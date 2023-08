Gamintojai intriguoja: kodėl užmaskuotų automobilių detalės slepiamos siūlant jas fotografuoti?

Taip atrodo vadinamieji kamufliažiniai modeliai – visiškai nauji automobiliai, kuriuos gamintojai turi išbandyti keliuose, tačiau dar vengia viešai atskleisti visas detales, todėl kruopščiai stengiasi jas užmaskuoti nuo smalsių akių. Tačiau dalis įmonių kaip tik nesislapsto ir į šį procesą mėgina įtraukti kuo daugiau žmonių. Kas tai lemia?

Operacija „Camocatch“

Tarp naujausių transporto pramonės kūrinių, kurie jau šmirinėja Vakarų Europos keliuose, tačiau gamintojų yra kruopščiai maskuojami įvairiausiomis kamufliažinėmis dangomis, yra ir populiarieji naujos kartos modeliai „Volkswagen Passat“ bei „Renault Scenic“, atnaujinti „Ford Puma“ bei „Audi Q8“ ar debiutui besirengiantis „Mazda CX-80“.

Panašiai elgiasi net ir prabangių sportinių automobilių gamintojai – žiniasklaidoje įsibėgėjus vasarai jau buvo galima išvysti užmaskuotą „Lamborghini Huracan“ įpėdinį.

Taip gamintojai siekia išsaugoti paslapties skraistę ir nesumenkinti būsimos automobilio premjeros efekto. Norima, kad pirmą kartą naująjį kūrinį visi besidomintieji galėtų išvysti vienu metu, kai bus pateikiama visa informacija apie pristatomą modelį.

Tačiau dalis gamintojų renkasi kitokį kelią: nors ir uždengia savo naujausius kūrinius, jų nuo visuomenės slapstyti nemėgina. Štai „Peugeot“ bandytojai lyg niekur nieko gatvėse važinėjasi rudenį debiutuosiančiu naujuoju kompaktiniu elektra varomu fastbeko tipo modeliu e-3008. Maža to, prancūzai nusprendė žengti dar toliau.

Šią vasarą bendrovė metė „Camocatch“ iššūkį: kiekvieną norintįjį pakvietė nufotografuoti ir paviešinti paskutiniame bandymų etape prieš masinę gamybą viešuosiuose keliuose važinėjantį e-3008. Gamintojai žada vėliau burtų keliu atrinkti keletą laimingųjų ir pakviesti išbandyti naująjį automobilį kartu su žurnalistais.

Be to, anksčiau gegužę „Peugeot“ netgi pakvietė smalsuolius balsuoti internete ir išrinkti labiausiai patikusio dizaino kamufliažą naujajam modeliui. Per birželį prekių ženklo paskyrose socialiniuose tinkluose buvo suskaičiuoti tūkstančiai balsų ir išrinkti trys kamufliažo rinkiniai: gatvių meno, optinio meno bei prototipo. Būtent šių temų motyvais pagamintomis kamufliažinėmis dangomis užklotas naujasis e-3008 dabar važinėja viešais Europos keliais.

Kam tai daroma?

Automobilių žurnalistas Justas Lengvinas sako, kad ankstyvose testavimo keliuose fazėse transporto priemonės dažnai būna slepiamos po juodais, grubių formų apdangalais. Tuomet bandomos įvairios važiavimo savybės, o šie apdangalai padeda išsaugoti išvaizdos paslaptį.

Tiesa, jie trukdo į bendrą modelio veikimo formulę įtraukti aerodinamiką, taip pat gali pridėti ir papildomo svorio – tuomet automobilių kamufliaže atsiranda juoda ir balta spalvos.

„Jos taip pat nėra pasirinktos atsitiktinai – akys seka įvairiomis formomis ant kėbulo susijungiančias juodas ir baltas linijas ir negeba įžiūrėti tikrųjų formų“, – paaiškina pašnekovas.

Automobilių istorijos patikros bendrovės „carVertical“ komunikacijos vadovas Matas Buzelis pažymi, kad gamintojai negali neišmėginti savo kūrinių realiomis sąlygomis. Tačiau jie vengia išsiduoti konkurentams ir stengiasi išsaugoti naujo produkto „šviežumą“ iki pat oficialios pristatymo akimirkos. Kita vertus, pradėti kaupti potencialių pirkėjų dėmesį jiems maga kaip galima anksčiau.

„Tai yra grynai rinkodaros dalykas, kai gamintojai bando išlaikyti paslapties šydą, kad nepriprastų žmonių akys, kad neduokdie, jog automobilis pasirodo ir visiems jau nebėra jokio „wow“ efekto. Šalia to, norima išlaikyti laukimo jausmą, kad žmonės lauktų konkretaus automobilio.

Tam, neoficialiais duomenimis, kai kurie gamintojai net patys fotografuoja savo užmaskuotus modelius ir nutekina informaciją į viešumą. Visa tai daroma siekiant lengvai suvilioti būsimuosius pirkėjus, kad šie lauktų suintrigavusio automobilio viešo pristatymo“, – paaiškina specialistas.

Jis pastebi, kad šitaip vienu metu kuriamas slaptumo, konfidencialumo jausmas ir kartu žadinamas noras sužinoti, kas slepiama, tik dar labiau įsuka vartotojų emocijų katilą.

J. Lengvino teigimu, dažnai gamintojai netgi sąmoningai į gatves išleidžia automobilius, padabintus ne tokiu agresyviu kamufliažu, kad būtų galima įžvelgti kai kurias jų linijas. Tai puikiai pasitarnauja kaip rinkodaros triukas, mat visame pasaulyje retas entuziastas praleis progą užfiksuoti gatvėje pamatytą testuojamą automobilį.

„Neslėpsiu, pats tokius pamatęs keliose šalyse puoliau traukti telefoną ir fotografuoti. Taip pat žurnalistai įprastai parašo apie atpažįstamą testuojamą modelį. Visa tai sukuria labai palankų informacinį foną automobilio pristatymui ir iš esmės gamintojui beveik nekainuoja papildomų kaštų“, – šypsosi žurnalistas.

M. Buzelis priduria, jog socialiniuose tinkluose yra net grupės, kuriose dalijamasi kamufliuotų transporto priemonių nuotraukomis ir aktyviai spėliojama, koks tai modelis, ką jis pakeis, kokiomis savybėmis išsiskirs.

„Dar vienas aspektas – kai kurie gamintojai net kamufliažui skiria daug dėmesio, formuoja atskirą stilių. Net pati maskuojamoji grafika vėliau gali būti naudojama konkretaus automobilio salono dizaino elementuose ir pan. Rinkodaroje stengiamasi maksimaliai išnaudoti tokias detales ir gamintojams tai visai neblogai pavyksta“, – tikina specialistas.

Ieško originalių būdų

Nuo 2023 metų pradžios „Peugeot“ vysto strateginį bendradarbiavimą su jaunais dizaineriais ir menininkais. Kai kurie bendri projektai, kaip antai „Camocatch“, išvirsta į platesnėms auditorijoms skirtas kampanijas socialiniuose tinkluose. Taip siekiama kuo plačiau skleisti naujosios kartos bendrovės dizaino kalbos atpažįstamumą.

Prancūzijos gamintojas visus, kurie išvys vienu iš trijų kamufliažų dengtą „Peugeot e-3008“ ir nufotografuos jį laikydamiesi saugumo taisyklių, kviečia nuo liepos 15 iki rugpjūčio 15 dienos dalintis nuotrauka savo paskyrose „Facebook“ ar „Instagram“ socialiniuose tinkluose ir pažymėti atitinkamas grotažymes #CAMOCATCH bei @PEUGEOT. Visi užmaskuoti modeliai turi QR kodą – jį nuskenavus galima patekti į projekto interneto puslapį.

6 atrinkti nuotraukomis pasidaliję žmonės bus pakviesti į 2024 metais vyksiančius e-3008 žiniasklaidos bandymus. Oficialiai naujasis elektromobilis bus pristatytas šių metų rugsėjį. Netolimoje ateityje e-3008 pakeis vidaus degimo varikliais varomą 3008 visureigį ir bus gaminamas ant bendrovės naujosios tik elektros pavarai skirtos platformos „STLA Medium“.

M. Buzelis pastebi, jog sprendimas įtraukti vartotojus, kad jie patys kurtų papildomą turinį apie būsimą automobilį, yra visiems naudingas: gamintojas pelnys papildomo dėmesio, o automobilį fotografuosiantys entuziastai taip pat liks patenkinti.

„Galiausiai yra žmonių, kurie dar nėra apsisprendę dėl automobilio pirkimo. Galbūt jie netyčia akies kampu pamatys šį modelį, juo susidomės ir nuspręs palaukti pristatymo. Taip sukeliamas didelis informacinis dėmesio burbulas“, – apibendrina pašnekovas.

Vertindamas gamintojo sprendimą J. Lengvinas priduria, kad nauji automobiliai tokioje fazėje dažnai yra net įdomesni nei po pristatymo, todėl natūraliai kelia daug susidomėjimo socialiniuose tinkluose. Pašnekovas neabejoja, jog atsiras ir daugiau gamintojų, kurie vis labiau išnaudos tokias akimirkas.

„Regis, „Peugeot“ padiktavo drąsesnį ir gerąja prasme agresyvesnį rinkodaros ėjimą. O juk visi esame matę garsiuosius automobilių rinkodaros karus – rinkodaros ir reklamos specialistai tikrai nemiega: besidomintiems internete galima rasti daugybę žaismingų įrodymų“, – rekomenduoja žurnalistas.