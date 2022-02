Vedame savo dvimetuką mažylį į darželį ir turime didelių problemų su odos problemomis.

Vis nesuprasdavau, kodėl vaikui, tik pradėjusiam lankyti darželį, prasidėjo problemos su bėrimais – dermatitas net iki žaizdelių...

Nesupratau, nuo ko jam taip. Gal nuo streso, gal nuo kokių dulkių erkučių, dezinfekcinio skysčio. Visokias prielaidas darėme, netgi pas gydytojus kreipėmės.

Dermatologas patikino, kad čia bus nuo maisto. Bet kokio? Mažylis, pradėjęs lakyti darželį, nustojo valgyti normalų maistą. Labai pergyvenau, kol išsiaiškinau tikrąją to nevalgumo priežastį.

Darželio meniu atrodo sveikuoliškas ir skanus – košytės, sriubytės, kotletukai. Tačiau mano vaikas viso to maisto tiesiog nevalgo, nes, pasirodo, prisivalgo visokių saldumynų.

Esmė tokia – darželyje nuolat švenčiamos šventės. Tai kurio nors iš vaikų gimtadienis, tai auklėtojos ar auklytės gimtadienis, tai rudenėlio šventė, tai Helovynas, tai žiburėlis, tai dar koks Vilniaus gimtadienis...

Blogiausia tai, kad visas tas šventes darželis pamini su skanumynais, kurių prineša kiti tėvai.

Tortukai, keksiukai, bandelės, saldainiai (netgi šokoladiniai), sausainiai, guminukai, sultys ir kitokio pavidalo cukraus gaminių būna tikrai labai dažnai.

Aš net išsižiojau, kai kartą atėjusi anksčiau pasiimti vaiko pamačiau tokiomis vaišėmis nukrautą stalą. Ar tai normalu tokio amžiaus vaikams?

Mes namuose stengiamės vengti cukraus, šokolado, kitokių saldumynų, nes vaikas prisisaldinęs po to nevalgo normalaus maisto.

Be to, tokio amžiaus vaikai dar per maži valgyti šokoladą - juk nesveika nei dantims, nei odai! Juo labiau, kad grupėje yra ir daugiau alergiukų, turinčių vienokių ar kitokių problemų dėl maisto netoleravimo.

Suprantu, kad sukaktis minėti reikia, gražu turėti savo gimtadienio tradicijas ir kasdien susikurti po mažą šventę. Bet gal ne kasdien vaikams tuos saldumynus duot? Kokios taisyklės kituose darželiuose? Gal pasidalinsit?

