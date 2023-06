Vilnietį sukrėtė, ką kieme išdarinėjo moterys, bet dar labiau pribloškė pareigūnai: „Žodžių trūksta, gėda“

Vilnietis net keturis kartus skambino į Bendrąjį pagalbos centrą, nes Naujininkuose tiesiog ant šaligatvio asmenys vartojo alkoholį, keikėsi, triukšmavo, atlikinėjo gamtinius reikalu.

Tačiau, pasak skaitytojo, dėl viešosios tvarkos pažeidimo policija nereagavo, o 112 operatorė pasiūlė pačiam emigruoti, jei nepatinka.

„112 skambinau keturis kartus. Pirmąkart apie 12 dienos. Po to po poros valandų, po to dar po kelių valandų. Pranešiau, kad kieme, prie namo ant šaligatvio – neblaivūs asmenys vartoja alkoholį, keikiasi, žmonės negali praeiti. Pradžioje buvo tik vyrai, po to prisijungė moterys, galiausiai liko tik moterys.

Jie ne tik gėrė, bet ir šlapinosi viešoje vietoje, keikėsi, visokiais žodžiais vienas kitą vadino, darė visokias nesąmones.

Tačiau policija nepasirodė. O Bendruoju pagalbos telefonu atsiliepusi moteris pradžioje tik pasakė, kad eičiau pats su tais asmenimis susitvarkyti. Bet kodėl aš pats turiu? Juk tai viešosios tvarkos pažeidimas. Tada pasakė, kad jei nepatinka – emigruokit. Aš buvau šokiruotas, tiesą sakant! Visi jų pokalbiai juk įrašyti“, – „Bendraukime“ pasakojo vilnietis Viktoras.

Sulaukęs policijos laiško liko šokiruotas

Praėjus kelioms dienoms po incidento, vilnietis Viktoras gavo iš policijos laišką, kuris dar labiau nustebino ir supykdė vyrą.

„Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato operatyvaus valdymo skyrius atsiuntė informaciją dėl policijos kvietimo. Ten parašyta, kad gavo mano pranešimą, išvardinta apie įvykius A,B ir C. Apgailestavo dėl didelio iškvietimų skaičiaus.

Taip pat paminėta, kad 15,23 val. buvo gautas pakartotinis pranešimas dėl girtaujančių asmenų, ir kad policijos pareigūnai 16,20 val. buvo nuvykę nurodytu adresu, sudrausmino moteris, kad susirinktų šiukšles ir eitų namo, ką jos ir padarė.

Kas per nesąmonė? Žmona baigė darbą vakare, mes kartu nuėjome į parduotuvę, tai buvo jau po 18 val. Kieme vis dar buvo moteriškės, atlikinėjo gamtinius reikalus, vis dar keikėsi ir taip toliau. Jokių pokyčių nebuvo. Todėl žmona dar kartą skambino į Bendrąjį pagalvos centrą – vakare apie 18,50 val. Žmonos skambutis nesiskaito? Toks iškvietimas tikrai buvo.

O neblaivūs asmenys išėjo tik apie 19,30 val. Bet jokios policijos niekas nematė. Toks melas... Žodžių trūksta, gėda. Niekada nemaniau, kad tokie įvykiai pas mus iki šiol dar įmanomi. Aš buvau šokiruotas.

Tu kreipiesi pagalbos, o tau pačiam liepia susitvarkyti arba emigruoti, jei nepatinka. „Jūs trukdote dirbti tarnyboms su savo skambučiais“. Bet tarnybos juk ir dirba tam, kad padėtų gyventojams. Bet kai aš skambinu ir pranešu apie įvykį, jie sako, kad trukdo jiems dirbti savo skambučiais. Tiesiog pasaka!“, – neslėpė nusivylimo Viktoras.

Bendravimas bus vertinamas

Bendrojo pagalbos centro atstovė viešiesiems ryšiams Vilma Juozevičiūtė komentavo, kad jie atliko savo darbą, o darbuotojo bendravimas su skambinančiuoju bus įvertintas atskirai.

„Suradome Bendrojo pagalbos centro informacinėje sistemoje duomenis apie Jūsų minimą kvietimą. Vilnietis iš tiesų skambino keturis kartus: 12.13, 12.41, 13.13 ir 15.23 val.

Visus keturis kartus informacija buvo priimta ir perduota policijai teisės aktų reglamentuota tvarka, todėl šiuo atveju Bendrojo pagalbos centro darbuotojai atliko savo pareigą.

Kadangi policijos pajėgų Bendrasis pagalbos centras nevaldo ir nekontroliuoja, dėl jos reagavimo prioritetų ir laiko siūlome kreiptis į policiją.

Bendrojo pagalbos centro operatoriaus, atsiliepusio į skambutį 15.23 val., bendravimas su skambinančiuoju bus įvertintas atskirai pagal tai, kiek jis atitinka Bendrojo pagalbos centro viršininko patvirtintas metodines rekomendacijas“, – komentavo Bendrojo pagalbos centro atstovė.

Policija atvyko vėliau

Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja „Bendraukime“ pakomentavo, jog policija tuom metu buvo kviečiama į kelis įvykius, todėl pirmiausia teko reaguoti į skubesnius iškvietimus. Į minėto vilniečio iškvietimą pareigūnai nuvyko tik po kelių valandų.

„2023–06-23 12.16 val., 12.42, 13.15 val. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriuje iš Bendrojo pagalbos centro buvo gauti pranešimai dėl girtaujančių asmenų Dzūkų g. 15, Vilniuje.

Vadovaujantis Policijos registruojamųjų įvykių registro duomenų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 5-V-850 „Dėl Policijos registruojamųjų įvykių registro duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), Policijos registruojamieji įvykiai yra suskirstyti į kategorijas (A, B ir C) pagal policijos pajėgų reagavimo prioritetą ir greitį.

Aukščiau paminėtas įvykis buvo priskirtas C įvykio kategorijai (C kategorijos pranešimas apie įvykį – (nustatoma, kai reaguojama neskubiai arba fiksuojamas informacinis policijos registruojamas įvykis) pranešimas apie rengiamą, daromą ar padarytą apysunkį, nesunkų nusikaltimą, baudžiamąjį nusižengimą ar įvykį ir kai asmens, kuriam reikalinga policijos pagalba, gyvybei, sveikatai arba jo didelės vertės turtui negresia pavojus, taip pat, kai pranešama apie kitus teisės pažeidimus).

Nurodytą valandą buvo daug A ir B kategorijos įvykių, į kuriuos reagavo policijos pajėgos, todėl nurodytu adresu policijos patrulis nebuvo atvykęs. Apgailestaujame, kad dėl didelio iškvietimų skaičiaus neturėjome galimybių atvykti.

15.26 val. pakartotinai buvo gautas pranešimas dėl girtaujančių asmenų Dzūkų g. 15, Vilniuje. 16.20 val. policijos pareigūnai nuvykę nurodytu adresu, nuo garažų pusės surado dvi moteris, kurios savo daiktus buvo susidėjusios ant tako, per kurį vaikšto žmonės.

Minėtas moteris pareigūnai įspėjo ir nurodė susirinkti visas išmėtytas šiukšles, pasiimti savo daiktus ir eiti namo, ką jos ir padarė. Šis pranešimas nagrinėjimui perduotas į Vilniaus apskr. VPK antrąjį policijos komisariatą“, – komentavo Vilniaus apskrities policijos atstovė J. Samorokovskaja

