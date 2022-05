Kauno mariose žveją suglumino vaizdas pakrantėje: „Po to verkiam, kodėl pas mus žuvies nėra?“

„Esu pasipiktinęs Kauno hidroelektrinės darbu.

Atvažiavus žvejoti prie Kauno marių, per kelias valandas kranto linija pasitraukia per kokius 5-7 metrus. Kaip kokiame Atlanto vandenyne per potvynius ir atoslūgius. Įsismeigi meškerę ir po to žvejoji pievoje.

Šiuo metu žuvys neršia, o atslūgus vandeniui visi ikrai lieka žolėse. Jie sudžiūva saulėje arba sulesami paukščių. Kiek žuvies taip sunaikinama, ar bent suvokiate?

Dar po to verkiam, kodėl pas mus žuvies nėra? Ką sau galvoja Kauno hidroelektrinės atstovai, kur gamtosaugininkai? Ar kas nors atsakys, ar daroma žala gamtai? Ar sakysit, kad čia normalu, kai taip kinta vandens lygis?

Žvejai saugo žuvį ir draudžiamu metu laikosi taisyklių, moka už žvejo bilietus, o įmonės gali daryti, ką nori?“, – klausė vyras.

***

„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene projektų vadovas Domas Jurevičius komentavo, jog Kauno hidroelektrinė dirba laikydamasi Kauno HE tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių, kurios griežtai reglamentuoja Kauno HE tvenkinio lygio svyravimą.

„Taisyklės 2016 m patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu.

Žuvų neršto metu leidžiamas vandens lygio svyravimas yra 20 cm paroje. Dauguma žuvų rūšių neršia didesniame gylyje, todėl 20 cm lygio pokytis, neigiamos žalos nedaro. Nepriklausomi mokslininkai kiekvienais metais vertina Kauno HE tvenkinio vandens lygio svyravimo poveikį žuvų nerštui ir paukščių perimvietėms. Monitoringo ataskaita pristatoma Aplinkos apsaugos agentūrai, kurios padaliniai įvertina išvadas ir esant žalai reikalauja jos atlyginimo.

Tvenkinyje yra seklių vietų, kuriose vandens lygiui nukritus 20 cm, kranto linija gali nutolti nuo kranto kelis metrus, tačiau taip negali nutikti visose tvenkinio pakrantėse.

AB „Ignitis gamyba“ Kauno HE tvenkinio vandens lygį realiu laiku skelbia savo svetainėje.

Svarbu paminėti ir faktą, kad Kauno HE tvenkinyje žuvų biomasė, lyginant su laikotarpiu iki verslinės žvejybos uždraudimo, padidėjo kelis kartus. Tai rodo, kad hidroelektrinės darbas yra atsakingas, dėl ko jos daromas poveikis žuvų ištekliams – nereikšmingas“, – teigiama komentare.

