Paskelbus apie sostinės mero Remigijaus Šimašiaus ir architektų biuro partnerės architektės Gilmos Teodoros Gylytės santuoką, viešojoje erdvėje imta skaičiuoti ir diskutuoti, ar architektai savivaldybės užsakymus gavo skaidriai. Ypač daug dėmesio sulaukė sostinės Pilaitėje kylanti Tolminkiemio gimnazija. Daugiau kaip 700 tūkst. eurų architektams – ši suma sudomino ir architektūra iki tol nė nesidomėjusius žmones, ir politikus.

„DO Architects“ vadovės komentaras

Architektų biuro „DO Architects“ vadovė Sabina Daugėlienė portalui lrytas.lt paaiškino, jog 2019 metų kovą Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Lietuvos architektų sąjunga (LAS) paskelbė architektūrinės idėjos konkursą 10 000–12 000 kv. m ploto gimnazijos pastatui Tolminkiemio gatvėje. Pastato statybai buvo numatyta maždaug 15 mln. eurų, projektavimui – iki 5 proc. statybų vertės.

Konkursinius darbus vertino komisija, ekspertai ir recenzentai. Jam buvo pateikta 18 projekto idėjų.

2019 metų vasarą buvo paskelbti konkurso nugalėtojai – „DO Architects“. Už pirmosios vietos laimėjimą sumokėta 12 000 eurų + PVM dydžio premija.

Konkurso metu „DO Architects“ pateikta projektavimo kaina – 590 000 + PVM apėmė reikalingų tyrimų (geologinių, topografinių) rengimą, projektinių pasiūlymų rengimą ir viešinimą, techninio projekto rengimą statybą leidžiančiam dokumentui gauti, bendradarbiavimą tikslinant projekto sprendinius rangovo konkurso metu bei visų projekto dalių projekto vykdymo priežiūros paslaugas statybos metu. Sutartis buvo pasirašyta 2019 metų rugsėjo mėnesį, o jos pabaiga numatoma 2022 metų rudenį, t. y. apima maždaug 3 metus darbo.

Projekto rengimo pradžioje buvo iškeltas papildomas, sutartyje ir pirkimo dokumentuose nenumatytas, reikalavimas rengti projektą 3D aplinkoje BIM LOD 350 detalumu.

Modelis turėjo būtų tinkamas sprendinių tikrinimui, statybos darbų vykdymui ir pastato eksploatavimui.

Šie reikalavimai buvo keliami ne tik architektūrai, bet ir vidaus bei lauko inžineriniams tinklams, sklypo plano sprendiniams, statybos darbų organizavimo ir susisiekimo dalims, visiems naudojamiems elementams.

Tam buvo pasirašytas papildomų darbų priedas 45000 eurų + PVM, kuris buvo naudojamas inžinerinių tinklų projektuotojų papildomiems kaštams dengti, BIM koordinatoriaus samdymui bei programinei įrangai, reikalingai 3D modelio peržiūrai (skirtai statytojui, jo atstovams bei paskirtiems Pilaitės bendruomenės atstovams, kurie kitu atveju neturėtų galimybės peržiūrėti modelio) įsigyti. Kitų dalių, tarp jų – ir „DO Architects“, BIM modelius architektai parengė nemokamai.

„Techninio projekto eigoje, matant poreikį, projekto ribos išplėstos papildant Tolminkiemio ir Vydūno gatvių prieigomis, taip pat gatvės atkarpa palei naujai statomą Pilaitės bažnyčią.

Parengti projekto išplėtimą pasiūlėme matydami vientisų sprendinių reikalingumą bei suprasdami, kad kokybiškas prieigų sutvarkymas, pėsčiųjų, dviračių takų bei želdynų įrengimas stipriai pagerins aplinką. Tai atlikome nemokamai“, – kalbėjo S. Daugėlienė.

Suskaičiavo, kam tie „milijonai“ padalinti

Sutarties vykdymo eigoje buvo pasirašytas dar vienas papildomas susitarimas prie sutarties interjero projektui ir baldų detalizacijoms parengti. Papildomų darbų kaina – 13924 eurų + PVM. Vilniaus vystymo kompanija pageidavo, kad mokyklos darbo pradžios datos nevilkintų baldų, įrangos pirkimai, kaip paprastai nutinka. Tokios apimties ir dydžio objektui (maždaug 12 tūkst. kv. m) pasiūlyta baldų ir gaminių projekto kaina vertintina kaip maža.

Rengiant techninį projektą parengtos 22 projekto dalys bei atskiras interjero projektas. Tris iš projekto dalių – bendrąją, architektūros ir sklypo plano dalis – rengė „DO Architects“ specialistai, kitoms parengti pasitelkti subrangovai.

„Viso projekte dalyvauja daugiau nei 50 specialistų. Projekto rengimo metu glaudžiai bendradarbiaujame ir su bendruomenės atstovais, pristatome projekto eigą, įtraukiame į sprendimus.

Projektas itin detalus bei viešai prieinamas – jį, kaip ir visus derinamus projektus, galima parsisiųsti ir peržiūrėti sistemoje „Infostatyba“. Šiuo metu vyksta pastato ir teritorijos statybos darbai, laukia likę intensyvūs statybų metai ir tikėkimės jau 2022 metų rudenį galėsime kartu apžiūrėti ir įvertinti pastatytą mokyklą“, – pasakojo architektė.

Į tai, jog kone per parą buvo nubraukti visi šio architektų biuro pasiekimai, viešojoje erdvėje sureagavo ir architektas Audrys Karalius. „Dabar, būtent šiuo metu, architektų studija „DO Architects“ yra architektūrinių Europos Oskarų turnyro finale su net trimis projektais: „Ogmios“ miestelio viešosios erdvės, „Senatorių pasažas“ ir vila Giruliuose. Du iš jų – projektai privatūs.

Greitosiomis patikrinau – gali būti, kad daugiau su 3 projektais į „Mies van der Rohe“ architektūrinę olimpiadą nepateko niekas. Nebent kokie britų ar ispanų starchitektai“, feisbuke rašė architektas.

Tolminkiemio gimnazijos architektūros konkursą organizavusi LAS taip pat patvirtino, kad pagal konkuro sąlygas pirmosios vietos laimėtojas turėjo sudaryti pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija dėl savo pasiūlyto projekto idėjos įgyvendinimo. Įgyvendinimas apėmė konkursą laimėjusio projekto idėjos statybos techninio projekto parengimo paslaugas bei projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

Vilniaus miesto savivaldybės portalui lrytas.lt atsiųstame komentare teigiama, jog per pastaruosius 5 metus is 11 Vilniaus miesto savivaldybės rengtų didelių architektūrinių konkursų „DO Architects“ laimėjo vieną, o kitame buvo laimėtojo subrangovai.

Nustebino politikų dėmesys architektūrai

Į po savaigalį užpultų kolegų pusę stojo ir LAS pirmininkė Rūta Leitanaitė: „DO Architects“ drąsiai galiu vadinti vienu sėkmingiausių architektūros biurų Lietuvoje šiandien.

Tačiau ta sėkmė – ne atsitiktinumas, o suburtos talentingos komandos, atidaus darbo ir pozityvaus, jautraus požiūrio į kuriamą aplinką rezultatas. Šio, dar galima vadinti, jauno architektų biuro kūryba ne tik kilsteli šiuolaikinės architektūros kokybę Lietuvoje, bet ir garsina ją tarptautiniu mastu.

„DO Architects“projektai apdovanoti ir nacionaliniais šiuolaikinės architektūros apdovanojimais, ir nominuoti Mies van der Rohe – Europos šiuolaikinės architektūros prizui.

Kad jų kuriama architektūra – aukštos kokybės, liudija ir nemažai laimėtų architektūrinių konkursų, kur geriausius darbus išrenka ne politikai, o objektyvios, nešališkos profesionalų architektų komisijos.

Imponuoja ir šios komandos pilietinė pozicija bei savanoriškos iniciatyvos, pasiūlymai gerinti miesto aplinką, kaip, pavyzdžiui, Vilniaus miestui padovanoti esamų viešų pastatų tranformacijos į Covid-19 ligonines, projektas. Mano nuomone, šis biuras – tai talentingi, miestą ir architektūrą mylintys ir jiems savo jėgas, laiką ir kūrybiškumą atiduodantys žmonės.“

Atidžiai stebintis ir nepraleižiantis progos kritikuoti ar pasidžiaugti kolegų darbais architektas, architektūros kritikas Andrius Ropolas į šią situaciją žvelgia ne po atskirą gabaliuką, bet bendrai – „Do Architects“ yra vienas didžiausių architektūros biurų Lietuvoje, tad tie keli mažos vertės pirkimai jų bendrose pajamose atrodo juokingai.

„Gimnazijos pastatas Tolminkiemio gatvėje – tai yra didesnės vertės projektas, tačiau verta prisiminti, kad jis buvo išrinktas geriausiu dideliame atvirame konkurse.

Architektų bendruomenėje nebuvo girdėti kažkokių pretenzijų, kad jis buvo kažkaip netinkamai surengtas. Kai geri architektai turi daug darbo, tai man neatrodo įtartinai.

Taip pat suprantu, kad būdamas didelis biuras, jie gali turėti konkurentus, kurie šią situaciją gali matyti kaip jiems patogiau, – portalui lrytas.lt teigė A.Ropolas. – O politiniame kontekste tai yra neįtikėtinai saldus kąsnelis partijoms, apie kurių egzistavimą iki šios istorijos jau buvau pamiršęs.“