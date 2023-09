Lietuviai suvienijo architektus: pradeda masinę Ukrainos sovietinių mokyklų transformaciją

Po pergalės pagal šiuos prototipus bus galima masiškai perkurti tūkstančius kitų mokyklų Ukrainoje. „Rebuild the Wonderful“ padėti Ukrainai apjungė tris architektų kompanijas iš Lietuvos, Estijos ir Vengrijos, turinčias patirties transformuojant švietimo architektūrą. Ukrainoje šio projekto įgyvendinimą kuruoja urbanistinių pokyčių kompanija „Big City Lab“.

Architektūrinės koncepcijos Ukrainos mokykloms kuriamos bendradarbiaujant su vicepremjeru Michailu Fedorovu, kuris yra atsakingas už inovacijas ir švietimą, taip pat su Švietimo ir mokslo ministru Oksen Lisovyj bei su nevyriausybine organizacija „Mariupol Reborn“, kuri planuoja Mariupolio atstatymą.

Transformacija, ne renovacija

Pasak „Rebuild the Wonderful“ įkūrėjos ir „Do Architects“ partnerės Gilmos Teodoros Gylytės, sovietinių mokyklų problema aktuali ne tik Ukrainai, tačiau visai Rytų Europai.

„Sovietų imperija kasdienę architektūrą išnaudojo savo propagandai, žmonių kontrolei ir įpročių formavimui, tačiau mes, net ir po trijų laisvės dešimtmečių vis dar naudojame tą pačią architektūrą. Mes vis dar teikiame pirmenybę mokyklų renovacijai remiantis tomis pačiomis sovietinėmis vertybėmis, tačiau nepradedame esminės jų transformacijos, kas leistų sukurti į žmones ir jų ryšius, bet ne į sistemą orientuotus pastatus. Perdažome ir apšiltiname sienas, papudruojame mokyklas, ir apsimetame, kad to pakanka“, – sako G.T.Gylytė.

„Ukrainai, deja, reikėjo karo, kad suprastų šią klaidą – valydama rusišką propagandą iš visų sričių, ji neaplenkė ir švietimo sistemos, ir dabar turi potencialą greičiau nei mes pakeisti savo prioritetus ir transformuoti mokyklas. Labai tikiuosi, kad pokyčiai Ukrainoje įkvėps ir Lietuvos mokyklų transformaciją“, – teigia architektė.

Pasak jos, Ukraina supranta, kad karo apgriautas mokyklas naujai perstatyti bus per brangu, be to užtruktų per ilgai, todėl renkasi efektyvesnį kelią – transformuoti sovietines mokyklas, perkuriant jų erdves, bet negriaunant pastatų.

5 projektai tūkstančiams mokyklų

„Rebuild the Wonderful“ kartu su „Big City Lab“ ištyrė visas penkių deokupuotų Ukrainos regionų mokyklas. Iš 3059 mokyklų karas palietė net 835. Iš jų į prioritetinį atstatymo sąrašą Ukrainos vyriausybė įtraukė 403 mokyklas. Palyginus šių mokyklų projektus, paaiškėjo, kad net 134 mokyklos statytos pagal penkis tipinius sovietinius projektus.

„Mūsų su estais ir vengrais sukurti penki projektai leis labai greitai transformuoti šias deokupuotų regionų mokyklas, o ateityje tai galės būti plečiama į tūkstančius kitų Ukrainos mokyklų, pastatytų pagal šiuos projektus. Siauri ir tamsūs koridoriai, uždaros ir vienai funkcijai naudojamas patalpos, bendrų erdvių nebuvimas, neišnaudojami kiemai ir aplinka – visa tai, ką galima laikyti sovietine erdvių propaganda, turi pasikeisti į modernias mokyklas“, – teigia G.T.Gylytė.

Praėjusią savaitę visi projekto dalyviai tris dienas dirbo Kyjive – gyvai apžiūrėjo sovietinių mokyklų pavyzdžius, rinko techninę informaciją, tarėsi su vietiniais architektais, bendravo su mokyklų atstovais, norėdami sužinoti jų lūkesčius. Su Ukrainos vyriausybės atstovais sutarta, kad projektų koncepcijos bus sukurtos vos per mėnesį, dar mėnuo bus skirtas techninių projektų sukūrimui, po kurių būtų galima pradėti statybos darbus. Tikimasi, kad pirmosios penkios transformuotos mokyklos duris atvers jau kitų metų rugsėjį.

Projektus kurs trys architektų komandos: „Do Architects“ iš Lietuvos, „Kavakava“ iš Estijos ir „Archikon“ iš Vengrijos. Visos šios kompanijos turi edukacinių pastatų transformacijos patirties.

Ukraina planuoja perkurti švietimo sistemą

Ukrainos vyriausybės atstovai, kuruojantys projektą, pabrėžia būtinybę perkrauti visą Ukrainos švietimo sistemą.

„Bendradarbiaujant su Švietimo ir mokslo ministerija, mes sukūrėme Ukrainos švietimo sistemos transformacijos strategiją. Tai apima ir požiūrio į mokymo procesą keitimą bei mokytojo profesijos įvaizdžio perkūrimą, kartu ir rekonstruojant mokslo įstaigas. Mes norime taip pakeisti sistemą, kad vaikai norėtų eiti į mokyklą. Mokyklos turėtų atsikratyti savo sovietinės praeities, nenaudingų erdvių ir neefektyvaus ploto naudojimo. Todėl švietimo įstaigų transformacija yra dar vienas žingsnis link visiškai naujos švietimo sistemos Ukrainoje“, – sako Michailas Fedorovas, Ukrainos vicepremjeras bei skaitmeninių transformacijų ministras.

Iki 2030 m. planuojama perstatyti 9000 mokyklų visoje Ukrainoje. Apie 40 proc. jų yra statytos pagal tipinius sovietinius projektus. Siekiama, kad visos Ukrainos mokyklos turėtų slėptuves nuo bombų. Šiuo metu iš 13 tūkst. Ukrainoje veikiančių mokyklų jas turi apie keturi penktadaliai.

„Rebuild the Wonderful“ – iniciatyva, vienijanti architektus, urbanistus, sociologus, norinčius keisti esamą, antihumaniškas vertybes programuojančią aplinką. Iniciatyvos tikslas – perkurti buvusių socialistinių valstybių viešuosius pastatus bei erdves, jų nepaneigiant, bet sukuriant naują vertę žmonėms. „Rebuild the Wonderful“ savo veiklai tyrinėja architektūrą visoje Rytų ir Centrinėje Europoje bei Balkanų šalyse.