Pagal viešųjų pirkimų procedūras, vakar elektroniniu būdu atplėšus antruosius vokus, užkoduoti darbų pavadinimai nuo šiol bus susieti su jų kūrėjais, tarp kurių – pasaulinio garso kompanijos. Dalyviai buvo vertinami anonimiškai.

Vertinimo komisijos nuomone, iš 33 konkursui pateiktų darbų geriausiai Vilniaus architektūrinę viziją atitinka projektas „Green connect“, kurio autorius yra kompanija „Zaha Hadid Architects“, įsikūrusi Londone. Antroji vieta atiteko darbui, pažymėtam kodu „314159“ (B&M Architects Ltd Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy, Suomija), trečioji – „19MM75“ (SBS Engineering Group Sp. z.oo, Lenkija), ketvirtoji – „VGS159“ (jungtinė veikla – UAB „Archinova“ su PLH Arkitekter A/S, Lietuva ir Danija), penktoji – „ZSEBUA“ (Shenzhen Aube Architectural Engineering Design Co., Ltd, Kinija).

Konkurso nugalėtojas paaiškės baigus viešųjų pirkimų procedūras – remiantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų komisija toliau tikrins tiekėjų kvalifikaciją ir kitus privalomus dokumentus, prireikus prašys dokumentų patikslinimo. Planuojama, kad konkurso nugalėtojas bus paskelbtas lapkričio mėnesį.

Laimėtojams skirtas 120 tūkst. eurų prizinis fondas: pirmosios vietos laimėtojui atiteks 50 tūkst. eurų, antrosios – 30 tūkst. eurų, trečiosios – 20 tūkst. eurų premijos. Ketvirtąją ir penktąją vietas užėmę konkurso dalyviai gaus 10 tūkst. eurų premijas.

„Dirbame, kad visas Stoties rajonas – įskaitant geležinkelio stotį, autobusų stotį, viešojo transporto terminalą ir visą aikštę – atitiktų šiandien kuriamo Vilniaus kriterijus: būtų žalias, patogus ir įkvepiantis.

Miestas jau investuoja į aplinkines erdves, pasiruošęs dar daugiau investuoti į aikštę, gatves bei jų naują – patogesnį ir žalesnį – veidą. Tikiuosi, kad geriausios idėjos komandai pavyks išplėtoti savo idėją taip, kad ji atsakytų į visus klausimus, kurių kol kas kyla, ir išpildytų savo idėją pagal aukščiausius Vilniaus keliamus kokybės reikalavimus“, – sakė Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Pasak AB „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) vadovo Manto Bartuškos, šiuolaikiniame mieste stotis nebėra tiesiog pastatas, kuriame galima nusipirkti bilietą ar pasėdėti prieš kelionę. Stotis bei jos apylinkės turi tapti nauju traukos centru su laisvalaikio ir paslaugų erdvėmis, patogiomis jungtimis pėstiesiems, dviratininkams ir visiems, besirenkantiems patogias bei žalias keliones traukiniais.

„Dėl to esame pasiryžę atverti visiems gyventojams iki šiol buvusias uždaras industrines erdves, jas pritaikyti žmonėms. Daugiau nei prieš metus parodėme pavyzdį ir patys įsikūrėme arčiau stoties. Ir tai – tik pradžia“, – kalbėjo M. Bartuška.

Vilniaus vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis didžiuojasi, kad ne tik sostinei svarbus projektas pritraukė tokio lygio tarptautinių architektūros studijų dėmesį. „Gavome daug stiprių, miesto architektūrinį veidą praturtinti galinčių darbų. Komisijos geriausia pripažintos idėjos autoriai – „Zaha Hadid Architects“ biuras – pažįsta Vilnių, turi didžiulę tokio sudėtingumo objektų projektavimo patirtį, jau projektuoja „Rail Baltica“ geležinkelio stotį Taline.

Jų pateikta projektinė idėja kuria savitą, atpažįstamą, su kontekstu tinkamą santykį turintį naujojo stoties terminalo įvaizdį, formuoja kokybišką viešųjų erdvių sistemą ir per ją užtikrina svarbius ryšius tarp Naujininkų, Naujamiesčio ir Senamiesčio.

Be to – sukuria galimybes geležinkelio komplekso gamybinės zonos ir aplinkinių teritorijų konversijai, gerai derina funkcinius ir estetinius sprendimus. Žinoma, tai tik pirminė idėja, bet ji tikrai galės būti vystoma, detalizuojama ir plėtojama“, – sakė M. Pakalnis.

Tarptautinis konkursas buvo paskelbtas šių metų kovo mėnesį, sulaukta 33 dalyvių darbų. Su visomis architektų vizijomis ir jų autoriais kviečiame susipažinti projekto svetainėje www.vilniusconnect.lt.

Architektūrinio konkurso organizatoriai – „Lietuvos geležinkeliai“, šalies geležinkelių tinklą valdanti bendrovė „LTG Infra“ ir Vilniaus miesto savivaldybė. Konkurso organizatoriams atstovauja konsultacijų bendrovė „Civitta“ ir Lietuvos architektų sąjunga.