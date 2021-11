Vilniaus architektų „City projects“ ir „Arches“ parengtame projekte rašoma, kad planuojama statyti naują pastatą, kurio antžeminės dalies plotas bus 8 431 kvadratinis metras, o požeminės dalies (automobilių stovėjimo aikštelės) – 5 079 kvadratiniai metrai. Suprojektuotas pastatas – 5–6 aukštų. Jame suplanuota 105 nauji butai ir 15 atskirų komercinių patalpų. Požeminėje stovėjimo aikštelėje numatytos 136 vietos automobiliams.

Nors pastatas suprojektuotas kaip vienas statinys, tačiau stilistiškai jis atrodys kaip septyni atskiri pastatai. Pastato projektuotojai praėjusiais metais laimėjo „Memelio miesto“ vystytojų paskelbtą architektūrinį konkursą. Projektas, pavadintas „Hanza“, tuomet komisijos buvo pripažintas geriausiu tarp 13 konkursui pateiktų darbų.

„Memelio miesto“ projektą vystančios „Stemma Group“ vienas vadovų Nerijus Tilindis „Vakarų ekspresui“ sakė, kad planuojamos investicijos į šį projektą – apie 20 milijonų eurų.

„Investicijos bus tikslinamos, nes darbų ir medžiagų kainos kyla. Be to, šiuo projektu bus sukurta ir daugiau viso kvartalo išvystymui reikalingos infrastruktūros ir komunikacijų. Dar nėra nustatyta ir butų pardavimo kaina, kuri bus aiški tik pasirašius sutartį su statybos darbų rangovu“, – sako N. Tilindis.

Anot jo, butai tikrai bus brangesni negu dabar rinkoje esanti kaina. Planuojama, kad butų pardavimas naujajame name prasidės kitų metų vasarą, po to, kai bus gautas statybų leidimas. Name suprojektuoti butai nuo maždaug 50 iki daugiau nei 100 kvadratinių metrų ploto.

Numatoma, kad gyvenamieji namai galėtų būti pradėti statyti jau kitais metais kartu su biurų pastatu. Projektą planuojama užbaigti 2024 metais. Biurų pastatas ir pirmasis daugiabutis užima tik maždaug penktadalį visos „Memelio miesto“ teritorijos.

Susipažinti su naujo „Memelio miesto“ pastato projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos savivaldybės interneto puslapyje arba pačiame „Memelio mieste“ (Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda). Pasiūlymus galima teikti iki gruodžio 3 d., kuomet įvyks viešas projekto pristatymas.