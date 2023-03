Baudą už viršytą greitį sumokėjusi vairuotoja pražiopsojo vieną dalyką: tai kainavo 300 eurų ir pusmetį be teisių

2022 m gruodžio pradžioje, mieste mane sustabdė nežymėtas policijos automobilis. Pirmiausia, žinoma, mane stabdant svarsčiau, ką netinkamo padariau, dėl ko mane stabdo. Policijos pareigūnui priėjus ir prisistačius, jis pareiškė, kad sistemai nuskenavus mano automobilio valstybinį numerį, pareigūnai matė, kad „kažkas netvarkoj su mano vairuotojo pažymėjimu“ ir paprašė jį pateikti.

Pateikus vairuotojo pažymėjimą, pareigūnai jį išsinešė į tarnybinį automobilį patikrinimui. Laukiau apie 20 min, ir jiems grįžus gavau atsakymą, kad aš neturiu teisės vairuoti, kas mane labai nustebino.

Tuomet man paaiškino, kad 2021 m kovą buvo viršytas greitis, tuomet man paskirta nuobauda buvo 225 eurų plius teisės vairuoti atėmimas 1 mėnesiui. Patvirtinau, kad taip buvo, bauda sumokėta, ir terminas jau daugiau nei pusantrų metų kaip suėjęs.

Tuomet pareigūnai man paaiškino, kad nors ir terminas jau senai suėjęs, teisės vairuoti aš neturiu todėl, kad neįvykdžiau papildomos sąlygos. Kadangi aš pati apie jokias papildomas sąlygas nežinojau, nes apie jas protokole užsiminta nebuvo, savaime suprantama, kad jų ir neįvykdžiau.

Pasiteiravus, kas tos papildomos sąlygos, man buvo pasakyta, kad turiu nueiti į vairavimo mokyklą, užsiregistruoti į vienos dienos kursus, juos išklausius nuvykti į „Regitrą“ pasižymėti. Tuomet policijos pareigūnas man dar pasakė, kad privalo man surašyti protokolą, nes jungėsi prie sistemų. Pasakiau, kad jei jau reikia, tai reikia.

Skiriamas posėdis 2022 m. gruodžio 22d. nuobaudai paskirti. Sekančią dieną po policijos sustabdymo, nuėjau į vairavimo mokyklą ir užsiregistravau į papildomus vairuotojų kursus, kurie man kainavo 90 eurų.

Po savaitės nuvykau į kursus, išklausiau reikiamas teorijos ir psichologo paskaitas, išlaikiau pravažiavimą. Vairavimo mokykloje man pasakė, kad visa informacija nusiųsta į „Regitrą“, tačiau būtinai turiu nuvykti popiet į „Regitrą“ ir pasižymėti (kad policijos sistemose matytųsi, kad teisė vairuoti sugrąžinta).

Nuvykau į „Regitrą“, ten esantis darbuotojas labai nustebo, kaip aš beveik dvejus metus važinėjau be teisės vairuoti. Bet per tą laikotarpį manęs niekas nestabdė dokumentų patikrinimui, buvau stabdyta tik kelis kartus per reidą, blaivumui nustatyti.

Taigi, atėjus posėdžio dienai, nuvykti į policijos komisariatą galimybės neturėjau, todėl el. Paštu nusiunčiau jiems pažymą, kad tik išgirdusi apie papildomos sąlygos neįvykdymą, tuoj pat kreipiausi į mokyklą ir išklausiau kursą.

Tą pačią dieną iš policijos pareigūnų gavau nuosprendį, kad už vairavimą neturint teisės vairuoti man skirta 300 eurų nuobauda ir specialioji priemonė – teisės vairuoti atėmimas 6 mėn. Aš visiškai pilnai suprantu pasakymus „nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia“, tačiau visi mes turime ir teises, ir pareigas.

Tačiau, kaip rodo praktika, ne visiems jos yra taikomos. Nejaugi surašius protokolą nereikėtų pažymėti ir tai, kad yra papildomų sąlygų norint susigrąžinti teisę vairuoti? Visą tą laikotarpį savo automobiliui pirkausi ir draudimą, net ir techninę apžiūrą praėjau, ir niekur jokios informacijos, kad tiek laiko važinėju be teisės vairuoti.

Tik labai džiaugiuosi, kad mane tiesiog sustabdė pareigūnai, per tą laiką nepadariau eismo įvykio, dėl ko man dar ir draudimas būtų negaliojęs. Būčiau sutikusi su paskirta antrąja nuobauda, jei būčiau važiavusi per tą terminą (tą mėn.), kai man buvo atimta teisė vairuoti.

Susidūrusi su šia situacija kreipiausi į teisininkus, nes tai visiškai neatitinka proporcingumo ir protingumo principo, kai už viršytą grietį skiriama nuobauda yra 225 eurų ir teisės vairuoti atėmimas 1 mėnesiui, o už NEĮVYKDYTĄ PAPILDOMĄ SĄLYGĄ – 300 eurų ir teisės vairuoti atėmimas 6 mėn.

Kaip gali įstatyme būti tokia spraga, kai papildomos sąlygos neįvykdymas yra sugretinamas su visišku teisės vairuoti neturėjimu? Esu nubausta pagal LR ANK 424 str. 3 d. kuris skelbia: „3. Transporto priemonių vairavimas neturint teisės jas vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemones arba transporto priemonės vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.“

Šiuo atveju, kai mane sustabdė gruodžio mėn, aš turėjau teisę vairuoti, aš turėjau teisę vairuoti būtent tos rūšies transporto priemonę, ir teisės vairuoti sustabdymas realiai buvo pasibaigęs jau 2021 balandį. Aš manau, kad tai yra labai didelė spraga įstatyme, nes pakalbėjus su artimaisiais, draugais, pažįstamais daugelis jų, kurie turi ilgesnį vairavimo stažą, apie tokias papildomas sąlygas taip pat nežino.

Manau, kad pirmiausia norint išvengti tokių nusižengimų turėtų būti apie tai praneša protokole, kuriame yra skiriama nuobauda. Nes, labai atsiprašau, bet manau, kad nė vienas žmogus nežino visų LR įstatymų, jei jau teigiama, kad nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia. Šis policijos nutarimas buvo apskųstas teismui, ir pirminis teismas paliko galioti šią nutartį, todėl aš pateikiau ir apeliaciją.

***

Lietuvos kelių policijos tarnybos Administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Jorūnė Liutkienė apgailestauja dėl situacijos, bet neturint konkrečios bylos duomenų negali jos patikrinti.

„Tačiau kiekvienam asmeniui pateikiamame protokole ir nutarime tekstas dėl pareigos susigrąžinti teisę vairuoti transporto priemonę visada suformuojamas automatiškai. Jame yra nurodoma, kad pasibaigus specialiosios teisės atėmimo terminui, ji grąžinama teisės aktų nustatyta tvarka.

Dėl teisės vairuoti transporto priemones grąžinimo reikia kreiptis į šią teisę suteikiančią instituciją (t. y. į VĮ „Regitra“) Prarastos teisės vairuoti grąžinimas | Valstybės įmonė „Regitra“. Vairuotojai, gavę pranešimą ir sumokėję baudą turi dar kartą pasitikrinti, už ką skirta bauda ir atkreipti dėmesį į visus informacinius dokumentus, kuriuose išdėstyta jiems taikoma atsakomybė.

Gali būti, kad šiuo atveju asmuo neįsigilino į jam siųstų procesinių dokumentų turinį. Nors pažeidėjai yra informuojami už kokį pažeidimą jie yra baudžiami, o visos prievolės yra viešai paskelbtos teisės aktuose, tačiau vertą ir dar kartą kreiptis į „Regitrą“, kad įsitikinti kokius dokumentus būtina pateikti norint susigrąžinti atimtą teisę vairuoti.

Administracinių nusižengimų kodekso 424 straipsnyje yra nurodyta atsakomybė už transporto priemonės vairavimą neturint teisės jos vairuoti. Ji ir buvo pritaikyta, kai vairuotoja buvo sustabdyta ir patikrinus išaiškėjo, kad jos vairuotojo pažymėjimas negalioja“, – teigė Lietuvos kelių policijos tarnybos atstovė J. Liutkienė.

