Vonios kambarys gali tapti mėgstamiausia jūsų namų vieta, tik svarbu nepadaryti kai kurių klaidų

Vonios įrangos pasirinkimas – atsakinga užduotis

Interjero dizainerė Rasa Merkytė laidoje „Naujakurių ABC“ patvirtino: vonios kambarys namuose – bene sudėtingiausia erdvė, įrengiant kurią būtina išmanyti ergonomikos dėsnius.

„Kad vonios kambarys būtų įrengtas kokybiškai ir patogiai, svarbu žinoti, kokiame aukštyje montuojamas praustuvas ar unitazas, kitaip jais naudotis bus tiesiog nepatogu. Įsirengiant vonios kambarį, svarbi kiekviena detalė, tačiau daugiausia dėmesio reikėtų skirti santechnikos įrangai: ši turėtų būti originali, kokybiška ir ilgaamžė, patikimų gamintojų. Santechnika sudaro didelę būstui įrengti skiriamo biudžeto dalį, tad čia taupyti – ne vieta“, – pataria interjero dizainerė.

Renkantis maišytuvą, interjero dizainerė pataria nepamiršti vieno: jis turi derėti su išsirinktu praustuvu. Jeigu pasirinksite aukštą maišytuvą ir negilų praustuvą, vanduo taškysis, teks jį nuolat valyti. Jei pasirinksite per ilgą maišytuvo „nosį“, vandens srovė gali pasiekti praustuvo kraštą ir perbėgti. Atminkite: iš maišytuvo vandens srovė turi nutekėti kuo arčiau praustuvo vandens nubėgimo angos.

Išsiaiškinus, kokio modelio maišytuvas tinka, jį išsirinkti, atrodo, nesudėtinga, tačiau ir tokiu atveju specialistų konsultacija – nepamainoma. Profesionalai gali tiksliausiai atsakyti, ar jūsų išsirinktas maišytuvas bus kokybiškas ir ilgaamžis.

Prekybos centro „Ermitažas“ ekspertas Valerijus Penkinas paaiškino, kaip kokybę įvertinti patiems: kuo sunkesnis maišytuvas, tuo geresnės kokybės jis yra, mat gaminant jį nepataupyta metalo.

Interjero sprendimus diktuoja gyvenimo būdas

Antrasis, ne mažiau svarbus, naujakurių laukiantis sprendimas – vonia ar dušo kabina. Interjero dizainerė turi atsakymą dvejojantiems. Jei mėgstate vakarais, po darbo, pagulėti vonioje, atsipalaiduoti, jums reikėtų vonios, bet jei vakarus leidžiate mieste su draugais, o rytais skubate į darbą, žinoma, kad dušas – daug racionalesnis sprendimas. Vonia užima daug vietos, tad ją tiesiog privalu naudoti pagal paskirtį.

V. Penkinas taip pat primena auksinę taisyklę: prieš renkantis vonią, būtina atidžiai išsimatuoti vonios kambarį, kad ši tikrai jame tilptų. Rinkoje populiariausios akrilinės, metalinės ir akmens masės vonios. Vienas dažniausių naujakurių pasirinkimų – būtent akmens masės vonia. Viena vertus, pripylus karšto vandens, šis akmens masės vonioje ilgai neatvėsta, antra vertus, tokia vonia atrodo estetiškai ir yra ilgaamžė.

Renkantis dušo kabiną, pagrindinis kriterijus, kuriuo reikia vadovautis, toks pat – vonios kambario plotas. Nors ir nedidelėje vonioje galima daug ką sutalpinti, svarbu, kad liktų vietos patogiai judėti. Juk vonioje praleidžiame ne taip ir mažai laiko.

Labai svarbu ir tai, kas naudosis dušo kabina. Vyresnio amžiaus žmonėms patariama rinktis žemesnį dušo padėklą, kad įlipti būtų lengviau. Dušo padėklo galima apskritai atsisakyti, jį suformuojant iš plytelių, tuomet teliks įsigyti dušo kabinos sieneles.

Jeigu vonios kambaryje dušo kabiną įmanoma įrengti nišoje, jums tereikės dušo durų, skirtų nišoms. Toks sprendimas – paprasčiausias ir ekonomiškiausias.

Dar vienas patarimas: renkantis dušo kabinų sieneles ir duris, racionaliausias sprendimas rinktis atsparias kalkių nuosėdoms, tuomet daug mažiau laiko praleisite jas valydami.

Trečiasis svarbus santechnikos įrenginys – unitazas, kuriuo naudosis visa šeima. Daugelis jau išbandė įvairiausių naujovių, kuriomis vis nustebina gamintojai: dažnuose namuose naudojami potinkiniai vandens nuplovimo bakeliai, lėtai nusileidžiantys unitazo dangčiai, kurie gelbėja nuo bereikalingo triukšmo. Taip pat – unitazai be vandens paskirstymo apvado. Tokius unitazus daug paprasčiau valyti, be to, jie padeda taupyti vandenį.

Estetika neturi užgožti funkcionalumo

Neatsiejamu vonios kambario elementu tampa baldai. Renkantis juos svarbiausia, kad šie būtų atsparūs drėgmei, kitaip, kad ir gražiausi baldai tarnaus labai trumpai.

Jei vonia didesnio ploto, galima pirkti jau pagamintus vonios kambario baldus, nes juos įkomponuoti patalpoje nebus sudėtinga, tik atlikite namų darbus – kruopščiai išsimatuokite patalpą, kad viskas, ko norite, tilptų.

Tačiau jei vonios kambario plotas nedidelis, parinkti pagamintus baldus, kurie puikiai tiktų ir atitiktų gyventojų poreikius, nemenkas iššūkis. Tokiu atveju interjero dizainerė pataria rinktis specialiai jūsų voniai pritaikytus baldus. Jie kad ir brangesni, tačiau derės su bendra būsto stilistika. Vonios baldams naudojamos medžiagos turėtų būti atsparios drėgmei, o paviršiai – lengvai prižiūrimi.

Interjero kūrėja, projektuodama vonios kambarį nevengia įvairių nestandartinių sprendimų. Pavyzdžiui, suprojektuoti spintelę virš unitazo bakelio. Dažnai tokia spintelė gaminama su veidrožiais, kurie atspindi priešais esantį vaizdą ir suteikia erdvės pojūtį, vonios kambarys atrodo didesnis. „Yra įvairių gudrybių, pasitelkus kurias galima nedidelę erdvę vizualiai padidinti. Jei įmanoma, skalbimo mašiną ir kitus buities prietaisus taip pat geriau paslėpti – vietos galima surasti net ir mažiausiame vonios kambaryje“, – neabejoja R. Merkytė.

