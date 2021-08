Daugelis yra girdėję apie sezoninį darbą kruiziniuose laivuose ir paminėjus, jog dirbu jachtų stiuardese, pirmoji kylanti mintis ir yra kruizai. Nenuostabu, juk Baltijos jūra nėra lankoma prabangių laivų, o Viduržemio jūra skamba kaip svajonė, o ne potenciali darbo lokacija.

Saugos jūroje ir laive kursai, tarptautinės licenzijos, užsienio kalbos, patirtis aptarnavimo srityje – viso to prireiks bepradedant ieškoti darbo privačioje arba nuomojamoje (angl. „charter“) jachtoje. Tokius miestus kaip Antibai, Palma bei Barselona kiekvieną pavasarį užplūsta tiek patyrę jūreiviai, tiek jauni žmonės be patirties, tikėdamiesi gauti svajonių darbą prabangiame laive.

Nors dauguma lietuvių komentatorių yra įsitikinę, jog visos merginos, dirbančios jachtose, yra eskortės, deja, jus nuvilsiu.

30-ties metrų jachtoje dirba nuo 3 iki 5 ekipažo narių ir šis skaičius auga su jachtos dydžiu, taigi, darbo stygiaus ekipažui tikrai nėra.

Šiuo metu didžiausia jachta pasaulyje yra JAE prezidentui priklausanti „Azzam“, kurios ilgis siekia 180 metrų, o ekipažo skaičius viršija 80. Kadangi dirbti jūroje bei aptarnauti aukštos klasės svečius yra darbas toli gražu ne kiekvienam, rotacija laivuose yra didelė, taigi, rasti darbą galima praktiškai bet kuriuo sezono metu.

Ekipažo agentūros, interneto svetainės su darbo pasiūlymais ir net grupės Facebook‘e – tai geriausi resursai beieškantiems darbo jachtose tiek Viduržemio jūroje, tiek kituose pasaulio kampeliuose. Turintys galimybę vykti į Pietus ir apsigyventi ten kelioms savaitėms, išbando ir kitą veiksmingą darbo paieškos būdą – vadinamąjį „dockwalking“ (angl. „vaikščiojimą doku“).

Nešini savo gyvenimo aprašymais daugybė jūreivių (ar norinčiųjų jais tapti) užplūsta didelius uostus apie 8 valandą ryto. Būtent tada laivuose yra keliamos vėliavos ir tai puiki galimybė užkalbinti ekipažo narį ir pasiteirauti, ar šiuo metu jiems netrūksta darbuotojo bei įteikti savo CV. Ar darbas jachtose yra tik išrinktiesiems? Tikrai ne. Bet, reikia pripažinti, tai darbas tiems, kurie jo tikrai nori ir yra pasiruošę jo ieškoti.

Vienas iš dažniausiai pasitaikančių stereotipų Lietuvoje yra tai, jog ekipažas negali fotografuotis jachtose, taigi nuotraukų iš laivų turinčios merginos tikrai nedirba stiuardesėmis. Suteiksiu jums 5 minutes savo laiko ir paaiškinsiu: bene kiekvienoje sutartyje yra nurodyta, jog publikuoti nuotraukas su jachtos pavadinimu bei svečiais/savininkais yra draudžiama.

Atsivertę bet kurio žmogaus, dirbančio prabangiose jachtose, Instagram paskyrą pamatysite ne vieną nuotrauką laivo denyje arba ekipažo skyriuje be jokių ženklų, indikuojančių laivo pavadinimą. Deginimasis bei plaukiojimas jūroje taipogi yra niekuo neypatingas keleto laisvų valandų praleidimas bedirbantiems jachtose. Be to, denio ekipažui tenka testuoti vandens pramogoms skirtą įrangą, taigi kartais net išbandyti vandens motociklą prieš atvykstant svečiams yra įprasta darbo dalis.

Atviruko verti vaizdai ir įžymybių pamėgtos lokacijos yra viena iš priežasčių, kodėl šimtai jaunų žmonių palieka namus pusei metų ir išvyksta ieškoti svajonių darbo. Dauguma jachtų ekipažo narių yra iš Didžiosios Britanijos, Australijos, Italijos, Prancūzijos, Pietų Afrikos, Naujosios Zelandijos bei JAV ir, kad ir dirbdami skirtinguose laivuose bei keliaudami po įvairias šalis ir žemynus, jie drįstų teigti, jog pažįsta nemažai kitų jūreivių ir jaučiasi bendrijos dalimi.

Kasmetiniai ekipažui skirti renginiai, pvz. Geriausių ekipažo narių apdovanojimai, suteikia galimybę susipažinti su kitų laivų įgula bei atsipūsti įtemptam sezonui pasibaigus. Antibai net turi ekipažui skirtą barą „Blue Lady“, kuris jau tapo legendine vieta ne tik norintiems pailsėti po ilgos darbo dienos, bet ir ieškantiems naujų kontaktų, praversiančių darbo paieškose.

Lietuvių šioje industrijoje nėra daug ne dėl to, jog mes nesame pasiruošę dirbti, bet todėl, kad viskas, kas skamba pernelyg gerai, mums yra įtartina. Visiems šiandien bekomentuojantiems šį straipsnį linkiu susikurti gyvenimą, kurio patys norite, kad net rašyti komentarus nebeliktų laiko.

