Lietuvė dizainerė kuria išskirtinius gaminius: plytelėms panaudojo pelenus

Šiuo projektu realizuojamas bioenergijos atliekų – pelenų srautų – panaudojimas kuriant naujas žiedines medžiagas ir gaminius – keramines plyteles.

Projekte naudojami pelenai gaunami iš Vilniaus šiluminės elektrinės, kurioje miškininkystės atliekos yra paverčiamos bioenergija. Kiekvieną mėnesį sugeneruojama apie 460 tonų pelenų, o jų šalinimas yra brangus.

Kuriant naujus keramikos gaminius į jų sudėtį įtraukiama net iki 55 proc. pelenų. Vystant projektą į atliekas žvelgiama kaip į žaliavą naujiems tvariems, funkcionaliems, estetiškiems bei ilgaamžiams dizaino produktams kurti. Tai yra bendras darbas su aplinkosaugos mokslininke Marija Špokaite, o juo siekiama, kad atliekos būtų utilizuojamos optimaliai.

„Galime ginčytis, kad panaudojus atliekas žodis „atliekos“ praranda prasmę. Kuriu identitetą atliekoms, man jos nėra apribojimas, bet, priešingai, skatina kūrybiškai mąstyti ir eksperimentuoti.

Pastebiu, kad įmonės nėra įpratusios keistis ištekliais, todėl iškyla medžiagų naudojimo tvarumo problema. Juk pramonė sugeneruoja tiek daug vertingų atliekų! Žmonės tik dabar pradeda suprasti viso to vertę, ypač sparčiai mažėjant gamtiniams resursams“, – teigia A. Kučerenkaitė.

WORTH partnerystės programos finansavimą buvo gavęs ir anksčiau dizainerės sėkmingai vystytas lininių kilimų „Lutetia“ ir „Juno“ projektas: siūlai dažyti botaninėmis ir geležies atliekomis. Pasak dizainerės, komercinis tekstilės dažymas sukelia daug aplinkos ir sveikatos problemų dėl procese naudojamų cheminių medžiagų, o natūralus dažymas pramoniniu mastu naudojamas retai.

Linas pasirinktas dėl to, kad yra universalus, ekonomiškas, atsparus augalas, o jam auginti reikia kur kas mažiau vandens ir pesticidų nei medvilnei. Be to, tai yra patvari, atspari ir hipoalerginė medžiaga. Siūlai buvo dažomi natūraliai rankomis devyniomis spalvomis, kurios sukurtos iš botaninių ir geležies atliekų. Prie projekto realizavimo prisidėjo lininių kilimų iš Panevėžio gamintojai „Ecolinum“.

A. Kučerenkaitė yra ne tik medžiagų ir produktų dizainerė, bet ir prekės ženklo „Ignorance is Bliss“ įkūrėja bei vystytoja. Jos kuriami produktai pelnę ne vieną tarptautinį įvertinimą, taip pat prestižinį „Red Dot“ dizaino apdovanojimą.

Vykdydama moksliniais tyrimais pagrįstus projektus, daugiausia dėmesio dizainerė skiria pramoninėms atliekoms ir antrinėms medžiagoms, paversdama jas interjero ir eksterjero gaminiais. Pakeisdama medžiagų paskirtį, dizainerė skatina tvarumą ir kuria naujoviškus dizainus, kurie prisideda prie sąmoningesnio požiūrio į aplinką ir jai palankių produktų kūrimo, taip pat siekia, kad jos kuriami produktai būtų naudojami gamyboje didesniais mastais.

WORTH – tai Europos Komisijos finansavimo schema, siejama ir su Naujojo europinio bauhauzo idėjomis. Ji skirta dizaineriams, smulkiems verslams, gamybininkams ir technologijų atstovams kurti bendrus projektus, orientuotus į inovacijas ir dizainą.