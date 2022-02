Internetinėje parduotuvėje atradau savo geidžiamą prekę ir dėl galimybės ją atsiimti tą pačią dieną ilgai nesvarstęs nutariau ją įsigyti ir tam reikalui aš net vykau iš Trakų į Vilniuje esančią parduotuvę.

Nusigavęs aš tenai bei sumokėjęs už tą prekę ją atsiėmiau, o kadangi aš atvykau iš Trakų, tai trumpai užbėgau ir į prekybos salėje veikiantį tualetą.

Po ko sugrįžęs nutariau dar ir savo mėgstamų kvepalų įsigyti, juo labiau, kad buvo ir specialus pasiūlymas tam reikalui.

Žodžiu, pasiėmiau kvepalus ir nupėdinau aš link atsiskaitymo vietos ir vėlgi sėkmingai atsiskaičiau ir buvai jau beišeinantis iš tos parduotuvės, kai man kelią pastojo „Eurocash“ saugos tarnybos darbuotojas, kuris neprisistatęs ir nieko nepaaiškinęs pareikalavo, jog aš eičiau su juo į apsaugos kambarį.

Tik aš iš karto sutrikau, nes dorai nesumojau, kas čia dedasi? Mat aš net savo įsigytas prekes laikiau dar rankoje, bet apsaugininkas nei čekių, nei prekių net nepanoro tikrinti, o bemat pareikalavo, jog aš atsisegčiau striukę, mat jis ketina mane apieškoti.

Striukę aš prasisegiau, bet neadekvačiai besielgiančiam asmeniui aš apieškoti savęs nesileidau ir pareikalavau, jog būtų iškviesta policija bei atsakingas parduotuvės darbuotojas, be to, dar būdamas apsaugos kambaryje surinkau parduotuvės klientų aptarnavimo linijos telefono numerį ir atsiliepusiai operatorei viską paskubomis išdėsčiau ir ji pati girdėjo, kuomet apsaugos darbuotojas šaukė bei nepagarbiai bendravo su manimi.

Dar daugiau, aš šioje vietoje parašysiu, jog tas pokalbis su klientų aptarnavimo specialiste buvo ir įrašytas. Galiausiai į apsaugos patalpą atėjo ir tuo metu už parduotuvę atsakingas darbuotojas, kuris man pasirodė labai adekvatus ir patvirtino, jog jokių pretenzijų man neturi ir pasiūlė išeiti iš apsaugos patalpos, kaip tuo tarpu „Eurocash“ apsaugininkas ir toliau šaukė.

O man ištrūkus ir pareiškus, jog aš niekur dabar iš parduotuvės neisiu, kol nebus peržiūrėta vaizdo stebėjimo kamerų įrašai, tad tai ir buvo padaryta, po ko man parduotuvės atstovas dar kartą patvirtino, jog absoliučiai viskas tvarkoje ir, kad vaizdo medžiagoje nieko neįprasto neužfiksuota.

Galiausiai su manimi susisiekė parduotuvės klientų aptarnavimo skyriaus vadovė, kuri nuoširdžiai atsiprašė, plius kaip kompensaciją už patirtus nemalonumus, man padovanojo ir 20 eurų vertės kuponą.

Savaime suprantama, jog parduotuvė tik moka „Eurocash“ bendrovei už apsaugą ir aš buvau patikintas, jog šio neadekvataus, bei priekinių dantų jau kažkur netekusio ir su stipriu akcentu kalbančio lietuviškai apsaugininko paslaugų bus atsisakyta.

Bet, nepaisant to, man visgi maga pasmalsauti, ką apie tai mano bendrovės „Eurocash“ atstovai? Aš sumoju, jog konkurencija apsaugos rinkoje didelė, pelno marža maža, bet ar tai pateisina, kai bendrovė darbina žmones iš gyvenimo paraščių ir dėl to kenčia jų klientų klientai?

Ir ar ne dėl tokių ponų, kaip „Eurocash“ vadovai, jau tampa nesaugu užsukti ir į parduotuvę apsipirkti? Ir ar apsaugininkas prieš sustabdydamas klientą ir reikalaudamas jį eiti su juo, neprivalo įsitikinti, ar tas klientas išties kažką tai blogo padarė?

Ar tiktai po to, kai tas klientas jau iškoneveiktas ir pažemintas, galima peržiūrėti vaizdo medžiagą ir pasakyti, kad viskas tvarkoje? O gal privalėtų būti atvirkščiai? Ponai, o kas toliau? Nes šiandieną aš, o rytoj jau kas kitas? Aš be to, jog apie šį incidentą informavau pačią bendrovę, tai dar ir iškviečiau minėtam apsaugininkui policiją, bet bėda ta, jog ir šiuolaikinė policija mažai ką gali, o gal ir kompetencijos jai trūksta? Nes rankomis paskėsčiotis, tai juk kiekvienas gali, bet kas visgi turi ginti piliečius nuo apsišaukėlių, kurie save vaizduoja visagaliais?

Pasibaisėjęs klientas.

***

Apsaugos paslaugas teikiančios įmonės „Eurocash1“ direktoriaus pavaduotojas Robertas Jasiulis komentavo, kad po „Bendraukime“ persiųsto laiško buvo atliktas vidinis tyrimas.

„Peržiūrėjome vaizdo įrašus, pasikalbėjome su aprašyto įvykio metu dirbusiais darbuotojais ir išsiaiškinome minėto įvykio aplinkybes.

Pirmiausia, nuoširdžiai atsiprašome, jei dėl saugos darbuotojo veiksmų parduotuvės lankytojas patyrė nepatogumų ir nemalonių emocijų. Suprantame, kad nė vienam parduotuvės lankytojui nebūtų malonu būti pakviestam į apsaugos patalpas ir gauti pasiūlymą būti apieškotam.

Tačiau, saugos darbuotojų tikslas – užtikrinti objektų saugumą ir imtis veiksmų, jei kyla įtarimų dėl lankytojų elgesio ir rizikos patirti nuostolių. Saugos darbuotojai turi instrukcijas, kuriomis vadovaujasi priimdami sprendimą dėl papildomos lankytojų patikros.

Siekiant įsitikinti, kad už visas prekes yra sumokėta, saugos darbuotojai savo stebėjimų pagrindu gali pasiūlyti lankytojams užeiti į saugos patalpas, tai daro išskirtiniais atvejais, kuomet užfiksuojamas vagystės faktas arba pastebėta aukšta vagystės rizika. Labai dažnai būtent tokiu būdu pavyksta užkirsti kelią vagystėms ir neleisti patirti nuostolių saugomų įmonių parduotuvėms.

Minėto įvykio metu, kai lankytojui buvo pasiūlyta užeiti į saugos patalpas ir įrodyti, kad už visas turimas prekes yra sumokėta, jis nesutiko būti apieškotas. Tokiais atvejais lankytojas turi teisę kviestis policiją ir aiškintis situaciją dalyvaujant policijos pareigūnams. Deja, belaukiant policijos įvyko apsižodžiavimas, kurio metu lankytojas įžeidinėjo saugos darbuotoją, o pastarasis taip pat emociškai atsakinėjo.

Dar kartą apgailestaujame dėl įvykusios situacijos. Su saugos darbuotojais organizavome pokalbį, kurio metu akcentavome mandagaus ir pagarbaus elgesio svarbą visais atvejais.

Norėtume paprašyti leidimo gauti šio lankytojo kontaktus ir įmonės vardu atsiprašytume jo asmeniškai“, – komentavo „Eurocash1“ direktoriaus pavaduotojas.

***

Parduotuvės atstovai taip pat pateikė komentarą, kuriame teigė, jog darbuotojo paslaugų buvo atsisakyta.

„Esame labai nusivylę ir nusiminę dėl „Eurocash“ darbuotojo veiksmų mūsų kliento atžvilgiu. Dar kartą nuoširdžiai atsiprašome kliento už tai, kad jis tapo niekuo nemotyvuotos psichologinės agresijos auka.

Nuoširdžiai dirbame ir stengiamės, kad mūsų klientams būtų suteiktos aukščiausios kokybės paslaugos, tad tokie mūsų darbą ir pastangas menkinantys apsaugos kompanijos darbuotojo veiksmai – itin skaudūs.

Minėtas apsaugos darbuotojas nedelsiant buvo pašalintas iš mūsų parduotuvės patalpų, pareikalavome „Eurocash“ užtikrinti, kad jis niekuomet daugiau nedirbtų jokiuose su mumis susijusiuose objektuose.

Taip pat rengiame ir netrukus „Eurocash“ išsiųsime pretenziją dėl šio įvykio. Gavę atsakymą spręsime dėl tolesnio bendradarbiavimo su šia apsaugos kompanija“, – teigiama parduotuvės komentare.

