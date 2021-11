Man tokie santykiai tikrai priimtini. Dėl intensyvaus darbo grafiko turiu laisvo laiko tik savaitgaliais. Darbo dienomis grįžusi namo noriu tik pailsėti ir gerai išsimiegoti, kai niekas tau neknarkia į ausį ir neatiminėja antklodės.

Todėl neįpareigojantys santykiai su meilužiu yra visiškai saugi zona. Nešvaistai savo energijos, pinigų ir laiko paieškoms. Kaskart būni garantuota, kad nenusivilsi, nenusvilsi ir liksi patenkinta.

Nors lietuviams tokios draugystės vis dar svetimos ir sunkiai suprantamos. Po pirmojo bučinio mes jau įsivaizduojame, kad tai jau galimai mezgasi rimtų santykių pradžia, o po pirmos nakties dažniausiai jau savaime suprantame, kad partneriai vienas kitam yra įsipareigoję.

Tačiau britai į tokius laisvus ilgalaikius seksualinius santykius be įsipareigojimų žiūri kaip į savaime suprantamą laikiną šiuolaikinių žmonių gyvenimo etapą.

Nors, manau, laisvės vėjai netrukus papūs ir į lietuvių intymų gyvenimą. Galbūt jaunimas pradės vertinti laisvus santykius be įsipareigojimų. Ir taupys savo laiką ir nervus nuolat nusiviliant dėl nenusisekusių meilės nuotykių.

Tačiau aš norėjau aprašyti šįkart visai ne tai. Kartą užklausiau savo meilužio („sex buddy“) apie gerą seksą. Su juo mes dažnai einame į pasimatymus, miegame, tačiau įsipareigojimų ir santykių neturime.

Taigi, klausiu savo meilužio, koks seksas jam buvo pats geriausias, kurį jis prisimena iki šiol?

Na, paklausiau smalsumo vedina, norėdama sužinoti, kas labiausiai užveda vyrus. Tačiau tokio atsakymo nesitikėjau...

„Mieloji, – sako, – geriausias mano gyvenime patirtas seksas – su mylima moterimi. Tam neprireikė guminių žaisliukų, barškučių, latekso kelnyčių, sūpynių ar kitų žaidimų nuoboduliui praskaidrinti bei šešiems orgazmams iš eilės pasiekti.

Mano partnerė padovanojo geriausią pasaulyje seksą, kuris ypatingu tapo dėl abipusių jausmų. Dėl to, kad po to jauti ne tik fizinę, bet ir dvasinę palaimą. Dėl to, kad norisi palaimingai užmigti įsikniaubus į jos plaukus. Norisi kvėpuoti jos saldžiu iškvėptu oru. Norisi pabudus tai kartoti vėl ir vėl, kol visiškai apleidžia jėgos.

Tokį seksą gali suteikti tikrai ne kiekviena moteris. Kad ir kokia graži, patraukli, geidulinga, linksma ir įdomi ji bebūtų! Be jausmų seksas yra tik seksas.“

Likau tikrai nustebinta tokio atsakymo. Niekada nemaniau, kad vyrai į seksą taip pat gali žiūrėti taip romantiškai. Nors gal tereikia sutikti mylimą žmogų, ir seksas suteiks visiškai kitokius pojūčius?

