Lietuvių architektų kūrinys sostinės Užupyje – tarp pačių geriausių pasaulio kūrėjų darbų

Architektų „oskarais“ vadinamame festivalyje tarptautinė komisija kompleksą „U40“ atrinko tarp 17 geriausių pasaulio darbų „Creative Re-use“ kategorijoje. Funkcionaliu ir konceptualiu interjeru išsiskiriantis „U40“ atrinktas ir į tuo pat metu vykstančio geriausių pasaulio interjero darbų konkurso „World Festival of Interiors“ finalinį etapą – kur varžysis kategorijoje „Rezidencijos“ („Residential (housing, more than one dwelling“).

Visus į finalą atrinktus kūrinius autoriai pristatys šiemet lapkričio 29-gruodžio 1 d. Singapūre.

„Patekimas į „World Architecture Festival“ finalą – pripažinimas visai Lietuvos architektūrai. Be to, mano asmeninis siekis visuomet lygiuotis į geriausius pasaulio darbus ir pasitikrinti savo lygį ir idėjas tarptautiniame kontekste“, – teigia Lietuvoje ir Vokietijoje gyvenantis bei kuriantis architektas Alfredas Trimonis, kurio darbai jau ne pirmą kartą atrenkami į Pasaulio architektūros festivalio finalinį etapą.

1 540 kv. m. užimantį kompleksą „U40“ sudaro privati gyvenamoji rezidencija, Lietuvos meno pažinimo centras „Tartle“ ir jo meno dirbinių saugykla, Tailando Karalystės konsulato patalpos, konferencijų salė, kurią galima paversti baseinu ir SPA erdve. Komplekso vidiniame kieme veikia išskirtinis kokteilių baras su viešai prieinama lauko skulptūrų paroda, atsiveria įspūdinga Vilniaus senamiesčio panorama, vyksta renginiai.

„U40“ – ypatingas naujam gyvenimui prikeltas socialinis ir visuomeninis objektas, kuris buvo pastatytas 1896 m. kaip generolo rezidencija. Sovietmečiu pastatas buvo iš dalies nugriautas, transformuotas į restoraną, kuris garsėjo įspūdinga sostinės senamiesčio panorama. 2009 m. gaisras suniokojo pirminio pastato dalį. 2011 m. kompleksą įsigijus naujam savininkui prasidėjo projektavimo ir statybos darbai.

Vienu iš architektams iškilusių iššūkių – kaip nedideliame plote suderinti skirtingas komplekso funkcijas, išlaikant patogumą bei balansą tarp privačios ir visuomeninės erdvės. „Atsižvelgdami į komplekso savininko pageidavimą, ypatingą dėmesį skyrėme meno integracijai į gyvenamąsias erdves. Dar projektavimo metu kiekvienam kūriniui ar temai numatėme konkrečią erdvę, taip apjungiant meno bei interjero koncepcijas“, – pasakoja architektas A. Trimonis.

Žinomo architekto darbai jau trečią kartą patenka tarp geriausių pasaulio architektūros kūrinių. 2014 m. pirmą kartą Lietuvos architektūros istorijoje į „World Architecture Festival“ finalinį etapą pateko A. Trimonio rekonstruotas verslo centras „Pirklių klubas“, o 2015 m. architekto suprojektuotas namas sostinės Turniškių rajone taip pat pateko tarp minėto prestižinio festivalio finalininkų.

„World Architecture Festival“ vyksta nuo 2008 m. ir kasmet sulaukia tūkstančių architektūros kūrinių paraiškų iš viso pasaulio.