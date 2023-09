Ar galima „premium“ sportiškumą nusipirkti už vidutinės klasės kainą?

Retai vidutinės ar juo labiau ekonominės klasės modeliuose išvysite „Mercedes-Benz“, BMW ar „Audi“ variklius, pavarų dėžes ar technologijas. Nors pastarojo gamintojo RS padalinio sportiškumą galima patirti ir už kišenei palankesnę kainą.

Išskirtinis variklis – išskirtiniam modeliui

Tikėtina, kad mažai kas žino, jog naujieji „Opel Astra“ ir „Peugeot 308“ po skirtingais kėbulais yra beveik tokie patys, tik kitaip sureguliuoti. Kone visi „Opel“, „Peugeot“ ir net „Citroën“ modeliai turi tuos pačius variklius ir pavarų dėžes. Inžineriniais išradimais taip pat dalijasi „Hyundai“ ir „Kia“, „Volkswagen“ grupė.

Tačiau dalybos dažniausiai vyksta viename lygyje: tarp vidutinės ar ekonominės klasės automobilių. Savo ruožtu „premium“ markės yra linkusios saugoti savo išskirtinumą ir technologinę pažangą, nes į ją investuojami milžiniški pinigai.

Be retų išimčių, „Mercedes-Benz“ ar „Porsche“ variklių kito gamintojo – juo labiau vidutinės ar ekonominės klasės – modelyje nerasite. Tačiau išskirtines „Audi RS“ modelių savybes galima pajusti ir už mažesnę kainą, mat jų kūrėjai kai kurių komponentų nepašykštėjo sportiškiausiems CUPRA modeliams.

Šiuo metu naujų automobilių rinkoje yra tik vienas 5 cilindrų variklis. Tai – nuo legendinių B grupės ralio laikų puoselėjamas „Audi“ monstrų motoras. Šiandien jis montuojamas „Audi RS3“ modelyje. 2,5 litro 400 AG turbininis agregatas pasižymi išskirtiniu gargaliuojančiu tonu ir žvėrišku charakteriu.

Tačiau šis variklis prieš porą metų atsirado ir galingiausioje „CUPRA Formentor VZ5“ versijoje. Ją ispanų gamintojas išleido ribota 7 000 vienetų versija. Ir įprastas „Formentor VZ“ dalijasi tokiu pačiu 2 litrų 310 AG pasiekiančiu varikliu kaip ir „Audi S3“.

Tai reiškia, kad visais ratais varomas ispaniškas krosoveris dinamikos prasme visiškai neatsilieka nuo savo „premium“ klasės donoro ir 100 km/val. pasiekia greičiau nei per 5 sekundes.

„Taip, dalis šio modelio agregatų yra pasiskolinti iš „Audi“, o tai, manau, džiugina tikrai ne vieną vairuotoją. Vokietijos gamintojas pozicionuojamas kaip „premium“ prekės ženklas, todėl įsigyti tokią pat galią išvystantį modelį iš „Audi“ bus gerokai brangiau, o štai galingiausią visais ratais varomą „Formentor“ versiją galima nusipirkti už kiek daugiau nei 40 tūkst. eurų“, – lygina automobilių žurnalistė Eglė Girdenytė.

310 AG už 150 AG kainą

310 AG variklį ir visų varančiųjų ratų pavarą turinčios „CUPRA Formentor VZ“ versijos kaina Lietuvoje prasideda nuo 40 400 eurų. Už tokią pačią sumą iš bendrovės „Audi“ galima nusipirkti tik priekiniais ratais varomą 1,5 litro 150 AG TFSI motorą turintį A3 modelį su „S line“ paketu.

RS3 kaina prasideda nuo 63 500 eurų, tačiau, pasirinkus sedano kėbulą, keraminius stabdžius, sportines sėdynes ir kitus komforto elementus, kaina nesunkiai gali pašokti iki 75 tūkst. eurų. O S3 modelis Lietuvoje šiuo metu nebėra siūlomas. Kita vertus, kone visas jo dinamiškumo ypatybes gali atstoti karštas krosoveris iš Ispanijos.

„Lenktynių trasose esu važiavusi su išties greitais sportiniais automobiliais, tačiau turiu prisipažinti, kad, pirmą kartą aktyvavus „Launch Control“ funkciją ir startavus su „CUPRA Formentor“, užgniaužė kvapą ir ėmė svaigti galva. Jau įvažiavus į slalomo trasą žavėjo automobilio valdymas ir tikslumas.

Nenoriu minėti daug gamintojų ar jų automobilių, tačiau, palyginus su kai kuriais kitais, šis modelis juos pranoko visa galva ir dar daugiau“, – įspūdžius prie „Formentor VZ“ vairo „Press Ralyje“ prisimena E. Girdenytė.

Tinka ir sportui

Tai, kad Ispanijos gamintojo krosoveris yra tinkamas ne tik dinamiškam kasdieniam vairavimui, bet ir rimtiems iššūkiams trasoje, įrodo Sergejus Finenko, kuris 5 cilindrų variklį turinčiu „Formentor VZ5“ lenktyniauja slalomo, „Street Race“ ir netgi „Time Attack“ varžybose. Anksčiau jis varžydavosi su VZ2 versija, bet, vos paskelbus apie ribotos serijos modelį, užsisakė VZ5 modelį.

„Tikriausiai aš vienintelis Baltijos šalyse lenktyniauju šiuo modeliu ir važiuoju ties galimybių riba. Turėjau du „Formentor“, tad galiu palyginti. VZ balansas tikrai geras, gerai jautiesi trasoje, atrodo, lyg važiuotum su paaukštintu karštuoju hečbeku. Stebina valdymo tikslumas“, – kalba S. Finenko.

Jis pripažįsta, kad VZ5 jam atrodo per sunki, tad kasdienėms kelionėms rinktųsi subtilesnę ir komfortiškesnę važiuoklę turintį variantą su 2 litrų varikliu. Be to, kaip pastebi lenktyniaujantis pašnekovas, 2 litrų variklis turi modernesnę pavarų dėžę ir greičiau reaguoja į komandas akceleratoriumi. O ir išnaudoti geresnes dinamines savybes realiame pasaulyje nėra daug galimybių.

Šiuo atveju VZ5, daugelio ekspertų vertinimu, – išskirtinė ir brutalesnė „Formentor“ versija agresyvaus vairavimo mėgėjams. Jos važiuoklė kietesnė, ji turi kitokią, grubesnę senesnės konstrukcijos pavarų dėžę, kuri gali atlaikyti didesnį sukimo momentą.

Praktiškesnis paketas

Vis dėlto 2 litrų 310 AG versija pasižymi ne ką prastesnėmis dinaminėmis savybėmis ir jas suderina su praktiškumu. Pastaruoju atžvilgiu SUV modelis pranoksta „Audi S3“.

„Audi S3“ hečbeko bagažinėje telpa 325 litrai, o „Formentor“ – 420 litrų. Be to, pastarojo krovumas beveik 50 kg didesnis. Papildomo komforto laipiojant šaligatvių borteliais ar išvažiavus į kelią be asfalto dangos suteiks ir didesnė prošvaisa bei visų varančiųjų ratų pavara.

„CUPRA Formentor“ gali būti komplektuojama nebūtinai su „Audi“ S ir RS linijos varikliais. 1,5 litro 150 AG arba 2 litrų 190 AG versijos išsiskiria racionalia dinamika ir mažesnėmis degalų sąnaudomis, bet išlaiko sportiškas valdymo savybes ir išskirtinį stilių.