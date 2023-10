„Euro 7“ įvedimas artėja, bet automobilių gamintojai nepatenkinti – prašo atlaisvinti normas

Gamintojai nebežino kuo tikėti, kokius komponentus užsakyti, ką daryti su naujais automobilių modeliais ir panašiai. „Euro 7“ ekologijos normos yra paskutinis laiptelis. „Euro 8“ nebus, nes po to seks automobilių su vidaus degimo varikliais draudimas.

Tuomet visi „Euro“ standartai nebeturės prasmės. Taip ir po draudimo bus galima pardavinėti transporto priemones su vidaus degimo varikliais, kurios bus varomos sintetiniais degalais, bet iki to dar daug laiko.

Šiuo metu reikia aiškintis „Euro 7“ standarto normas. Daugelis automobilių gamintojų, kartu su Europos automobilių gamintojų asociacija (ACEA), jas smarkiai kritikuoja.

Gamintojai sako, kad paskelbtas „Euro 7“ planas neturi prasmės, nes pagaminti jį atitinkančius automobilius bus labai brangu.

Per tokį trumpą laiką, kol galios šios normos, tai yra, per 10 metų, šios investicijos niekaip neatsipirks arba nauji automobiliai turės smarkiai pabrangti, o tai smarkiai kirs per pirkėjų kišenę.

Pavyzdžiui, „Škoda“ jau pagrasino, kad jeigu įsigalios tokios „Euro 7“ normos, kokios buvo planuotos, jie iš karto nutrauks naujų „Fabia“, „Scala“ ir „Kamiq“ modelių partijas.

Galutinė „Euro 7“ redakcija privalo būti priimta iki šių metų galo. Laiko lieka vis mažiau, Europos Komisija delsia, o automobilių gamintojų puolimas prieš ją tik didėja.

„Auto news“ rašo, kad didžiosios Europos Sąjungos šalys, kuriose yra itin svarbi automobilių pramonė, bendru pareiškimu teigia, kad sutinka su Ispanijos vyriausybės siūlomu planu gerokai atlaisvinti „Euro 7“ varžtus.

Ispaniškasis variantas yra ne toks griežtas azoto monoksido išmetimo normoms, kietosioms dalelėms ir padangų bei stabdžių kaladėlių dilimui.

Iš esmės ispanai reikalauja truputį užmerkti akis į daleles, kurios yra tikrai taršios, tačiau atsižvelgiant į klimato kaitą, jie sutinka su itin griežtomis anglies dvideginio normomis.

Toks saliamoniškas sprendimas – klimato kaitai duoklė būtų atiduota, o žmonių sveikata galėtų pakentėti ir palaukti geresnių laikų.

Jeigu Europos Komisija nesutiks, automobilių gamintojai žada iš karto nutraukti kai kurių modelių gamybą ir uždaryti kelias dešimtis gamyklų visoje Europoje.

Panašu, kad Europos Komisija palūžo. Pagrindinis argumentas – įvedus naująsias normas automobilių gamintojai gerokai sumažintų investicijas į naujų elektromobilių gamybą.

Dabar liko tik detalės – sutarti dėl kiekvieno punkto ir galutinių normų, tačiau esminis sutarimas buvo pasiektas. Ispanija, kuri šiuo metu pirmininkauja Europos Komisijai, pasiekė savo.