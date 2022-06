Po nosies operacijos nei kvėpuoti, nei šypsotis negalintis vyras liko šokiruotas po plastinės chirurgijos specialistų pasiūlymų

Šypsotis nebeįmanoma, nes po jo darbo nosį ir lūpą tempia žemyn, sugadino visą sveiką nosies dalį, atsirado susiaurėjimai nosies viduje, kvėpavimas tarsi per vamzdelį, dažni galvos skausmai, nuolatinis diskomfortas ir bemiegės naktys.

Po operacijos ne kartą važiavau į kliniką pasakodamas apie blogą savijautą, rodydamas sugadintą šypseną, apsunkusį kvėpavimą ir besikeliančias iš šonų šnerves. Visa tai atsirado po operacijos.

Tačiau klinika į mano problemas žiūrėjo skeptiškai. Per pirmus apsilankymus po operacijos, susėdę visi trys, chirurgas ir operaciją atlikę gydytojai žvalgydamiesi vienas į kitą teigė, kad problemų jokių nėra.

Negana to, dėl apsunkusio kvėpavimo buvo pasiūlyta kreiptis į psichologą, o gydytojas į besikeliančias iš šonų šnerves pasiūlė suleisti botokso, mat, tokiu būdu, jo manymu, jos atrodys natūraliau.

Buvau šokiruotas po tokių nesąmoningų savo srities „profesionalų“ pasiūlymų. Vis beieškodamas išeities iš šios košmariškos situacijos ir toliau važiavau į šią kliniką ieškodamas sprendimo varianto, juk tai mano sveikata, mano savijauta, nejaugi jiems visiškai nerūpi, ką jie pridarė.

Bet pastebėdavau, kad su kiekvienu apsilankymu šie asmenys, vadinantys save daktarais, tiesiog bandydavo „nusiplauti rankas“ siūlydami ieškoti sprendimo kitose klinikose, pradėjo rekomenduoti kitus chirurgus pradžioje dirbančius Lietuvoje, o vėliau ir žinomus visame pasaulyje, kurie esą geresni.

Tik klausimas, kodėl tai nerekomendavo per pirmą apsilankymą, jei kiti gali atlikti geriau? Nejaugi svarbu padaryti operaciją, paimti pinigus, o vėliau sakyti, na, jei blogai, yra kas daro ir geriau.

Visgi, beieškodamas teisybės, toliau važinėjau į šią nejaukią kliniką, kol galų gale maniau, kad pagaliau buvo atkreiptas dėmesys į mano nusiskundimus.

Vieną dieną paskambino daktaro asistentė ir pasakė, kad daktaras nutarė išrašyti man siuntimą į Vilniaus polikliniką pas LOR specialistą. Nes esą toks tyrimas atliekamas tik Vilniuje.

Maniau, kad šį kartą bus kažkas aiškiau, juk tai valstybinė įstaiga. Tad reikėjo tik pasiimti siuntimą ir nuvykti į Vilnių, bet siuntimo pasiimti neatvykau... Pasidomėjęs sužinojau, kad kartu su plastikos chirurgu operavęs LOR gydytojas vienu metu studijavo LSMU su mane besiruošiančiu apžiūrėti LOR gydytoju.

Buvo įtarimas, kad tai eilinis klinikos triukas, tad atvykau į Vilniaus polikliniką be siuntimo. Nors tai valstybinė įstaiga, neturint sveikatos draudimo, net registracijos Lietuvoje, be jokių problemų buvau priimtas, nes, pasirodo, gydytojas jau žinojo, kas atvyksta.

Gydytojas, atlikęs kažkokį keistą, visiškai paprastą bandymą atsakė, jog kvėpuoti galiu ir nežino, kuom galėtų padėti.

Be to, matėsi, kad daktaras nenori „kištis“ ne į savo reikalus ir mane priėmė tik kažkieno paprašytas. O aš dar nespėjęs išeiti iš kabineto supratau, kad ši kelionė buvo visiškai beprasmė.

Vėl grįžau į kliniką prašyti, kad darytų viską, jog mano kvėpavimas būtų normalus, nes tai kasdien veda iš proto, be to, esu sportininkas ir fizinio krūvio metu gaunu didelę apkrovą širdžiai. Tai ne tik kvėpavimas, bet ir visa bendra savijauta kasdien yra labai slogi.

Šį kartą jau kalbėjome dviese su daktaru. Jis pažadėjo manęs šioje nepavydėtinoje situacijoje nepalikti likimo valiai, bet esą reikia laiko. Sakė, kad turi praeiti mažiausiai metai, kol vėl bus galima kažką daryti, prireikus pažadėjo į kliniką atsisiųsti geriausius specialistus, kad išspręstų šią problemą.

Be to, pažadėjo, kad už kelių mėnesių suorganizuos konsiliumą, kurio metu bus sukviesta daugiau šios srities specialistų, kad būtų galima tiksliau įvertinti situaciją ir priimti sprendimą, kaip ištaisyti šią klaidą.

Vėl atsirado kažkokia viltis, kad ir po metų, bet tikėjausi, kad bus geriau.

Nuo pablogėjusio kvėpavimo ir prabudinėjimų naktį dėl oro trūkumo, kasdien jaučiau stresą ir, žinoma, pyktį mane operavusiam daktarui, kuris bando „nusiplauti rankas“ siūlydamas kitas klinikas, kitus specialistus bei sakydamas, kad bijo kažką daryti, nes pakartotinai operuodamas gali padaryti tik blogiau.

O kad jau padarė blogiau, to girdėti jis nenori ir net nebando suprasti, kodėl po šios operacijos pablogėjo mano kvėpavimas, kad ateityje išvengtų pasikartotinų situacijų.

Rašiau šiam gydytojui elektroninius laiškus reikšdamas nepasitenkinimus ir pyktį. Na, tikrai yra dėl ko pykti.

Vieną gražų rytą gavau iš advokatų kontoros laišką, kad klinika nutraukė su manimi sutartį dėl netinkamo bendravimo ir nuo šiol su klinika galiu bendrauti tik per šią kontorą. Negana to, po kurio laiko išdrįso mane paduoti į teismą dėl kai kurių iš pykčio pasakytų žodžių.

Taip jie atrado būdą, kaip manim atsikratyti. Supratę, kad ištaisyti šią problemą bus be galo sunku, nes pakartotinė operacija tiek išvaizdai, tiek kvėpavimui kelia labai didelę riziką, ši klinika tiesiog nusprendė „dėti į krūmus“ ir visam laikui nuo manęs atsiriboti.

Apėmė didelis nusivylimas. Juk daktaras, kuris bandė sukurti rimto žmogaus įvaizdį, kurio vardu yra pavadinta ši klinika, žadėjo šį reikalą išspręsti. Skambinau telefonu bandydamas susisiekti su juo, bet sekretorė, pasiteiravusi, kas skambina, kažką tyliai sušnibždėjo ir pasakė, kad šiuo metu neįmanoma su juo susisiekti.

Paklausiau, kada bus galima pakalbėti su daktaru, bet konkretaus atsakymo negavau. Klinika, kuriai patikėjau savo sveikatą, kuriai mokėjau pinigus, o visi darbuotojai prieš operaciją dirbtinai šypsojosi, dabar tyliai ir nepastebimai nusiplauna rankas.

Susisiekus su klinikos advokatu sužinojau, kad gydytojo žadėtas konsiliumas įvyko be manęs ir šio konsiliumo metu buvo nuspręsta, kad mano kvėpavimui problemų nėra. Įdomu tik tai, kokiu būdu manęs neapžiūrint galėjo priimti tokį sprendimą? Tai eilinį kartą įrodo, kokia nepatikima yra ši klinika.

Tai situacija, reikalaujanti daug jėgų ir dar didesnės kantrybės. Skridau į kitą šalį pas klinikos rekomenduotą chirurgą, kuris galėtų man padėti. Bet atvykus daktaras operuoti atsisakė teigdamas, kad per didelė rizika ir tai gali sugadinti jo vardo reputaciją.

Ir vėl buvo beprasmė kelionė. O atvykus pas LOR gydytoją, jis gali pasakyti tik tai, kad pertvara tiesi, bet kad visa nosies ertmė susiaurėjusi ir sunkiau kvėpuoti, eilinis LOR gydytojas tiesiog to nenustato, nes jis nematė ir negali palyginti, koks kvėpavimas buvo prieš operaciją. Taigi, tokios klinikos tuo ir naudojasi.

Žinodamas, kad tai padaryti yra labai sunku, daktaras, atlikęs operaciją, aiškiai pasakė, kad yra valstybinės institucijos, jei blogiau kvėpuoji, eik ir įrodyk.

Blogiausia ne tai, kad buvau pasirinkęs netinkamą kliniką, ir net ne tai, kad jau antri metai sunkiai kvėpuoju. Blogiausia tai, kad po šio „daktariūkščio“ pasirinktos operacijos schemos, kiti šios srities specialistai tiesiog atsisako kažką daryti bijodami pabloginti situaciją.

Esu tokioje padėtyje, kad pats turiu susirasti, kas ištaisys jų klaidą, o surasti praktiškai neįmanoma. Kiekviena diena mane veda iš proto nuo diskomforto ir apsunkusio kvėpavimo. Atrodo, norisi pačiam išsiplėšti tą neapgalvotą šio sadisto konstrukciją. Dažnai užeina panika,net sunku ir pasakyti prie ko tai gali privesti.

Šiuo metu tarp manęs ir klinikos vyksta teisminiai procesai, nors ir esu nukentėjęs nuo šios nelemtos klinikos, šiuo atveju esu atsakovas ir turiu teisintis prieš teismą. Per procesus teko susipažinti su klinikos direktore, apie kurią iki to laiko nebuvau girdėjęs. Nors per visus šiuos metus nepasiteiravusi manęs, kas nutiko, ši klinikos vadovė aiškiai rodė nenorą mane suprasti ir ieškoti kompromiso šioje situacijoje.

Matant, kas vyksta, galima suprasti, kad laukia dar ilgi „teismų maratonai“ ir sprendžiant iš patirties, kokius žaidimus žaidžia ši klinika, galima tikėtis visko, bet visgi esu įsitikinęs, kad neturėdamas kito pasirinkimo, vienu ar kitu būdu, teisybę atrasiu.

***

Klinikos pateiktame komentare teigiama, kad dėl nurodytos situacijos pacientas yra kreipęsis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kuri vykdo tyrimą vertindama pacientui suteiktų paslaugų tinkamumą.

„Iki kilusio ginčo klinika ėmėsi veiksmų patikrinti, ar pacientui visos procedūros atliktos tinkamai. Taip pat paciento atvejis buvo aptartas ir Lietuvos plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos draugijos specialistų pasitarimuose.

Tiek klinikos, tiek kitų nepriklausomų specialistų vertinimu, visos procedūros pacientui yra atliktos tinkamai. Taip pat informuojame, kad medicinos teikimo paslaugų sutartis su šiuo pacientu buvo nutraukta dėl piktybinių ir pakartotinių paciento vykdomų Medicinos paslaugų sutarties pažeidimų“, – teigiama klinikos komentare.

***

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorė Nora Ribokienė komentavo, kad tyrimas vis dar vyksta.

„Atsakant į Jūsų paklausimą ir atsižvelgiant į tai, kad Akreditavimo tarnybai nežinomi konkretaus paciento duomenys, informuojame, kad Akreditavimo tarnyba šiuo metu yra gavusi panašaus turinio paciento skundą.

Pažymime, kad teikiant skundą (prašymą, pareiškimą) Akreditavimo tarnybai, privaloma laikytis teisės aktuose nustatytos tvarkos. Mūsų įstaigoje šiuo metu gautas panašaus turinio paciento skundas neatitinka skundų pateikimo ir nagrinėjimo reikalavimų, todėl tokiais atvejais pacientas yra raštu informuojamas apie konkrečius skundo trūkumus ir jų pašalinimo būdus.

Pašalinus teisės aktų reikalavimų neatitikimus, skundas priimamas nagrinėjimui, jo pagrindu atliekamas pacientui teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimas.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba atlieka asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės ir medicinos priemonių valstybinę priežiūrą. Atlikus paciento skundo patikrinimą ir nustačius, kad skundas yra pagrįstas, netinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikusiai įstaigai už teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, pažeidimus taikomos kontrolės priemonės ar sankcijos.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą kontroliuojančios valstybės institucijos pagal kompetenciją turi teisę pažeidimą padariusią asmens sveikatos priežiūros įstaigą: įspėti dėl jos veiklos trūkumų ir pažeidimų bei nustatyti jų pašalinimo terminus; įstatymų nustatyta tvarka skirti įstaigos vadovams ir darbuotojams administracines nuobaudas; reikalauti, kad būtų patikrinta įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinė kvalifikacija; sustabdyti visų ar dalies paslaugų teikimą“, – komentavo N. Ribokienė.

Ši subjektyvi autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos: už skaitytojo turinį lrytas.lt neatsako.