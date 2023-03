Vilniaus daugiabučių gyventojai jaučiasi kaimynų įkaitais: „Einant į kiemą tik ir drebėk“

Kiemą prižiūrime patys, sėjame ir pjauname žolę, sodiname gėlytes, prižiūrime ir tvarkome vaikams skirtą žaidimų erdvę.

Ta aikštelė, kol buvo neprižiūrima, niekam nebuvo įdomi. Dabar čia ateina žmonės ir pikniką pasidaryti, ir su vaikais pažaisti. Jaukus žolės plotelis su medžių pavėsiu betoninėse miesto džiunglėse tikrai gelbsti ir karštą vasarą, ir žydintį pavasarį, ir spalvingą rudenį.

Tačiau namo kiemelį labai pamėgo ir šunis turintys kaimynai. Plotas nėra didelis, bet tarp medžių jaukus žalios vejos kampelis tapo populiarus ganyti šunis.

Paleidžia šunis palaidus, be jokio antsnukio. Jie šlapinasi ant smėlio dėžės, ant suoliukų. Ekskrementus, aišku, irgi susirenka ne visi keturkojų savininkai. Todėl tenka neretai rasti ir didžiulių išmatų krūvų prie vaikų paliktų žaislų, smėlio dėžių. Baisu, kad vaikai neužsikrėstų kokiomis per išmatas platinamomis ligomis.

Tačiau yra dar viena problema – daug kaimynų kas rytą veda vaikus į darželį, mokyklą. Vakare grįžta iš darbų ir mokyklų, o kieme palaidi šunys bėgioja. Ir nemaži, o vilkšunio dydžio. Be antsnukio, be pavadėlio, be nieko.

Kaimynams buvo sakyta, bet po poros dienų vėl ta pati istorija. Tingi vedžioti su pavadėliu, tai paleidžia pabėgioti. Tai einant į kiemą tik ir drebėk, ar atsidarys laiptinės durys ir pasileis šunys, ar spėsi namus pasiekti. Ne visi šunys ir draugiški. Urzgia, į koją bando segtis. O jei kitas kaimynas šunį veda, tai į gerklę kaimynų šunys puola.

Nupirkome ženklą kaimynams kaip priminimą, kad šunis vedžioti draudžiama. Bet argi jis kažką gali pakeisti? Juk už jo pažeidimą baudos jiems patys neišrašysime?

Prašau specialistų pagalbos. Kur tokiais atvejais kreiptis, kaip kalbėti su kaimynais? Nes atšilus orui, patikėkit, kokia smarvė pasklinda kieme. O žmonės (ypač vyresnio amžiaus) juk ir ant suoliuko pasėdėti nori, ir vaikai kamuolį pagainioti.

Nesupraskit neteisingai. Šunis mes mylim. Patys daug metų auginom. Bet mums nepriimtina, kai šunys daugiabučio namo kieme auginami kaip atokioje nuosavoje sodyboje. Vienų augintinių laisvė riboja kitų namo žmonių laisvę ir padaro įkaitais. Manau, tai nėra teisinga.

* * *

Vilniaus miesto savivaldybės atstovai primena, kad keturkojus auginantys šeimininkai turi surinkti savo augintinių ekskrementus – už jų nesurinkimą, vedžiojimą be pavadėlio Administracinių nusižengimų kodeksas numato baudą iki 230 eurų.

„Tačiau tarp gyvūnų mylėtojų vis dar pasitaiko šeimininkų, kurie augintinius paleidžia lakstyti be pavadėlio ir gyvūnų ekskrementus tiesiog palieka.

Nevalyvus šeimininkus visuomet galima paraginti susirinkti ir atkreipti dėmesį, kad taip nederėtų elgtis. Įspėjamuosius ženklus gyventojai gali statyti savo teisėtai valdomame žemės sklype.

Jei savininkų ne vienas, reikia daugumos sutarimo. Piktybiškus augintinių ekskrementus paliekančius šeimininkus galima pranešti policijai arba Savivaldybės Viešosios tvarkos skyriui, tik reikėtų nurodyti konkretų asmenį (arba bent tikslią jo gyvenamąją vietą), kuris gyvūną vedžioja be pavadėlio ar nesurenka“, – teigė Vilniaus miesto savivaldybės atstovai.

