Aptakiausi automobiliai pasaulyje. Kodėl tai ypač svarbu šiandienos elektromobiliams?

Juolab, kol stovint eismo spūstyje vidaus degimo variklis tiesiog dirba ir didina sąnaudas – elektromobilis tuo pat metu energiją tik taupo. Visgi bėgantys metai nekeičia vieno iš transporto priemonių dizainerių ir inžinierių pagrindinių tikslų – tas sąnaudas sumažinti.

Automobilių gamintojams nelieka nieko kito, kaip tik toliau plėsti dizaino ir ir inžinerijos ribas, kad sukurtų dar elegantiškesnį ir, svarbiausia, aptakesnį automobilį. Juk būtent aptakumas ir turi didžiausią įtaką elektromobilio sąnaudoms užmiestyje.

Šiame straipsnyje Autoplius.lt apžvelgia penkis elektromobilius, kurie šiuo metu yra vieni iš aptakiausių pasaulyje ir po truputį pradeda revoliuciją transporto priemonių pramonėje.

„Lightyear 0“ – 0,175 Cd

„Lightyear 0“ – taip vadinasi šiuo metu aptakiausias bendro naudojimo keliams skirtas automobilis pasaulyje. Šio modelio pasipriešinimo koeficientas siekia vos 0,175 Cd. Ir tai ne vienintelis įspūdingas šio modelio elementas.

„Lightyear 0“ ant kėbulo turi sumontuotus saulės kolektorius. Todėl galima teigti, kad jis iš dalies yra varomas saulės energija.

Nyderlanduose įsikūrusi kompanija sako, kad sumontuoti saulės kolektoriai gali per vieną dieną prie likusio nuvažiuoti atstumo pridėti 70 papildomų kilometrų. Jei visą dieną šviečia saulė, žinoma. Jei saulės nebus, taip pat neturėtų kilti problemų.

„Lightyear 0“ yra sumontuota 60 kWh baterija, kuri idealiomis sąlygomis gali nuvežti net iki 640 kilometrų viena įkrova. Lietuvos atstumais tai daugiau nei pakankamai.

Modelio prekyba prasidėjo 2022 metų lapkričio mėnesį. Nežinia ar jų užsakyta daug, tačiau kaina tikrai ne vaikiška. Modelio startas – nuo 250 000 eurų.

„Lucid Air“ – 0,197 Cd

Antroji, garbinga aptakumo reitingo lentelės vieta atitenka Silicio slėnyje įsikūrusiam „Lucid Air“. Šio modelio aptakumo koeficientas siekia 0,197 Cd.

Ir būtent aptakus kėbulas prisidėjo prie to, kad „Lucid Air“ šiuo metu yra tituluojamas, kaip vieną iš didžiausių nuvažiuojamų atstumų turintis elektromobilis pasaulyje.

WLTP skaičiavimais šis modelis viena įkrova, gali nuvažiuoti net 799 kilometrus. O tai jau yra atstumas, kurio net dažnas vairuotojas nenorės įveikti vienu prisėdimu.

Automobilį kūrusiems inžinieriams buvo pavesta aiški užduotis – užtikrinti, kad automobilis būtų kuo aerodinamiškesnis ir kuo sklandžiau skrostų orą.

Jų komandai vadovavo Jean – Charles Monnet, buvęs „Red Bull Racing“ aerodinamikas, kuriam panašu, kad puikiai pavyko perkelti savo ankstesnę „Formulės 1“ patirtį iš lenktynių į bendro naudojimo kelius.

Kaina, lyginant su „Lightyear 0“, gerokai žemiškesnė – nuo 81 700 eurų.

„Mercedes EQS“ – 0,200 Cd

„Mercedes“ neseniai pribloškė pasaulį pristatydami savo naują „EQ“ modelių seriją. O jos flagmanas, žinoma, yra modelis „EQS“.

Tuo metu, kai buvo pristatytas pirmąjį kartą, 2021 metais, „Mercedes EQS“ su 0,2 Cd pasipriešinimo koeficientu buvo aptakiausias automobilis pasaulyje.

Per pastaruosius porą metų aukščiau išvardinti modeliai jį aplenkė, tačiau rezultatas vis tiek išlieka įspūdingas.

Jei dar iki išleidžiant į pasaulį „EQ“ seriją, „Mercedes“ gaminami elektromobiliai buvo tik anksčiau išleisti modeliai su elektros varikliais, tai „EQS“ pirmasis, visiškai naujas, tik elektra varomas modelis, kurio su vidaus degimo varikliu niekada nebuvo ir jau nebeišvysime ateityje.

Modelio kėbulas turi ne vieną detalę, kurios paskirtis – optimizuoti oro srautą. Tai tokie elementai, kaip visiškai lygus automobilio dugnas, aktyvi radiatoriaus sklendė ir išmani aušinimo oru valdymo sistema.

Visi šie elementai bei 107,8 kWh baterija suteikia galimybę automobiliui nuvažiuoti iki 729 kilometrų viena įkrova.

Kokia jo kaina? Autoplius.lt duomenimis šiuo metu naujo „Mercedes EQS“ kainos prasideda nuo 120 000 eurų.

„Tesla Model S“ – 0,208 Cd

Kalbėdami apie elektromobilius, jau daug metų girdime „Tesla“ pavadinimą, todėl turbūt būtų net šiek tiek keista aptakiausių elektromobilių sąraše nerasti šio gamintojo.

Ketvirta, ne prizinė, tačiau vis tiek garbinga vieta priklauso „Tesla Model S“, turinčiam 0,208 Cd aptakumo koeficientą.

Šis, originalus „Tesla Model S“ dizainas buvo pristatytas dar 2012 metais ir iš esmės toks pat liko iki šių dienų. Kažkada „Tesla“ savo internetinėje svetainėje teigė, kad modelio aptakumo koeficientas yra „mažiausias planetoje“.

Dabar šis teiginys jau nebeatitinka realybės, tačiau per 11 gyvavimo metų iš pirmosios vietos beveik nepakeistas kėbulas nukrito vos į ketvirtąją. O tai jau yra labai stiprus pareiškimas.

Varlę ar kitus keistus gyvius primenantis kėbulas sulaukia įvairių atsiliepimų visame pasaulyje. Tačiau kalbant apie elektromobilius, svarbiausia – rezultatas. O šįkart jis net labai geras.

Paskutinės kartos „Tesla Model S“ turi 100 kWh bateriją ir WLTP skaičiavimais gali viena įkrova nuvažiuoti net iki 637 kilometrų.

Skamba įspūdingai? Tuo pačiu nepamirškite ir to, kad šis automobilis turi 1020 AG, nuo 0 iki 100km/h įsibėgėja per 2,1 sekundės, o jo maksimalus greitis siekia net 322 km/h.

Šis šeimyninis „superautomobilis“ kainuoja 110 000 eurų.

„Hyundai IONIQ 6“ – 0,21 Cd

„From zero to hero“ – anglų kalboje paplitęs posakis, reiškiantis, kad kažkas iš nereikšmingo ir nelabai populiaraus per gana trumpą laiką tapo itin sėkmingas.

Būtent „Hyundai“ yra tas gamintojas, kuriam tobulai tinka šis posakis. Nuo visiškai nepatikimų ir nepopuliarių „Hyundai Lantra“ ar „Pony“ per kiek daugiau nei 20 metų gamintojas apsisuko 180 laipsnių ir šiandien mums siūlo automobilius, kurie gali būti linksniuojami, kaip inovacijų ir naujų technologijų sinonimai.

Vienas tokių ir pats naujausias „Hyundai“ gamoje – „IONIQ 6“. Jis – penktas aptakiausių pasaulio automobilių sąraše. O kai „Hyundai“ atsiranda tame pačiame sąraše su „Mercedes“ ar „Lucid“, tai savaime jau yra labai rimtas pasiekimas.

Aptakiausias ekonominės klasės elektromobilis pasaulyje turi vieną mažiausių šiame sąraše, 77,4 kWh bateriją. Tačiau, kai kėbulo aptakumo koeficientas siekia vos 0,21 Cd ir jos užtenka nuvažiuoti iki 614 kilometrų, esant idealioms oro sąlygoms.

Na, o pagrindinis automobilio minusas – kaina. Kaip ekonominės klasės transporto priemonė, „IONIQ 6“ kainuoja išties daug. Kainos startas – 60 490 eur.

Aerodinaminės automobilių savybės pereinant prie elektros tampa ypač svarbios. Anksčiau automobiliams su vidaus degimo varikliais didesnis oro pasipriešinimas lemdavo tik tiek, kad šiek tiek padidėja kuro sąnaudos, o kelionė kainuoja keliais eurais brangiau.

Tuo tarpu dabar, naujiems elektromobiliams didesnis oro pasipriešinimas gali lemti tai, kad nepavyks pasiekti įkrovimo stotelės. Mažesnis oro pasipriešinimas ne tik padeda pasiekti kelionės tikslą elektromobiliu, bet ir mažina nerimą dėl tirpstančių kilometrų.

O į aptakų kėbulą ir mažas elektros sąnaudas turintį automobilį dažnai montuojamos mažesnės baterijos. Tai lemia ir gerokai greitesnį krovimą.