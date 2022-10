Išskirtiniai kadrai: kaip statomas daugybę diskusijų kėlęs pastatas Panevėžyje

Darbai vyksta ir pastato viduje

Projekto vadovė Vita Bubliauskaitė patvirtino, kad darbai vyksta ne tik išorėje, bet ir pastato viduje, o jų, darbų rangovui Panevėžio statybos trestui (PST) tikrai užtenka.

„Pagal projektą, menų centro sienos bus baltos. Ir, kaip matyti, didžioji dalis išorės sienų jau nudažytos baltai. Dažymo darbai planuojami baigti per spalio mėnesį. Be to, PST darbininkai lygiagrečiai atlieka kitus darbus: tvarko aplinką, įrengia vitrinas, duris, viduje montuojami inžinieriniai tinklai ir net klojamos apdailos plytelės.

Darbų atliekama tikrai daug. Viduje dar montuojamos gipso kartono pertvaros, klojamos sienų ir grindų apdailos plytelės. Baigiamos įrengti vėdinimo ir šildymo, kondicionavimo sistemos bei montuojami liftai ir betonuojamos eksploatuojamo stogo grindis“, – pristatė atliekamus darbus V. Bubliauskaitė.

Darbai vyksta kompleksiškai

„Vitrinas planuojama, jeigu nestrigs darbai, sumontuoti kitą savaitę. Atitinkamai vyksta ir kiti darbai. Bus montuojami šviestuvai, kurie jau yra užsakyti. Darbai vyksta įvairiose vietose. Nėra taip, kad vienas darbas užbaigiamas ir pradedamas kitas.

Darbai vyksta kompleksiškai. Iki metų pabaigos paminėti darbai ir bus padaryti. Apdailos darbų negali paskubinti – jie turi būti kokybiški. Be to, kol orai geri, stengiamės atlikti kuo daugiau darbų. Jeigu orai atvės, tuomet bus uždengti pirmo aukšto langai, kurie pusiau atviri, kad be trukdžių būtų atliekami vidiniai darbai“, – sakė V. Bubliauskaitė.

ESO pristabdė darbus

SEMC projekto vadovė teigė, kad tvarkomas ir kino salės kubas.

„Jau baigiami padaryti užlipimo į jį laiptai. Kino salės vidaus darbus planuojama įrenginėti kitame SEMC statybų etape, nors dar vyksta diskusijos, kada tuos darbus pradėti. Tačiau dalis darbų jau yra atlikti, tik dar nėra pradėti apdailos darbai“, – pasakojo V. Bubliauskaitė ir tęsė:

„Darbų rangovas planuoja darbus atlikti iki 2023 metų sausio 3 dienos. Taip parašyta sutartyje, bet yra galimybė pratęsti sutartį, nes buvo įstrigę darbai dėl ESO kaltės. Ši įmonė, pagal sutartinius įsipareigojimus, buvo pažadėjusi įvesti elektros įvadus dar birželio mėnesį, bet, dėl subrangovų kaltės, darbai nebuvo atlikti.

ESO pažadėjo elektros įvadą, koks reikalingas SEMC, padaryti dar šį mėnesį, bet, pagal paskutinius duomenis, tie darbai bus atlikti sausio mėnesio viduryje. ESO įtakoti negalime, todėl teks laukti, kol atliks sutartus darbus. Todėl darbų atlikimas SEMC užsitęs.“

Stasio Eidrigevičiaus menų centro (SEMC) pagrindiniai statybos darbai – baigti.

Naujos kartos muziejus

Priminsime, kad Panevėžyje statomas S. Eidrigevičiaus menų centras tai – naujos kartos muziejus, šiuolaikinio meno, kultūrinio dialogo, kūrybinių industrijų ir edukacijų erdvė. Projektu siekiama sukurti naują traukos tašką meno mylėtojams ir turistams, suteikti daugiau veiklos galimybių miesto bendruomenei.

Rekonstruojant kino centro „Garsas“ pastatą, statomo muziejaus nuolatinės ekspozicijos pagrindą sudarys pasaulinio garso menininko, multifunkcionalisto S. Eidrigevičiaus darbų kolekcija. Taip pat bus pristatomi atrinkti Panevėžyje vykstančiose meno bienalėse, simpoziumuose sukurti profesionaliojo meno kūriniai.

Planuojama, kad SEMC teiks šias kultūros paslaugas: profesionalaus meno sklaida, edukacinės programos, renginiai, konferencijos, bendruomeninės veiklos.

SEMC projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Paskirta vadovė

Praėjusią savaitę statomo Stasio Eidrigevičiaus menų centro Panevėžyje direktore išrinkta šiuo metu centro projektų vadove dirbanti Vaida Andrijauskaitė. Konkurso komisija, kuriai priklausė ir menininkas S. Eidrigevičius, jai skyrė aukščiausią įvertinimą.

Iki oficialaus V. Andrijauskaitės paskyrimo centro direktore beliko vienintelis žingsnis – 5 metų kadencijai ji galės būti paskirta tuomet, kai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą bus gautas atsakymas iš Specialiųjų tyrimų tarnybos. Manoma, kad tai turėtų įvykti per dvi tris savaites.