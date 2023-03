Vaikų pamėgtoje kačių kavinėje tėvą įsiutino prašymai tildyti vaiką: teko net kviesti policiją

„Norėčiau pasidalinti savo karčia patirtimi po apsilankymo Vilniaus kačių kavinėje. Kovo 8–osios proga rezervavome staliuką, patikslinome, kad būsime su mažamečiu vaiku. Sutartą valandą jau buvome kavinėje, užsisakėme maisto.

Mažajam lankytojui (jam 14 mėnesių) kavinėje buvo įdomu, kol laukėme maisto, vaikščiojome ir apžiūrinėjome kates. Kaip ir buvo paprašyta, griežtai laikėmės taisyklių, miegančių kačių netrikdėme, vaiko nepalikome nė minutės vieno.

Deja, padavėjui pasirodė, kad vaikas per garsiai čiauška (neverkė, nekėlė isterijų – tiesiog bendravo savo kalba) ir paprašė, kad liepčiau vaikui nešnekėti. Tiesą pasakius, net sutrikau – kaip reaguoti į tokį prašymą?

Ką gi, atėjo metas valgyti, supratau, kad norėčiau užsisakyti papildomą patiekalą. Prieinu prie padavėjo norėdamas užsisakyti, o jo atsakymas pribloškia: „Jūs nesilaikėte mūsų taisyklių (suprask, vaikas triukšmavo), todėl mes jūsų neaptarnausime ir prašome jus palikti mūsų patalpas.“

Mielai būčiau palikęs, bet kaip mano maistas ir gėrimai, kurie jau atnešti – negi visa tai privalau palikti? Klausimas padavėjui: jeigu aš nedelsdamas su vaiku paliksiu kavinę, tai kodėl turėčiau mokėti už maistą, kurio nebaigiau valgyti?

Deja, pardavėjas primygtinai reikalavo palikti patalpas, už viską sumokėti – kitaip iškvies policiją. Tikrai buvau nusiteikęs sulaukti policijos, iškviestos todėl, kad mažametis garsiai kalba savo kalba. Žmona įkalbėjo nebesivelti į papildomus ginčus, tad apsirengėme ir išėjome.

Klausimas kavinei: ar tikrai jūs pasiruošę priimti tėvelius su vaikučiais? Jei jūs tam nepasiruošę, galbūt aiškiai tai nurodykite savo tinklapyje ir ant durų užkabinkite skelbimą, kad vaikai ir šunys čia nepageidaujami.

Tada nebekils konfliktinių situacijų, bus visiems aišku, kad kačių kavinėje vaikai nepageidaujami. Yra juk restoranų, tai aiškiai komunikuojančių, tad ten tėveliai su vaikais ir nesiveržia...

Beje, padavėjas prasitarė, kad dėl vaikų jau bus ne pirmą kartą kviečiama į kavinę policija.

Galbūt kavinės savininkui verta susimąstyti, kodėl į kavinę policija turi važinėti vos ne kaip į kokį „načnyką“? Įdomu būtų sužinoti savininko nuomonę, kodėl yra skelbiama, kad kavinė laukia lankytojų su mažais vaikais (užsiregistravus) ir tuo pačiu metu išprašo iš kavinės, nes jiems pasirodo, kad vaikas per garsiai krykštavo?

Jei nesate tam pasiruošę, galbūt taip ir parašykite: kavinė tik suaugusiems. Storžieviškumas ir nepagarba – itin prasta vizitinė kortelė bet kokiam verslui. Kas kitą kartą jums sutrukdys – per garsiai čepsintis, per daug kvėpuojantis, per daug ilgai sėdintis? Jam taip pat kviesite policiją?“ - piktinosi vilnietis Mantvydas.

Kačių kavinės „Cat Cafe“ atstovas Romas Žvirblis pripažįsta, kad situacija labai nemaloni ir neeilinė. Tačiau jo pateiktoje įvykių versijoje pabrėžiama, kad policija buvo kviečiama ne dėl vaiko, o dėl tėvo keliamo triukšmo ir grasinimų.

„Kadangi mūsų kavinėje gyvena 15 kačių, jos visos paimtos iš prieglaudų, jų istorijos nėra smagios, visos turėjusios blogų patirčių, užtat yra jautrios triukšmui, prisilietimams ir pan. Kad būtų komfortiška joms pas mus gyventi, yra sukurtos vidinės taisyklės. Šias taisykles kūrėme konsultuodamiesi su veterinarais ir kitomis tokio pobūdžio kavinėmis. Mūsų kavinės lankytojai atvykę yra supažindinami su taisyklėmis, kurios yra tiek prie įėjimo, tiek internete.

Atvykę minėti klientai buvo supažindinti su taisyklėmis pasirašytinai. Užsisakė valgius ir gėrimus, tiek alkoholinius, tiek ir nealkoholinius. Jiems bevakarieniaujant, jų vaikas pradėjo ypatingai garsiai reikšti emocijas – šūkauti, spiegti. Tai gyvūnams sukelia didelį stresą, tai matėsi iš gyvūnų elgesio.

Mūsų darbuotojas priėjo ir maloniai paprašė klientų, kad gal kažkaip galėtų vaiką nuraminti, kad didelis triukšmas šioje kavinėje nėra priimtinas. Toks prašymas išreikštas net keturis kartus. Tačiau jų atsakymai būdavo atgrasūs: „... pats ir nuramink jį...“, „...tai vaiko ir prašyk...“ ir pan. Niekaip nereagavo į pastabas.

Nuo vaiko keliamo triukšmo mūsų gyvūnai pradėjo slėptis. Tada buvo priminta taisyklė, su kuria jau buvo pasirašytinai supažindintas klientas, kad „...piktybiškai pažeidinėjant kačių kavinės taisykles ar esant kitam elgesiui, kuris sukelia stresą katėms, kavinės administracija turi teisę vaiką ir jį lydintį asmenį paprašyti išeiti iš kavinės“.

Padavėjas atnešė sąskaitą, paprašė susimokėti ir išeiti iš kavinės. Klientas pareiškė, kad čia bus tiek, kiek norės, vėliau apmokėjus sąskaitą priėjo prie padavėjo ir pasakė: „...sutiksiu gatvėje – „sup...iu“ ...dairykis gatvėje, sporto klube visur „sup...iu“. Darbuotojai išsigando ir iškvietė policiją.

Klientas išgirdo, kad yra iškviesta policija ir skubėjo išeiti iš kavinės, bet darbuotojai prie durų pasakė: „Perduok, kad mano žodžiai išsipildys...“

Sprendimas kviesti policiją buvo priimtas po nuskambėjusio grasinimo. Padavėjas svarsto galimybę rašyti pareiškimą policijai dėl grasinimo.

Policija per kavinės aštuonerius metus veiklos buvo kviesta tik du kartus ir tik dėl svečių agresyvumo, kaip ir šį kartą. Tačiau yra buvę atvejų, kai teko be policijos išprašyti svečius iš kavinės dėl piktybiškai pažeidinėjamų vidinių taisyklių.

Tokių žmonių požiūris labai primityvus: „Aš mokų jums, todėl galiu daryti, ką noriu..“ arba „mano vaikas, jūs ką, kaip jūs drįstat, jis pats geriausias...“ ir pan.

Logikos kliento kaltinimuose apskritai nėra. Jis teigia, kad mes patys įsileidžiame, patys išprašome. Tai jis galvoja, kad mes, iš niekur nieko, be jokios priežasties, tiesiog šiaip išprašome svečius, iš kurių uždirbame savo atlyginimus? Juokinga.

Papildomai norime pasakyti, kad penkerius metu turėjome amžiaus cenzą, tai yra į kavinę įsileisdavome tik 6 metus turinčius lankytojus. Tačiau po „aktyvių“ egoistiškų tėvelių ir mamyčių skundų Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, privalome įleisti visus norinčius, „nes toks įstatymas...“ Svarbiausia žmonių teisės, o gyvūnai traktuojami kaip daiktai. Labai liūdna dėl tokių išvadų.

Toli gražu ne visi tėveliai ir mamytės supranta, kad kačių kavinė nėra vaikų žaidimo kambarys, kad reikia būti atsakingu ir protingu ir neiti čia su mažamečiais, kurie nekontroliuoja savo emocijų. Mūsų užduotis ir tikslas nesukelti streso gyvūnams.

Vilniaus istorijoje buvo kačių kavinė „Murrcafe“, kurioje buvo organizuojami vaikų gimtadieniai be jokio amžiaus cenzo ir ribojimų. Deja, kavinė po vienerių metų egzistavimo užsidarė. Net teko skaityti savininko atsiprašymus dėl kačių agresyvumo. O kodėl jis atsiranda? Todėl, kad žmonėms viskas galima.

Mūsų kavinėje gyvūnų teisės buvo ir bus gerbiamos ir ginamos. Kaip visoje civilizuotoje Europoje, o ne kaip pas buvusius „sovietus“ – vaikai vis dar žudo, tyčiojasi iš gyvūnų.

Tikimės tėvų sąmoningumo, kad su kūdikiu eiti lankyti gyvūnų nėra gera mintis, kad kačių kavinės nėra vaikų žaidimo kambarys ir pan.

Niekur nėra jokios užuominos, kad kačių kavinė laukia vaikų ar panašiai, mes ne kartą atsisakėme net TV laidų filmavimų, kurie skirti vaikų auditorijai.

Neorganizuojam ir jokių vaikų gimtadienių, atsisakome mokinių, darželinukų ekskursijų ar kitų renginių“, – teigė kavinės atstovas R. Žvirblis.

