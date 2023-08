Šiemet Lietuvos keliuose jau žuvo virš 80 žmonių: kaip automobilių gamintojai siekia sumažinti avarijų pasekmes?

Siekis sumažinti eismo įvykių skaičių bei sušvelninti jų pasekmes yra itin svarbus visuomenės sveikatos aspektas, kuris „Renault“ grupei nuo pat pradžių buvo prioritetinis.

Prieš daugiau nei 50 metų, 1969-aisiais, mirtingumui keliuose pasiekus rekordinį skaičių, „Renault“ kartu su PSA įkūrė Eismo įvykių, biomechanikos ir žmonių elgsenos tyrimų laboratoriją.

Nurodytais metais žuvusiųjų Prancūzijos keliuose skaičius viršijo 14 500. Tačiau 2022 metais šis skaičius nukrito iki 3 260, nors užregistruotų automobilių parkas per tą patį laikotarpį išaugo.

Šiuo metu „Renault“ modeliuose siūloma virš 36 saugų vairavimą ir parkavimą palaikančių sistemų ir 60 su saugumu susijusių įrangos elementų, leidžiančių sumažinti susidūrimo ir sužalojimų riziką bei galimas pasekmes.

„Renault“ grupės įsitraukimo į vairuotojų, keleivių bei kitų kelių eismo dalyvių saugumo lygio kėlimą visame pasaulyje rezultatas yra pavadintas „Human First Program“.

Saugumu keliuose būtina rūpintis iš anksto

Per kelis pastaruosius dešimtmečius „Renault“ grupė savo automobiliuose įdiegė įvairių vairuotojo ir keleivių saugumą didinančių sistemų.

Be kitų, tai buvo saugos diržai, kurių plotis leido apsaugoti krūtinės ląstą, taip pat įvykus eismo įvykiui pasislepiančios ir kojas nuo lūžimo saugančios paminos.

Vairavimo palaikymo sistemos, kaip antai avarinis stabdymas, ir keleivių apsaugos sistemos (oro pagalvės) šiandien yra tapusios standartine „Renault“ grupės modelių įranga.

Claire Petit-Boulanger, „Renault“ grupės gelbėjimo operacijų įvykus eismo įvykiui ekspertė, pabrėžia, kad šiuo metu stengiamasi saugumo klausimais rūpintis iš anksto, dar automobilių projektavimo etape.

„Prieš daugiau nei dešimt metų užmezgėme kontaktą su ugniagesiais, nes supratome, kad gamintojas gali ir privalo dar daug nuveikti, jog padėtų gelbėti žmonių gyvybes.

Pavyzdžiui, suteikti gelbėjimo tarnyboms galimybę veikti greičiau ir veiksmingiau, kad išlaisvintų eismo įvykį patyrusiame automobilyje įkalintus keleivius.

Ugniagesių ir kitų gelbėjimo tarnybų reikmėms buvo sukurti vadinamieji gelbėjimo lapai, prieinami nuskaičius automobilyje esantį QR kodą“, – pasakoja C. Petit-Boulanger.

Auksinė valanda

Savo ruožtu Ivlino departamento apygardos Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo tarnybos ugniagesių brigados vadas Christophe‘as Lenglosas, kuris jau penkerius metus yra deleguotas dirbti „Renault“ grupėje, atkreipia dėmesį, kad mirtis dėl itin sudėtingų eismo įvykių įvyksta per valandą nuo susidūrimo momento.

Ši kritinė valanda dar kitaip vadinama auksine (angl. Golden Hour), todėl labai svarbu, kad pagalba nukentėjusiesiems būtų suteikta kuo skubiau.

„Naujos kartos automobiliuose kėbulo nebepjauname. Stengiamės suformuoti evakuacinį tunelį, kuris leistų mums ištraukti nukentėjusįjį į išorę. Dar vienas saugumo aspektas, kurio reikšmingumas ateityje didės, yra susijęs su elektromobilių traukos akumuliatoriais.

„Renault“ grupės modeliuose traukos akumuliatorius lieka apsaugotas nuo išorinių priežasčių sukelto gaisro persimetimo maždaug pusvalandį.

Akumuliatoriaus gaisrą ugniagesiai gali užgesinti per kelias minutes, pildami vandens į akumuliatoriaus vidų per angą, kuri atsiveria išsilydžius automobilio kėbulo apačioje įtaisytam elementui“, – paaiškina Ch. Lenglosas.

Minėtą pažangų sprendimą, vadinamą ugniagesių prieiga (angl. „Fireman Access“), sukūrė „Renault“ grupės specialistai. Šis elektromobiliuose įtaisytas elementas leidžia visiškai užgesinti ugnį vos per dešimt minučių, o ne per valandą ar tris, kaip buvo įprasta anksčiau. Negana to, nedidelė gesinimo trukmė leidžia sutaupyti daug vandens: vienai gesinimo operacijai tenka 1 300 vietoje 11 000 litrų.

Asmeninis asistentas keliuose

Kartu su šiomis inovacijomis „Renault“ grupė vykdo darbus ir kitoje, su vairuotojų elgsena susijusio saugumo lygio kėlimo, srityje. Leistino greičio viršijimas, vairavimas vartojus alkoholio, naudojimasis išmaniuoju telefonu vairuojant (o tai, pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, gali net keturis kartus padidinti autoįvykio riziką) – tai iššūkiai, kuriuos tenka spręsti, siekiant pažaboti nelaimes keliuose. O net 93 proc. jų, „Renault“ grupės duomenimis, lemia būtent žmogiškoji klaida.

Jau 2024 metais „Renault“ grupės modeliuose bus įdiegta nauja sistema „Safety Coach“. Šios inovacijos tikslas – veikti vairuotojų elgseną išanalizavus jų vairavimo manierą saugumo, kelių eismo taisyklių laikymosi ir kitais požiūriais ir paaiškinus jiems riziką, kurią vairuotojai gali kelti sau vairuodami.

Šiuo atveju sistema teiks vairuotojams suasmenintas rekomendacijas, pavyzdžiui, patars aktyvuoti konkrečią vairavimo palaikymo sistemą atsižvelgusi į vairuotojo poreikius.

Naudotis šiais sprendimais bus dar paprasčiau po to, kai 2026 metais „Renault“ grupė pradės teikti rinkai programine įranga kalibruojamus automobilius. Jų koncepcija pagrįsta centralizuota taikomąja programine įranga, kurios naudotojai turės galimybę parsisiųsti į savo automobilius naujausias saugumo funkcijas.

Ateityje šis kelionės asistentas teiks vairuotojams įspėjimus. Pavyzdžiui, nustačius dėmesingumo trūkumą, mieguistumą ar siekiant patikrinti, ar vairuotojas tinkamai įvertino esamą situaciją prieš pradėdamas lenkti. Visa tai lems ne tik dar didesnį kelionės automobiliu teikiamą malonumą, bet ir saugumą.