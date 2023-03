Nepakenčia atostogų Palangoje: „Tenka Vilniaus burbului susidurt nemaloniai su kita Lietuva“

„Šoku internetui ant ragų. Apie Lietuvos pajūrį. Aš galėčiau būti Lietuvos pajūrio heiterių asociacijos pirmininkė.

Deja, važiuoju ten kasmet, nes mano draugai mėgsta, o aš mėgstu savo draugus. Ir nuvažiavus aš jiems kraupiai bambu visą laiką, bet jie mane vis tiek ima – nes aš turiu mašiną. Nu tai važiuojam.

Lietuviai jau rich bitches nori kurorto, o kurortas amžinai nepasiruošęs. Suvažiuoja birželį visas Vilnius į Palangą, net vamzdynai neatlaiko – pradeda vietiniams rudas vanduo bėgt. Sako avarinės tarnybos – išvažiuos vilniečiai namo, vėl bėgs vanduo be smėlio, kiek palaukit.

Kurorte infrastruktūros jokios. Nori pašikt gulint paplūdimy? Good luck with that what can I say. Ir atsiprašau to be so direct, bet ar čia nėra low intensity stress situacija visų atostogų metu?

Nori kojas nusiplaut? Druską nusiplaut? Kraneliai? Išeinant iš pliažo? Never heard of it. Dušai prie pliažo? Nee tai geriau parsineškit visą tą smėlį namo. Ir šiknoj jo, ir lovoj, guli poto visą naktį jame, atsikeli kaip po viso kūno pilingo. Great. Ir dar į Vilnių atsiveži.

Ir nu kai paklausi, kodėl žmonės važiuoja į tą Palangą, nors ten jau nėr pigiau nei užsieny, o kokybė so much worse – visi sako nostalgija, kažkaip, vaikystė, kažką. Tai aš čia ir nerelatinu, nes aš vaikystėj nevažiuodavau į Palangą, tai naujom akim žiūriu dabar ir nu baisi man ji.

Bet, matau, draugai kitaip mato, per prisiminimų ir nostalgijos lense. Nesimato jiem, koks sovietinis tas kurortas, koks dar vis klaikiai underdeveloped.

Ir good luck pavalgyt skaniai Palangoj. Visas Vilnius atvažiuoja ir 6 restoranai normalūs. 4 persikėlę iš to paties Vilniaus. Ir turi skambint 8 dienos prieš, kad staliuką gautum. Nes tas visas Vilnius ten pat valgys. Ir kainos oho. „Pušų paunksmėj“ kainos jau tuoj kaip „Nobu“ bus. Tik kad ne worldwide famous. Bet ten atėjus pažinosi žmonių bent prie trečdalio staliukų.

„Vila komoda“ nesotų brunchą už 40 euriukų per person būtinai šaut, ir nu kaip ir bruncho opcijų daugiau jau nebėr.

O kokios pramogos šitam brangiam kurorte, jeigu lyja? Ar mes primetam, kad LIETUvoj nelyja? Tai galima į nudrožtus viešbučių SPA eit po 60 eurų. Kur ir irgi ne visada vietos gausi.

Dar yra visokių provincijos istorijos muziejukų, kur net per lietų nesirinktum, ir nu thats about it. Ai, dar ten viena pirtis ant jūros kranto su toitoi. Apžvalgos ratas. 14 eurų 3 minučių pramoga. I am so sorry guys, London Eye yra 25, bet experience tai skiriasi maždaug taip, kaip Davosas ir Lietuvos Davosas.

Basanavkė, deja, centre. Tai tenka Vilniaus burbului susidurt nemaloniai su kita Lietuva. Trumpam suvokt, kad jiem Basanavkė jau kaip istorijos muziejus, bet tai kitai Lietuvai dar vis realybė.

Barų ant jūros kranto nėr. Sėdi turtingi lietuvaičiai, į sintetinius dekius susisukę, kopose saulę lydi. Atsinešę „Ikea“ taures iš pigiai įrengtų, bet brangiai nuomojamų apartamentų, pilstosi prosekėlį. Kas gal jau ir šampaną.

Nebėr gi lietuviai biedni. Kurortas tik biednas. Nei kėdžių, nei šildytuvų, nei jokių stiklinių terasų. Apsimetam, kad ne šiaurėj mes. Ir nepaisant viso šito, kvadrato kaina Palangoj yra didesnė už NT prie Como lake.

Aš niekaip šito nesuvokiu. Kaip gali underdeveloped šiaurės klimato kurortas kainuot brangiau už vieną gražiausių vietų pasaulyje. Dar palauk, kol paskelbs kokio festivalio datas, tai Nidoj išvis galėsi garažą su dviem raskladuškėm ir sapnų gaudykle paimt už 250 eurų per night. Ir čia jei bookinsi balandį.

Dar niekas per nepriklausomos Lietuvos istoriją nėra maudęsis Baltijos jūroj su nepastirusiais speneliais. Labiau visad jauties besigrūdinantis ruonis, nei kad tu chillini kurorte. Sveika tas šaltas vanduo, bet ar malonu?

Rimtai 5K už kvadratą like malonu? Tokios tokelės Lietuvos kurorte. Tai eikit bookint jau, nes po to nutriušusiam laive kokiam nakvosit ar sovietiniuose poilsio namuose su euroremonto žymėm.

Nuoširdžiai jūsų, Kandidatė į Lietuvos pajūrio heiterių klubo pirmininkes“, – rašė I. Koncevičiūtė.

Ši subjektyvi autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos: už skaitytojo turinį lrytas.lt neatsako.