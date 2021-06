Metę darbus darbininkai išsilakstė, o sklypo savininkas privalės susitikti su Panevėžio miesto savivaldybės Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėju Sauliumi Glinskiu ir pasiaiškinti.

Darbams leidimo neturėjo

Baro „Špunka Old Barrel Pub“ atstovas Tadas naujienų portalui JP aiškino, kad kol kas lyg ir problema išspręsta.

„Turi grįžti sklypo savininkas iš užsienio ir tuomet paaiškės įdomesni dalykai. Tvoros statymo darbai prasidėjo birželio 15-ąją. Paklausiau darbininkų, kas čia bus. Išgirdau atsakymą – tvora.

Neatidėliodami kreipėmės į Panevėžio miesto savivaldybę. Buvo patikrintas faktas. Paaiškėjo, kad darbai vyksta be jokių leidimų, be projektų. Be to, ši teritorija yra Panevėžio istorinė zona, ir visi darbai turi būti suderinti“, – pasakojo įstaigos atstovas Tadas.

Darbininkai išsilakstė

Pasak įstaigos „Špunka Old Barrel Pub“ atstovo, darbų rangovai taipogi neturėjo leidimo darbams atlikti.

„Trečiadienį, kai buvo pradėta domėtis būsima tvora, darbininkai, išsigandę kamerų, pabėgo. Šį žemės sklypą savininkas Benjamimas Jasiūnas įsigijo preiš gerus dešimt metų. Su juo kovojame seniai, nes vis grasina tvoras tverti. Ši tvora užtvers įvažiavimus ne tik mums, bet ir kitiems. Kito įvažiavimo nėra. Galimas įvažiavimas tik iš Ukmergės gatvės pusės“, – aiškino Tadas.

Panevėžio miesto savivaldybės Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas Benjaminas Pučkis patvirtino, kad tvora pradėta tverti be leidimo ir nesilaikant nustatytos tvarkos.

Galimai apgavo rangovus

„Šis sklypas priklauso privačiam asmeniui ir jis seniai įsiteisinęs žemės sklypą. Dėl to sklypo savininkas buvo atėjęs į savivaldybę ir aiškinosi, ką gali daryti. Kadangi teritorija yra istorinėje Panevėžio miesto dalyje, statant bet kokį statinėlį, privaloma parengti projektą, jį suderinti ir tuomet išduodamas leidimas statyboms.

Tačiau jis to nepadarė. Susirado rangovą, jį, manau, apgavo ir pradėjo tverti tvorą, kuri užblokuotų privažiavimus prie alaus baro „Špunka Old Barrel Pub“ ir autobusų stoties kavinukės“, – aiškino B. Pučkis ir sakė, kad buvo sukeltas triukšmas, kuris padėjo sustabdyti pradėtus darbus.

Sklypo savininkas jau gailisi

Anot Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyriausiojo specialisto, buvo išsiaiškinta, kad darbai pradėti nesilaikant nustatytos tvarkos.

„Šiaip, jis gali privatų, komercinės paskirties sklypą apsitverti, bet privalo vadovauti reglamentais. Beje, kavinių savininkai, norėdami pravažiuoti per privačią teritoriją, turės sutarti su sklypo savininku.

Be to, kavinės gali įsirengti kitą privažiavimą – iš kitos nuo Savanorių aikštės pusės. Planuojama ateityje tiesti gatvę. Tačiau tai yra tik planai, o kada tai bus – neaišku“, – pasakojo B. Pučkis ir tęsė: „Žemės sklypo savininkas išvykęs, bet susiskambinau su juo ir aiškinomės tvoros tvėrimo klausimą. Be to, informaciją apie tveriamą tvorą pateikėme Statybos inspekcijai, kuri turi reaguoti į savavališką statybą. Beje, sklypo savininkas jau gailisi pradėtais darbais.

Tačiau miesto savivaldybė ne bažnyčia ir griekų atleisti negali. Savininkui teks bendrauti ir aiškintis su Statybų inspekcija bei Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėju S. Glinskiu.“