Pamačius, kokias žinutes mylimajam siunčia jo mama, vos širdis nesustojo: paaiškėjus tiesai, pasidarė dar blogiau

Gal aš buvau pernelyg naivi, į savo gyvenimą žiūrėjau pro rožinius akinius, nežinau. Bet tai, ką padarė mano vaikinas, yra šlykštu, žema, nepateisinama, apgailėtina.

Kai susipažinau su savo vaikinu, jis palaikė labai artimus santykius su savo mama. Ok, galvoju, tegu sau bendrauja. Keista šiais laikais, bet ok. Su mama jis ir skambindavosi keliskart per dieną, ir susirašinėdavo.

Kažkaip erzindavo, bet po to susigyvenau ir nebekreipiau dėmesio. Kai su ja susitikdavom, tos bendros kalbos per daugiausiai ir nebūdavo tarp jų.

Bet ką aš ten gilinsiuosi, galvodavau, kad išsikalba per dienas, tai gyvai susitikus nebėra apie ką bendrauti.

O šventas naivume, kokia aš buvau jauna ir kvaila. Viską supratau per atsitiktinumą, kai vakare jam vėl parašė „mama“ ir jis neatsargiai atsuko ekraną į mano pusę.

Kai pamačiau, kokią nuotrauką mama sūnui atsiuntė, vos širdis nesustojo. Savo nuogos nuotrauką! Tik kad ten ne jo mamos kūno dalis buvo nufotografuota!

Mano brangiausias visą laiką maustė mane užsivardinęs visokias meilužes „mama“. Taip bendraudavo su jomis ir naudojosi mano patiklumu. Net bloga pasidarė, nubėgau į tualetą išsivemti...

Šlykštus apgavikas! Gyventi su tokiu nežinau ar galėsiu. Prisiekinėjo, kad čia viskas netyčia, rašinėja kažkokia jam, niekaip neatstoja. Praktiškai terorizuoja, todėl nenorėdamas pyktis su manimi ir manęs nervinti taip „nekaltai“ ir užsivardino.

Vargšė ne tik aš, bet ir jo mama. Kuri iš tiesų nesulaukia sūnaus dėmesio visiškai. Kaip gyventi su tokiu žmogumi? Sako, kad jis taip daugiau nebedarysi, su manimi yra laimingas. O tokių provokatorių „daugiau nebepriims į draugus“.

Ši subjektyvi autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos: už skaitytojo turinį lrytas.lt neatsako.