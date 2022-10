Moterį ištiko šokas dėl tokio poilsio Egipte: už netvarką labiau pribloškė personalo elgesys

„Pradėkime nuo to, kad viešbutis visas purvinas! Lifte nuo vakaro atjungiama šviesa ir tenka leistis tamsoje. Vakare viešbutyje apšvietimo nėra, dvi lemputės dega vos ne per visą viešbutį. Viešbutis išties labai didelis.

Visur dulkės, žmonės važiuoja atostogauti, o ne dulkes uostyti. Grindys slidžios visur, niekas nieko nevalo.

Tualete nenusileidžia vanduo (per maža srovė). Duše teka šaltas vanduo.

Pirmosios pagalbos vaistinėlėje tik jodas ir vata. Turėjau traumą užlipus ant akmens, tai net neturėjo pirštinių ir jokio supratimo apie pirmąją pagalbą. Daiktai taip pat visi mokami, nors turim draudimą.

Apie maistą apskritai tyliu – sudžiuvusios bandelės, pageltęs nuo senumo sūris, vienkartiniai indai.

Aš suprantu, kad Egiptas yra ta šalis, kurioje vyrai mėgsta pakalbint moteris, bet ne personalas! Jis turi atitikti 5 žvaigždučių viešbutį. Aptarnavimas „naglas“.

Kelionė kainavo 1000 eurų dviem žmonėms. Kelionę pirkome iš „AirGuru“, kurių atstovų bendravimas tiesiog baisus.

Vengia bet kokio kontakto, kai iškyla problema. Perki iš jų bilietus, o tau sako kreiptis į kitą agentūrą“, – piktinosi Gabija.

***

„AirGuru“ atstovė Eglė Grašytė pripažino, kad ši situacija nesmagi ir įmonei žinoma.

„AirGuru“ vardu apgailestauju, kad užsakytas kelionės paketas nepateisino lūkesčių. „AirGuru“ nėra šios kelionės organizatorius, kelionę organizuoja SIA „Join UP! Baltic“, kurie ir yra atsakingi už visus kelionės aspektus nuo oro uosto iki viešbučio. Mes, kaip agentūra tik parduodame kelionių organizatoriaus organizuojamas keliones, tokias partnerystes turime su visais didžiausiais Lietuvoje veikiančiais kelionių organizatoriais.

Tiesioginius kelionės organizatoriaus kontaktus, kur kreiptis esant kelionėje – kelionės organizatorius nurodo kelionės dokumentuose. Taip pat ši informacija nurodyta organizuotos turistinės kelionės sutartyje, su kuria visi keliautojai be išimties yra supažindinami įsigydami kelionę. Šiuo atveju tiesioginiai „Join UP!“ atstovų kontaktai taip pat buvo nurodyti kelionės dokumentuose.

Norėdami suteikti galimybę turistams pasirinkti jų lūkesčius geriausiai atitinkančius pasiūlymus, savo svetainėje talpiname įvairių kategorijų viešbučius su plačiais aprašymais. Viešbučių aprašymą bei nuotraukas talpiname tokias, kokias pateikia kelionių organizatoriai. Šiuo atveju su klientes drauge bendravome ir gyvai, konsultavome renkantis kelionę.

Kadangi kelionę klientė pirko per mus, natūralu, jog iškilus klausimams pirmiausia kreipėsi mūsų kontaktais. Visgi mes visiškai niekaip negalime daryti įtakos viešbučio kokybei ar siūlyti kitus problemų sprendimo būdus, todėl nedelsiant užklausą perdavėme kelionės organizatoriaus „Join UP! Baltic“ atstovams.

Kiekviena mūsų klientų situacija mums yra labai svarbi, todėl nepaisant penktadienio vakarą pasibaigusių darbo valandų, palaikėme ryšį ir raginome organizatorius kuo skubiau suteikti pagalbą turistams. Galiausiai penktadienio vakarą, gavome atsakymą, kad turistais pasirūpinta – kelionės organizatoriaus atstovai tiesiogiai susisiekė su kliente ir pasiūlė situacijos sprendimo būdus. Svarbu paminėti, jog su kliente mes ir toliau bendraujame, kadangi kelionė dar nesibaigė ir jai reikalinga papildoma pagalba kitais klausimais.

Apie kompensaciją dėl nepateisintų lūkesčių negaliu pakomentuoti, nes tai jau yra klientės ir kelionės organizatoriaus „Join UP! Baltic“ tarpusavio susitarimo reikalas“, – komentavo „AirGuru“ atstovė Eglė Grašytė .

***

„Join UP! Baltic“ vadovė Sabina Saikovskaja taip pat pakomentavo situaciją.

„Mūsų strateginis tikslas – tapti vienu iš pirmaujančių kelionių organizatorių Baltijos šalyse, klientų atsiliepimai mums yra labai svarbūs siekiant pagerinti kokybę ir užtikrinti, kad tokios situacijos būtų pašalintos.

Gavome mūsų partnerių „Air Guru“ prašymą pakeisti viešbutį, kadangi jis neatitiko Klientų lūkesčių ir poreikių. Pagal įstatymų reikalavimus ir gerąsias rinkos praktikas, kelionių operatorius turi pasiūlyti Klientui apgyvendinimą tos pačios ar geresnės kategorijos viešbutyje. Klientams buvo pasiūlytas alternatyvus viešbutis – „The Grand Hotel Sharm 5“, kuris yra brangesnis, be papildomos priemokos. Klientai pasiūlymą priėmė ir buvo apgyvendinti kitame viešbutyje. Daugiau nusiskundimų nebuvome gavę.

Šiuo metu mūsų atstovai kryptyje atlieka minėto viešbučio patikrą ir atsižvelgiant į jos rezultatus bus priimami sprendimai dėl tolimesnio bendradarbiavimo su šiuo viešbučiu. Apgailestaujame dėl susiklosčiusios situacijos ir darome viską, kad mūsų Klientams būtų užtikrintas aukščiausio lygio poilsis.

Klientų pasitenkinimas ir teikiamų paslaugų kokybė yra svarbiausias kelionių organizatoriaus „Join Up Baltic“ prioritetas. „Join Up Baltic“ per pirmuosius šešis veiklos mėnesius Baltijos šalyse aptarnavo 34 000 klientų, o tokios situacijos pasitaiko labai retai. Įmonės, kurios dirba pagal Join UP! Prekės ženklas turi 12 metų patirtį turizmo srityje ir istoriškai „Join UP!™“ yra pirmaujantis kelionių organizatorius Egipto kryptimis, į Egiptą atvežame daugiausiai turistų pasaulyje (apie 700 000 turistų per metus) iš savo rinkų“, – sakė „Join UP! Baltic“ vadovė S. Saikovskaja.

Ši subjektyvi autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos: už skaitytojo turinį lrytas.lt neatsako.