Išsirinkus būstą darbai tik prasideda: kuo naudingas interjero dizaineris?

Dažniausios naujakurių klaidos

Vieni svarbiausių dalykų projektuojant interjerą – tinkamas darbų planavimas, jų eiliškumas ir nuoseklumas. Nemaža dalis naujakurių, įrengdami būstą, pirmiausia renkasi spalvų derinius ar interjero detales, o negalvoja apie kokybišką patalpų išplanavimą, kuris atitiktų ergonominius dėsnius ir individualius poreikius.

„Žmogus, pirmą kartą kuriantis interjerą, šiems dalykams dažniausiai neskiria reikiamo dėmesio, tad pasitaiko įvairių klaidų, pavyzdžiui: patalpose nepatogu judėti, išsirinkti baldai neproporcingai dideli arba per maži patalpoms, netinkamai suprojektuotas apšvietimas – vienur jo trūksta, kitur – per daug, kištukinių lizdų įrengiama per mažai arba netinkamose vietose, dėl to vėliau reikia naudoti ilgintuvus ir papildomus laidus, kurie interjerui tikrai nesuteikia estetikos ar patogumo pojūčio“, – pagrindines klaidas vardija interjero dizainerė Vilija Sejūnė.

Interjero kaip visumos projektavimas

Kitas svarbus aspektas – interjero projektavimas nėra tik pavienių elementų parinkimas. Būtina interjerą matyti kaip visumą, nes atskiri ir iš pažiūros nesusiję interjero sprendimai gali turėti reikšmingos įtakos vienas kitam.

„Formuojant vidines pertvaras, mes jau turime žinoti, koks bus pasirinktas durų tipas, nes, pavyzdžiui, beapvadinės durų staktos turi būti montuojamos kartu su pertvaromis. Potinkinės santechnikos tam tikros dalys turi būti montuojamos sienoje dar prieš apdailą. Kai kurių šių svarbių momentų nepatyrę naujakuriai tiesiog negali žinoti, tad klaidos, o vėliau ir daug kainuojantis jų taisymas beveik neišvengiami“, – sako Vilija Sejūnė.

„SofiMock Design“ įkūrėja Vaida Mockevičiūtė pritaria, kad naujakuriai, rinkdamiesi baldus ar aksesuarus, juos mato kaip atskiras detales, todėl vėliau tenka spręsti dėl to kylančias problemas.

„Pradėti reikėtų nuo bendros interjero koncepcijos, o tik tolesniuose etapuose rinktis akcentus. Pavyzdžiui, apšvietimą planuoti tik susiderinus baldų planą. Taip pat bendra vizija padės išvengti skirtingos stilistikos maišymo atskirose zonose.“

Dažniausiai užduodami klausimai

„Įsiklausę į naujakurių poreikius, nusprendėme sudaryti galimybę už simbolinį 5 eurų mokestį gauti kokybiškas interjero dizainerių konsultacijas. Tai puiki galimybė išbandyti šią paslaugą, susipažinti su įvairiais dizaineriais ir padedant profesionalams įsirengti būstą. Kitas svarbus aspektas, kad naujakuriai vietoje gali iš karto parodyti ar išsirinkti tiek apdailos medžiagas, tiek interjero detales“, – pasakoja PC „Unideco“ vykdomoji direktorė Ina Ivanova.

Interjero dizainerės sako, kad konsultacijų metu naujakuriams daugiausia kyla techninių ir funkcinių klausimų.

„Dažniausiai konsultacijų metu sprendžiame dėl konkrečios patalpos funkcinio išdėstymo ir nagrinėjame su elektra susijusius klausimus. Daugiausia konsultuojamasi dėl vonios kambario, virtuvės, darbo zonų namuose“, – patirtimi dalijasi studijos „Dizaino kampu“ įkūrėja, interjero dizainerė Kotryna Garbaliauskaitė.

Kitas populiarus klausimų segmentas susijęs su vizualiniais sprendimais, pavyzdžiui, kaip suderinti namo ar kambario spalvų gamą. „Naujakuriai prašo padėti išsirinkti konkrečias apdailos medžiagas, baldinių plokščių derinius, šviestuvus, teiraujasi dėl sienų dekoravimo idėjų: kuo galima pakeisti pabodusius tapetus ar lygias dažytas sienas“, – papildo interjero dizainerė Vilija Sejūnė.

Kaip tinkamai pasiruošti konsultacijai

Naujakuriai, norėdami kuo efektyviau išnaudoti konsultacijos laiką, turėtų jai tinkamai pasiruošti. Interjero dizainerės vieningai išskiria kelis pasiruošimo punktus: į konsultaciją reikėtų atsinešti išspausdintus brėžinius ir planus, pasirinktų medžiagų pavyzdžius ar spalvų paletes, patikusių interjerų nuotraukų, iš anksto susirašyti konkrečius klausimus.

Interjero dizainerė Kotryna Garbaliauskaitė priduria, kad konsultacija su dizaineriu gali būti itin naudinga ir ankstyvoje projekto stadijoje: „Ankstyvesniame etape galime iki smulkmenų numatyti net ir tolimiausius scenarijus. Pavyzdžiui, kaip nekeičiant elektros taškų ar apšvietimo, mažamečio vaiko kambarį paversti paaugliui skirta erdve.“