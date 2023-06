Londono architektūros festivalis kvies atrasti Vilniaus miesto virtualumą

Simpoziumas kvies plačiau pažvelgti į virtualumo sąvoką, ją suprantant ne vien kaip skaitmeninėmis technologijomis kuriamus pasaulius, bet ir idėjas, aktyviai formuojančias mūsų realybę ir keičiančias kasdienybę.

Vilnius, švenčiantis septynių šimtų metų jubiliejų, simpoziume bus pristatomas kaip virtualaus projekto pavyzdys: pradėtas kurti laiškais, žadančiais atvirą miestą skirtingų konfesijų žmonėms, iki šių dienų jis yra kuriamas įvairiausių pasakojimų, atminties ir vaizduotės galia.

Architektūros fondas, atsispyręs nuo Vilniuje šį pavasarį pristatyto „Virtuali erdvė“ pokalbių ciklo ir bendradarbiaudamas Bartletto architektūros mokykla, birželio 12 d. organizuoja simpoziumą „Virtual as Vilnius: Imaginaries and Technologies Shaping the City“ (liet. „Virtualus kaip Vilnius: vaizduotės ir technologijos kuriančios miestą“), nagrinėjantį vaizduotės ir technologijų svarbą formuojant mūsų kasdienius įpročius ir aplinką.

Renginio metu vyks virtualios ekskursijos, pranešimai ir miesto simfonijų peržiūros, leidžiančios lankytojams patirti Vilniaus keičiantis ideologijoms ir technologijoms. Dalyvių lauks diskusijos su vietos ekspertais, siekiančiais praturtinti mūsų supratimą apie tai, kaip skaitmeniniai įrankiai daro įtaką ir keičia XXI a. miestą.

Lietuvai atstovaujantys architektai Justinas Dūdėnas ir Povilas Vincentas Jankūnas bei menininkas Adomas Žudys pristatys projektą „Nacionalinė virtualybės galerija“, istorikė ir Vilniaus muziejaus direktorė Rasa Antanavičiūtė pristatys įdomiausias XX a. neįgyvendintų architektūrinių ir urbanistinių projektų Vilniuje idėjas.

Taip pat ruošiamos peržiūros, kuriose Almanto Grikevičiaus filmas „Laikas eina per miestą“ ir Eitvydo Doškaus filmas „Čia buvo Vilnius“. Renginyje pranešimus taip pat skaitys architektų ir video žaidimų kūrėjų kolektyvas „You+Pea“, rašytojas Jon Bailes ir architektūros istorikė Polly Hudson. Baigiamąją simpoziumo diskusiją moderuos architektūros kritikas Will Jennings.

Visą simpoziumo programą rasite oficialiame renginio puslapyje.

Londono architektūros festivalis yra didžiausias pasaulyje vykstantis kasmetinis architektūrai skirtas festivalis. Visą birželio mėnesį Londone vyks įvairūs renginiai, ekskursijos po pastatus ir architektų studijas, bus pristatomos specialiai festivaliui sukurtos instaliacijos.

Tai ne pirmas kartas, kada šiame festivalyje dalyvauja architektai iš Lietuvos. 2018 m. miesto erdvėje instaliaciją sukūrė kraštovaizdžio architektė Sigita Simona Paplauskaitė. Prieš dvejus metus vykusiame festivalyje Architektūros fondas pristatė hibridinį renginį „Kolektyvinė vaizduotė: spekuliuojant miestų ateitis Vilniuje ir Londone“, kurio metu vyko vienos dienos radijo transliacija „Palanga Street Radio“ eteryje, o Vauxhall ir Nine Elms rajonų ateitis kvietė atrasti „Neofuturistiniai pasivaikščiojimai“ parengti Godos Verikaitės, Aušros Česnauskytės ir Kipro Dubausko.

Šių metų festivalio tema „In Common“ (liet. „Bendrai“) kvies plačiau nagrinėti ir atrasti, kas formuoja miesto bendrystę.

Renginį organizuoja: Architektūros fondas, Bartlett architektūros mokykla, Lietuvos kultūros atašė Jungtinėje Karalystėje.

Architektūros fondo veiklas finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Renginys organizuojamas bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros institutu.