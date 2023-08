„Škodos“ įtaka „Volkswagen“ grupėje didėja. Ką tai reiškia?

Perima vidaus degimo variklių plėtrą

Nuo šių metų „Škoda“ bus atsakinga už „Volkswagen“ grupės naudojamų EA 211 serijos variklių tobulinimą. Šiuo kodu pažymėti populiarūs 1 litro, 1,4 litro ir 1,5 litro TSI agregatai, taip pat ir kitose rinkose aptinkami atmosferiniai keturių cilindrų MPI varikliai.

Jie montuojami 7-ių markių automobiliuose, 50-yje skirtingų modelių. EA 211 serijos variklių rasite visur: „Volkswagen Polo“, „Golf“, „Passat“, „Tiguan“, „Seat“, „Cupra“, kai kuriuose „Audi“ modeliuose ir, žinoma, beveik visoje įmonės „Škoda“ gamoje.

„Volkswagen“ čekams taip pat perdavė tolesnį modulinės MQB A0 platformos, kurioje naudojami kone tik EA 211 varikliai, vystymą. Ant šios platformos gaminami „Audi A1“, „Volkswagen Polo“ ir „T-Cross“ bei „Taigo“, „Seat Ibiza“ ir „Arona“, „Škoda Fabia“, „Scala“, „Kamiq“ modeliai.

Šių paklausiausių „Volkswagen“ grupės komponentų techninė plėtra perkelta į penkiasdešimt kilometrų šiaurės rytų link nuo Prahos esantį Mlada Boleslavo miestelį, kuriame yra įsikūrusi „Škoda“.

Čekai – geri inžinieriai

„Škoda“ po „Volkswagen AG“ koncerno sparnu – nuo 1991-ųjų. „Auto Bild Lietuva“ žurnalo vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius pasakoja, kad per pastaruosius trisdešimt metų čekų bendrovė tapo gerokai vokiškesnė.

Ne tik kokybine produktų prasme – nemaža dalis vadybos irgi tapo vokiška. Be to, Čekijos gamykla įsikūrusi greta Vokietijos, ten yra daug galimybių rutulioti stambius inžinerinius projektus, tad „Volkswagen“ perkėlė vidaus degimo variklių ir platformos vystymą būtent ten.

„Čekija tam puikiai tinka, nes turi inžinerinę praeitį, istoriją, turi potencialo, moka perduoti žinias naujoms kartoms. Jos gyventojai suinteresuoti būti inžinieriais, ko, pavyzdžiui, nėra Lietuvoje.

Neturime inžinerijos istorijos, tad net jei krimstume šį mokslą, nelabai kur galėtume jį panaudoti. O Čekijoje situacija visai kitokia“, – apie žmogiškųjų išteklių svarbą kalba V. Milius.

Taip ir turi būti

Televizijos laidos „Autopilotas“ žurnalistas Egidijus Babelis teigia manantis, kad sprendimas perkelti vidaus degimo variklių ir platformos tobulinimą buvo priimtas neatsitiktinai. Ekspertas pateikia teoriją, jog tai yra susiję su pagrindinės markės elektrifikacija.

„Žinoma, galiu tik spėlioti ir pats kurti teorijas, kas vyksta koncerno viduje. Tačiau man logiškiausias paaiškinimas būtų, kad „Volkswagen“ markė elektrifikuojasi, tačiau grupei dar daugiau nei 10 metų reikės siūlyti automobilius su vidaus degimo varikliais, tad čia į ringą žengia „Škoda“. Man tai paaiškina ir čekiškų gaminių kokybinį šuolį.

Kodėl gi vienas koncernas turi gaminti du tokio pat lygio skirtingų markių automobilius? Tikėčiau, kad netolimoje ateityje „Škoda“ ir „Volkswagen“ bus pozicionuojami kaip vieno lygio produktai, nes pagal kokybę ir dabar juos statyčiau vieną šalia kito, tik ateityje išsiskirs jų pateikimas. „Volkswagen“ bus elektriniai, o „Škoda“ bus galima rinktis tiek su vidaus degimo, tiek su hibridiniais varikliais“, – svarsto E. Babelis.

Žurnalistas išplečia savo teoriją, aiškindamas, jog „Volkswagen“ staigiai pasuko elektrifikacijos keliu po „dyzelgeito“ skandalo. Vos pasirodžius pirmiesiems „Volkswagen ID.“ modeliams, naujos kartos „Škoda“ gama pastebimai pagerėjo kokybine prasme, tapo visiškai nepanaši į biudžetinės klasės transporto priemones.

Čekiški automobiliai tapo visaverčiais vidutinės klasės etalonais. Dauguma žurnalistų ir automobilininkų netgi traukė per dantį „Volkswagen“ koncerną, esą šis kiša sau pagalį į ratus, kurdamas konkurenciją grupės viduje.

„Tokio dydžio organizacijose sprendimai nepriimami per dieną ar savaitę, o pokyčiai nėra matomi per metus. Politinių sprendimų vaisiai išauga tik per penkmetį ar net dešimtmetį.

Žinia, kad „Volkswagen“ perduoda vidaus degimo variklių bei jiems skirtų platformų plėtrą bendrovei „Škoda“, leidžia dėlioti scenarijus, kokie sprendimai galėjo būti priimami už uždarų durų prieš kelerius metus, ir logiškai suvesti galus, kodėl šiandieniniai abiejų įmonių automobiliai yra būtent tokie, kokie yra“, – priduria E. Babelis.

Skirtingas pateikimas

Pasak žurnalisto, čekiškų automobilių kokybinis šuolis, neretai lenkiantis ir kai kuriuos vokiškus modelius, vis dėlto nėra nesusipratimas „Volkswagen AG“ koncerno viduje.

Pašnekovo teigimu, tikriausiai ir buvo planas sulygiuoti šias markes kokybine prasme ir išskirti pateikimu: „Volkswagen“ bus jaunatviški, pažangūs ir elektriniai, o „Škoda“ – konservatyvesni, labiau klasikinio dizaino automobiliai su vidaus degimo varikliais.

„Bendrovė „Volkswagen“ jau seniai paskelbė užmojus elektrifikuotis ir matome, kaip tai vyksta. ID. serijos dizainas taip pat akivaizdžiai pasikeitė. Bet dar bent iki 2035-ųjų transporto priemonių su vidaus degimo varikliais poreikis niekur nedings. Vokiečiai nenori prarasti didelės dalies klientų, tad jiems siūlys persėsti į „Škoda“ markės keturračius, kurie kokybe nenusileis „Volkswagen“ modeliams“, – tęsia jis.

„Gali būti ir tokia versija, – E. Babelio teorijai pritaria V. Milius. – Žiūriu į „Audi“, „Cupra“, kitas „Volkswagen“ markes – jų ateitis atrodo labai elektrinė. Bet juk reikės pardavinėti kažką ir su vidaus degimo varikliais, nes to proveržio, kurio galime tikėtis ar kokį užsirašome tiksluose, gali ir nebūti. O mašinų vis vien reikės, tad tikėtina, jog „Škoda“ saugos visą koncerną.“

„Volkswagen“ paskelbė, kad Europoje 2030-aisiais elektromobiliai sudarys ne mažiau nei 70 proc. visų pagaminamų markės automobilių, o nuo 2033 metų ji nebegamins jokių vidaus degimo variklius turinčių modelių. „Škoda“ taip pat plės elektrinių modelių gamą, 2026-aisiais planuoja turėti 6-is elektromobilius, tačiau apie vidaus degimo variklių atsisakymą nekalba.