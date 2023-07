70 „Subaru“ metų: nuo „liaudies automobilio“ iki technologijų lyderio

Viskas prasidėjo nuo orlivių tyrimų laboratorijos, kuri vėliau tapo „Nakajima Aircraft Co. Ltd“. Buvo daug reorganizacijų, kol po Antrojo pasaulinio karo atsigaunančioje Japonijoje gimė „Fuji Heavy Industries Ltd.“, o 2017 m. balandžio 1 d. ji buvo pavadinta „Subaru Corporation“. Beje, „Subaru“ buvo pirmasis prekės ženklas, savo transporto priemonėms naudojęs japonišką pavadinimą.

Automobilių pasaulyje „Subaru“ vardas nuskambėjo 1958 m. Japonijos vyriausybė skatino gamintojus kurti „liaudies automobilio“ koncepciją atitinkančius modelius: būtent toks ir buvo „Subaru 360“ – mažas automobilis, priimtinas vietos pirkėjams. Ir pirmasis „Subaru“ pagamintas automobilis, ir visi vėliau sukurti modeliai atitiko gamintojo požiūrį: aviacijoje, kuri buvo ir tebėra svarbi veiklos sritis, būtinas bekompromisis patikimumas ir naujausios technologijos, originalūs sprendimai ir ilgaamžiškumas.

Beje, aviacijos ir kosmoso srityse nuo pirmojo Japonijos reaktyvinio lėktuvo T-1 skrydžio 1958 m., „Subaru“ tobulino savo technologijas dalyvaudama vietinėse orlaivių kūrimo ir tarptautinėse bendrose plėtros programose.

Būtent technologinis proveržis ir drąsa priimant netradicinius sprendimus leido pasiūlyti rinkai „Subaru Leone“ – pirmąjį Japonijoje pagamintą masinį „All Wheel Drive“ visų ratų pavarą turintį automobilį. Galima drąsiai sakyti, kad būtent „Subaru“ paskatino tikrą universalų bumą – pravažumu garsėjantys modeliai tapo itin populiarūs dėl savo talpumo ir daugiafunkciškumo.

„Subaru“ visada prioritetu vadino saugumą, todėl pažangi vairuotojo pagalbos sistema „EyeSight“ tapo dar vienu pavyzdžiu kitiems gamintojams ir saugumo etalonu vairuotojams.

„Subaru“ visada buvo sportišką DNR turintis automobilių gamintojas. Pergalės pasaulio ralio čempionate ir vairuotojų, ir gamintojų įskaitose, greičio rekordai pavertė šį gamintoją kultiniu automobilių sporto gerbėjų akyse. Buvo ir yra akivaizdu, kad kiekvienas standartinis „Subaru“ modelis kažkuo primena pergales lenktynių trasose iškovojusius automobilius. O tie, kas tikrai mėgsta greitį, turėdavo daug pasirinkimo galimybių – nuo išskirtinio BRZ modelio iki STI santrumpą pavadinime turinčių versijų.

Gamintojas lieka ištikimas savo tradicijoms – opoziciniai „Boxer“ varikliai bei visų varomųjų ratų pavara ir šiandien yra „Subaru“ vizitinė kortelė. Tačiau laikmetis diktuoja naujas tendencijas, todėl „Subaru“ drauge su „Toyota Motor Corporation“ sukūrė elektromobilį „Solterra“.

2021 m. gamintojui buvo jubiliejiniai – per visą istoriją buvo pagaminta 20 milijonų AWD automobilių.

Savo prekės ženklo logotipu „Subaru“ pasirinko Plejadžių žvaigždžių spiečiaus, esančio Jaučio žvaigždyne, žaigždes, kurios Japonijoje vadinamos „mutsuraboshi“ (šešiomis žvaigždėmis). Būtent šešių žvaigždžių susiliejimas ir simbolizuoja istoriją, kai „Fuji Heavy Industry“ buvo įkurta kapitalo įnašais iš penkių kompanijų, kurių šaknys yra „Nakajima Aircraft“, o vėliau įsigijo ir susijungė su šiomis penkiomis bendrovėmis – tai yra „Subaru“ vienybė ir stiprybė.

Dabartinis gamintojo šūkis teikti „malonumą ir ramybę“ atspindi tai, kas buvo aktualu ir po Antrojo pasaulinio karo, ir dabar – praturtinti žmonių širdis ir gyvenimus, būnant šalia savo klientų ir visuomenės.

Toks yra ir seniausio Lietuvoje veikiančio „Subaru“ įgaliotojo atstovo, bendrovės „JMA centras“, tikslas. Pradėję veiklą paskutiniame XX amžiaus dešimtmetyje „Subaru“ atstovai šiandien gali pasiūlyti ne tik naujausius gamintojo modelius, aukščiausios kokybės remonto paslaugas bet kuriam „Subaru“ modeliui, bet ir buria japoniškos technikos gerbėjų bendruomenę: „Džiaugiamės, galėdami paminėti solidų „Subaru“ gimtadienį. Visada žinojome, kad „Subaru“ automobilius renkasi tie, kurie yra inovatyvūs, drąsūs, mėgstantys ir vertinantys patikimumą, saugumą bei išskirtinumą. Todėl tikimės, kad žvaigždės „Subaru“ logotipe buvo ir išliks kelrodžiu kiekvienam vairuotojui“, – sako „JMA centro“ vadovas Vykintas Kezys.

Trumpa „Subaru Corporation“ istorija:

1917 m.: Chikuhei Nakajima įkuria Orlaivių tyrimų laboratoriją.

1918 m.: Orlaivių tyrimų laboratorija pervadinta į Nakajima Aircraft Factory (vėliau 1931 m. įtraukta į Nakajima Aircraft Co., Ltd.).

1945 m.: Nakajima Aircraft Co., Ltd. reorganizuojama į Fuji Sangyo Co., Ltd. ir nuo orlaivių gamybos pereina prie civilinių prekių gamybos.

1950 m.: Pagal įmonės reorganizavimo įstatymą, Fuji Sangyo Co., Ltd. yra padalinta į 12 įmonių, įskaitant Fuji Kogyo, Fuji Jidosha Kogyo ir Utsunomiya Sharyo.

1953 m.: Penkios iš 12 įmonių, įskaitant „Fuji Kogyo“, įneša kapitalo, kad įkurtų „Fuji Heavy Industries Ltd.“ („Fuji Heavy Industries“ 1955 m. įsigyja ir susijungia su penkiomis įmonėmis).

2017 m.: „Fuji Heavy Industries Ltd.“ pervadinta į „Subaru Corporation“.