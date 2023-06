Architektų dieną pasitiks eksponuodami geriausius darbus: kvies į Kauno gatves

Kiekvienais metais tradiciškai tarptautinę architektų dieną, liepos 1-ąją, atidaromas renginys paprastai pristato architektūrines realizacijas, projektus ir idėjas, o komisija išrenka geriausius.

Tačiau šiais metais architektai atidengia dar vieną sluoksnį ir pakviečia prisijungti dizaino lauko dalyvius – Lietuvos ir Belgijos inicijuotą parodą „Stories of Design Innovation: from Kortrijk to Kaunas“, kurioje bus pristatomi nauji produktai ir paslaugos. Platesnio formato paroda tradiciškai įsikurs pagrindinėje senamiesčio gatvėje.

Dar Rolandas Barthesas yra sakęs, kad architektūros prigimtis – tarpdisciplininė: ji visuomet yra ir sapnas, ir funkcija, ir utopija, ir patogumo išraiška. Kietoji ir minkštoji materijos. Tad nors architektūra ir dizainas mūsų sąmonėje žongliruoja tame pačiame arba bent jau šalia esančiuose poliuose, parodose jie nedažnai pasirodo kartu. Kauno architektai bando žengti pirmuosius nedidelius žingsnius.

„Smagu, kad šiais metais tradicinė architektų paroda Kauno senamiestyje miestiečius ir svečius tradicinę architektų šventę pasitiks išaugusi ir pasipildžiusi. Greta geriausių Kauno regiono architektų projektų bus pristatoma ir dizaino projektų ekspozicija.

Išskirtiniais miesto ir rajono kultūrai 2022 metais LAS Kauno skyrius parėmė Designregio Kortrijk iš Belgijos patirtį ir įgyvendino dizaino inovacijų programą „5X5®“. Tikimės, kad vienas kitą papildantys architektūros ir dizaino laukai padės visuomenei iš arčiau pažinti bei įvertinti profesionalų pastangas kurti gyvenimo kokybę, erdvinę ir daiktinę aplinką, puoselėti bei lavinti skonį“, — parodą pristato LAS Kauno skyriaus pirmininkas Nerijus Stanionis.

XX a. paskutiniame dešimtmetyje gimusios „Geriausio metų projekto“ parodos tikslas buvo suburti architektų bei miesto bendruomenę ir tokiu būdu sukurti diskusijų apie architektūrą platformą. Ilgainiui ją papildė komisijos atrinkti jaunųjų architektų darbai ir ji tapo kasmetiniu įvykiu ne tik architektams, bet ir miestiečiams, paskatinusiu juos suvokti architektūrą kaip meną, aplinkos grožio formatą ir supažindinančiu su tvariais, tausojančiais gamtą, skatinančiais siekti savo gyvenimo kokybės architektūros pavyzdžiais.

Betarpiškam tyrinėjimui galimybę atveria ir pasirinktas parodos formatas – kiekvienais metais mėnesį objektų nuotraukos būna eksponuojamos Vilniaus gatvėje.

Tai, kad šių metų parodą „Architektūra: Kaunas 2023“ papildo dizaino darbai, nėra atsitiktinis sprendimas. Lietuvoje, kur dizainas vis dar suprantamas vien tik kaip stilius, tai yra ypač gera proga stimuliuoti strateginę dizaino ir dizainerių profesionalų kuriamą vertę, siekiant didinti mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumą. Ieškodami gilesnio suvokimo LAS Kauno skyrius ir pristatė bei įgyvendino belgų sukurtą, jau 10 metų taikomą dizaino inovacijų programą „5×5®“. Būtent šios programos taikymo patirtys ir bus pristatytos jungtinėje parodoje.

„Flandrijos vyriausybės dėka 5 šalies įmonės kartu su Lietuvos ir Belgijos dizaineriais turėjo progą 1 metus — 2021—2022 m. — kurti naujus produktus ir paslaugas, taikant licencijuotą „Designregio Kotrijk“ dizaino inovacijų programą „5X5®“. Šio proceso rezultatai ir bus matomi parodos atkarpoje „Stories of Design Innovation: from Kortrijk to Kaunas“ kaip sėkmingos dviejų UNESCO dizaino miestų Kauno ir Kortreiko bendradarbystės liudijimas“, — iniciatyvos istoriją pasakoja programos ir parodos kuratorė Jūratė Tutlytė.

Tarp lietuvių sukurtų produktų bus galima išvysti lauko baldų seriją balkonams ir terasoms, maisto produktų eksporto plėtrą skatinantį įrankį „Food Exports Challenge“, unikalią Lietuvoje skaitmeninės keraminės spaudos ant stiklo dizaino paslaugą, kapsulinę mados kolekciją bei naują lietuviškų suvenyrų serijos koncepciją.

Tai, kad dizaino mąstymo strategijos taikymo patirtys buvo sėkmingos, liudija ir Lietuvos įmonių atvejai. Beveik visos jos tęsia programos metu sukurtus projektus: įmonės „Barker Textiles“ kartu su dizainere Vida Strasevičiūte pristatyta kapsulinės mados kolekcija iš įmonės gamybos likučių šiandien transformavosi į šviežiai užgimusį naują tvarios mados prekės ženklą „Nareco“, kuris yra nominuotas Tvarios mados prizui Australijoje, kompanija „IDDO slow living“ sėkmingai tęsia naujos lauko baldų kolekcijos, sukurtos lietuvių ir belgų dizainerių tandemo — Bart Van Houcke x Rūta Lendraitytė Utalla — vystymą, o Azijoje veikianti „LITAO Consultancy Group“, įkvėpta projekto, rengia pasiūlymus Lietuvos maisto ir gėrimų kompanijoms bei padeda įžengti į žemyno rinkas, parengė simuliatorių ir atnaujino svetainę, kuriuos pristatė didžiausioje parodoje Azijoje „Hofex HOFEX – Asia’s Leading Food & Hospitality Tradeshow“.

LAS Kauno skyriaus organizuojama jungtinė paroda veiks liepos 1 – rugpjūčio 1 dienomis Vilniaus gatvėje Kaune.