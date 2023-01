12 įspūdingų pastatų, duris atversiančių jau šįmet: sąraše – ir piramidė Albanijos sostinėje

Tiranos piramidė, Albanija, autorius – MVRDV

2023 m. MVRDV planuoja užbaigti keletą projektų, tačiau vienas neįprasčiausių – brutalistinės piramidės, Tiranoje pastatytos 1980-aisiais, kapitalinis remontas.

Nusidėvėjęs pastatas, žinomas kaip Tiranos piramidė, veiks kaip jaunimo centras, kuriame bus įrengtos kavinės, studijos ir klasės.

9-ajame dešimtmetyje Tiranos piramidė buvo pastatyta kaip muziejus, skirtas buvusiam komunistų lyderiui Enverui Hodžai, tačiau po trejų metų, šalyje žlugus komunizmui, muziejus buvo uždarytas.

Biblioteka, Kinija, autorius – „Snøhetta“

Vienas įdomiausių būsimų „Snøhetta“ projektų – „Sub-Center“ biblioteka Pekine, kuri suprojektuota taip, kad lankytojai jaustųsi atsidūrę miško tankmėje. Kalvą primenančias sėdėjimui skirtas vietas sups dešimtys lieknų stulpų, kurie stogo lygyje išsišakos ir primins medlievos lapus.

Abrahamic Family House, JAE, „Adjaye Associates“

„Adjaye Associates“ Abu Dabyje užbaigs daugiareliginio komplekso, kuriame įsikurs bažnyčia, mečetė ir sinagoga, statybą.

Studijos įkūrėjas Davidas Adjaye teigė, kad projekto tikslas – pagerbti krikščionybę, islamą ir judaizmą bei skatinti dialogą bei supratimą kritiniu pasauliui metu.

Bezalelio menų ir dizaino akademija, Izraelis, SANAA

Pirmą kartą SANAA dizaino mokyklos miestelio Izraelyje projektą pristatė 2013 metais, galiausiai jis bus atidarytas 2023 m. vasarį, šešeriais metais vėliau nei planuota.

Viename seniausių Jeruzalės rajonų įsikūrusiame pastate studijos bus įrengtos suskaidytuose lygiuose, kuriuos perskros tuštumos, o jungs rampos ir laiptai.

Padingtono aikštė, Jungtinė Karalystė, autorius – Renzo Piano

Tikimasi, kad kontroversiškai vertinama Renzo Piano suprojektuota Padingtono aikštė bus galutinai užbaigta šiais metais. Teritorijoje suprojektuotas milžiniškas stiklinis kubas šalia Padingtono geležinkelio stoties, kuriame – 14 aukštų biurų pastatas, iškilęs ant pakylos, parduotuvės ir restoranai.

2015 m. buvo suprojektuotas 224 metrų aukščio cilindro formos bokštas, tačiau po kritikų priekaištų pastato aukštis buvo sumažintas. Be to, jo statybos buvo trumpam sustabdytos po to, kai buvo pateikta peticija.

R. Gilderio centras, JAV, autorius – „Studio Gang“

Vienas laukiamiausių pastatų, kurių statybos JAV bus baigtos 2023 m., yra Richardo Gilderio mokslo, švietimo ir inovacijų centras – „banguojantis“ Amerikos gamtos istorijos muziejaus Niujorke priestatas, kurio interjeras, kaip rašo architektai, primena urvą.

Toranomon-Azabudai, Japonija, autoriai – „Heatherwick Studio“

2023 m. „Heatherwick Studio“ užbaigs savo pirmąjį projektą Japonijoje – milžinišką, augalų pripildytą pergolę, kuri stovės šalia aukščiausio šalies dangoraižio.

Šis projektas yra Tokijo centre esančio Toranomon-Azabudai rajono, kuriame studija taip pat suplanavo viešąją erdvę ir daugybę mažaaukščių paviljonų, dalis.

Studijos įkūrėjas Thomas Heatherwickas teigė, kad šis projektas – bandymas sukurti labiau į žmogų orientuotą alternatyvą“ tipiniams miestų projektams, kurie gali būti atšiaurūs ir sterilūs.

„Factory International“, Jungtinė Karalystė, autorius – OMA

2023 metais Mančesteryje bus užbaigtas dar vienas naujas objektas – OMA suprojektuota didžiulė teatro ir meno erdvė „Factory International“, kuri pirmuosius lankytojus turėtų priimti birželio mėn.

Partnerės Ellen van Loon vadovaujamas projektas yra pirmasis didelis studijos visuomeninis pastatas Jungtinėje Karalystėje. Jame vienu metu bus rengiami keli spektakliai, čia tilps daugiau nei 5 000 žmonių.

Zhuhai Jinwan Civic Art Centre, Kinija, autorius – Zaha Hadid Architects

Šiais metais bus baigtas statyti „Zaha Hadid Architects“ projektuotas Zhuhai Jinwan Civic Art Centre virš dirbtinio ežero Zhuhai mieste, pietų Kinijoje.

Tai, kad pastatas virš vandens – dar ne viskas, kuo jis bus unikalus. Paukščių sparnus primenančiose erdvėse įsikurs meno muziejus, teatras, mokslo centras ir lanksti salė, pastogėje.

Izraelio nacionalinė biblioteka, Izraelis, autoriai – „Herzog & de Meuron“

Dar vienas šiais metais Izraelyje baigiamas įgyvendinti projektas – Izraelio nacionalinė biblioteka, kurią suprojektavo „Herzog & de Meuron“ kartu su vietos architektų studija „Mann Shinar Architects & Planners“.

Ji išsiskirs didinga forma, kurią perskrodžia apskritas atriumas, aplink kurį bus išdėstytos knygų lentynos ir įrengtos studijų erdvės.

„The Spiral“, JAV, autoriai – BIG

Po ilgo laukimo Niujorke pagaliau bus atidarytas architektų biruo BIG suprojektuotas dangoraižis „The Spiral by BIG“, kuris taps bendrovės „Pfizer“ 65 aukštų būstine.

Pirmą kartą 2015 m. pristatyto projekto pavadinimą lėmė augalų pripildytų terasų juosta, kuri spirale nusidrieks nuo pagrindo iki pat viršūnės.

„Maggie's Centre“, Jungtinė Karalystė, autorius – „Studio Libeskind“

Mažiausias projektas – būsimas „Maggie's“ centras Londone, kurį projektuoja Danielio Libeskindo įmonė „Studio Libeskind“.

Prie Hampsteade rajone esančios Karališkosios laisvosios ligoninės įsikūręs centras išsiskirs skulptūrišku fasadu, dengtu kampuotomis medinėmis žaliuzėmis, kurios sąmoningai kontrastuos su jį supančia architektūra.