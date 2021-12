Kurdami namus į apšvietimą nenumokite ranka: nuo to priklausys, kaip juose jausitės

Vieno šviestuvo negana

Prekybos centro „Ermitažas“ komercijos vadybininkė Almė Kavaliauskienė sutinka: įsirengiant būstą, tenka išspręsti nemažai problemų, įveikti įvairių iššūkių, kurie, atrodo, daug svarbesni nei apšvietimas, tad jo projektavimas neretai tampa antraeiliu dalyku. O juk apšvietimas – daug daugiau nei šviestuvo formos ar spalvos pasirinkimas.

Be to, kuriant jaukius namus, norisi daugiau nei tik šviestuvas kambario viduryje – vis svarbesnis tampa funkcinis, akcentinis ar dekoratyvusis apšvietimas. Be pagrindinio šviestuvo namuose galima naudoti sieninius, įleidžiamus, akcentinius šviestuvus, toršerus, LED juostas.

„Svarbu iš anksto nuspręsti ne tik, kokios funkcinės zonos bus jūsų namuose, bet ir kur kokie baldai stovės, tuomet galėsite numatyti tikslias šviestuvų vietas. Gyvenamosios erdvės zonų suplanavimas leidžia turėti daugiau apšvietimo šaltinių, o ne tik vieną kambario centre. Šviestuvai suteikia gerokai daugiau jaukumo. Be to, šviesos poreikis skirtingu paros metu nevienodas. Tamsiuoju paros metu daugiausia laiko praleidžiame svetainėje, kuri įprastai būna suskirstyta į zonas, todėl labai svarbu pasirūpinti tinkamu jų apšvietimu. Kartais net vienoje zonoje galima suprojektuoti keletą apšvietimo taškų“, – kalbėjo pašnekovė.

Laidos „Naujakurių ABC“ komanda apsilankė dviejuose įrengtuose butuose. Viename jų, virtuvėje, įrengtos trys apšvietimo zonos: apšvietimas virš darbastalio, bendrojoje virtuvės zonoje ir virš salos.

Jei atrodo, kad kone sunkiausias darbas išsirinkti interjere derantį šviestuvą ir jo spalvą, dar sudėtingiau tinkamai įsivertinti, kokios spalvos šviesa turėtų sklisti iš tų šviestuvų ir kiek tos šviesos norite turėti.

Turėtumėte žinoti du pagrindinius parametrus: pirmasis – kelvinai, arba šviesos srauto spalva. Kokios jums reikės priklausos nuo kambario paskirties: tai darbo ar vaikų kambarys, virtuvė ar pagalbinės patalpos. Šiose erdvėse tinkamiausia neutrali balta spalva. Tai – vadinamoji dienos šviesa (4000 kelvinų). Tokis šviesa nuteikia energingai, pažadina.

Svetainėje A. Kavaliauskienė rekomenduoja rinktis 3000 kelvinų šviesos temperatūrą, t. y. šiltai baltą šviesą. Miegamajame pakaks 2700 kelvinų, kas yra labai šilta šviesa, tinkanti vakare nurimti, atsipalaiduoti ir užmigti.

Antrasis svarbus parametras – liumenai, kuriuo matuojamas šviesos srauto galingums. Jo nereikėtų maišyti su vatais, rodančiais lempučių galingumą.

Kiek liumenų į kvadratinį metrą rinktis priklauso nuo kambario ploto ir paskirties. Virtuvėje, vaiko ar darbo kambariuose reikėtų skaičiuoti 400-600 liumenų į kv. metrą, miegamajame užteks 250-350 liumenų į kvadratinį metrą.

Jei erdvė nedidelė ir nenorite daug šviestuvų, rinkitės tokius, kurių šviesos srauto intensyvumą galima reguliuoti.

Sprendimas – apšvietimą valdyti pačiam

Štai viename butų sostinės Žvėryne, kuriame dominuoja balta, juoda ir pilka spalvos, valgomajame suprojektuota viena pagrindinė apšvietimo zona, kurioje apšvietimą galima valdyti pulteliu: keliais mygtuko paspaudimais paryškinti ar sumažinti jo intensyvumą, automatiškai įjungti ar išjungti.

Šviesioje erdvėje užtenka mažesnio šviesos srauto, tamsioje erdvėje, pavyzdžiui, vonios kambaryje, reikėtų rinktis daugiau liumenų turintį apšvietimą. Jeigu patalpa aukštomis lubomis, sienos tamsios, pridėkite po 100 liumenų į kv. metrą.

Labai svarbu nepamiršti akcentinio apšvietimo, kad naudojantis tam tikra erdve nereikėtų sujungti visų šviestuvų. Tam puikiai tik LED apšvietimas virš darbastalio arba vonios kambaryje.

Akcentinis apšvietimas gali būti labai įvairus ir naudojamas įvairiose patalpose, norint nukreipti šviesą į detales. Itin populiarūs akcentiniai šviestuvai, montuojami ant bėgelių.

Išmanusis apšvietimas ne tik padeda taupyti elektros energijos, daug svarbesnės galimybės apšvietimą valdyti pagal savo poreikius. Nuotoliniu būdu pritemdyti apšvietimą, pakeisti spalvas, įjungti ar išjungti apšvietimą.

Jei šviestuvai jūsų namuose jau sumontuoti, bet norisi išbandyti išmanųjį apšvietimą, jums tereikės įsigyti išmaniųjų lempučių.

Taigi, kone svarbiausia taisyklė įsirengiant namus: apie apšvietimą pagalvokite ne tada, kai baigiate remonto darbus, o kuo anksčiau, geriausia, pasitarkite su specialistais, interjero dizaineriais, nes būtent kokybiškas apšvietimas kuria jaukius namus.

Interjeras sunkiai įsivaizduojamas be augalų ir interjero detalių. Renkantis augalus, įvertinkite, ar galite užtikrinti jiems reikalingas sąlygas, o jau tuomet nuspręskite, kokio dydžio augalai stilingai atrodys jūsų namuose.

Interjero kūrimą užbaigs detalės: veidrodžiai, laikrodžiai, vazos ar pagalvėlės.

Parengta bendradarbiaujant su UAB „Ermitažas“.