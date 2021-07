Šis miestas imasi dar nematyto projekto – įrengs viską, ko reikia naujakuriams, mat meras turi vieną tikslą

Puikioje strateginėje vietoje esantis žemės plotas jau kitąmet taps privačių namų kvartalu. Jame bus nutiestos gatvės, dviem etapais suformuoti daugiau nei pusšimtis sklypų. Kuriuos aukcione galės įsigyti kiekvienas norintysis. Šią idėją „Rokiškio Sirenai“ pristatė rajono meras Ramūnas Godeliauskas.

Jis atvirai sako: tai konkreti savivaldybės priemonė prisikviesti į miestą jaunas šeimas. Meras užsiminė, kad ir senųjų miesto garažų Pandėlio gatvėje savininkams derėtų galvoti, kur padėti savo turtą: garažai stovi valstybinėje žemėje. Ir po kelerių metų šis apleistų statinių masyvas greičiausiai taps rokiškėnų poilsio zona.

Niekam nereikalingas plotas

Sovietmečiu šis žemės plotas buvo rokiškėnų daržiukai bei ganyklos. Visas plotas buvo sudalintas žemės sklypeliais, kuriuose aplinkinių gatvių bei mikrorajono gyventojai vertėsi daržininkyste. Tačiau laikai, kai vidury miesto ganėsi karvės bei arkliai, o moteriškės špygomis badėsi dėl kiekvienos priartos vagos – jau seniai praeityje. Dabar visame dideliame plote dirbamus žemės sklypelius galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų.

Visa kita – krūmynai ir nešienaujamos pievos. Tvarkyti šį plotą reikia ne tik dėl estetinio vaizdo, kuris, be abejo, nepuošia miesto. Rimtu signalu tam buvo ir šiemetinis didelis gaisras, kai per gerą pusvalandį liepsna nuo garažų pasiekė aplinkkelio prieigas. Bet ir dėl to, kad mieste reikia žemės sklypų grįžtančioms jaunoms šeimoms. Tad, kaip sako rajono meras, mintis imtis tvarkyti šį plotą brendo jau senokai.

Iš principo naujas dalykas

Pagal dabar galiojančius teisės aktus, sklypai gali būti parduodami tik tuomet, kai šalia jų yra atvestos komunikacijos. Kaip pasakojo rajono meras R. Godeliauskas, ir mūsų rajone, ir kituose iki šiol galiojo praktika tą daryti mažiausiomis sąnaudomis. Tačiau šykštus moka dukart. Štai prie sklypo turi būti privažiavimas. Tai buvo sprendžiama paprasčiausiu būdu: imti ir nutiesti žvyrkelį.

„O mes kvartalą pradėsime formuoti iš principo kitaip: pirma nutiesime komunikacijas: elektros įvadus, vandentiekio, kanalizacijos tinklus, išasfaltuosime gatvę, įvažiavimus į sklypus, įrengsime gatvės apšvietimą.

Ir tik tada siūlysime naujakuriams sklypus“, – sakė meras. O kodėl blogai buvo tiesiog tiesti žvyrkelį: juk ir pigiau, ir greičiau? „Gal ir greičiau, bet tikrai ne pigiau“, – sako meras. Kodėl? Nes nutiesti žvyrkelį kainuoja lėšų. O tiesiant asfaltą reiktų iš naujo ruošti projektą, iškasti visą žvyrkelio pagrindą ir vietoj jo kloti naują? Tai kas gi čia pigiau?

„Mes siekiame suformuoti sklypus pagal europietišką praktiką, kai sklypai parduodami su visiškai suformuota infrastruktūra“, – akcentavo meras. Jis neslėpė, kad tokia praktika įplieks kitų naujakurių kvartalų, kurie pastaraisiais metais vystomi, gyventojų nepasitenkinimą. Mat kuriantis jiems buvo pasiūlytas tik žvyrkelis, o visu kuo kitu teko rūpintis patiems.

„Suprantu, kad jų atžvilgiu tai gali atrodyti šiek tiek nesąžininga, tačiau nuo šiol braukiame brūkšnį – reikia formuoti sklypus deramai“, – akcentavo pašnekovas. Jis akcentavo, kad nė viename iš aplinkinių rajonų tokio kvartalo dar nebuvo pasiūlyta.

Tikslas – spręsti būsto jaunoms šeimoms problemą

Kodėl formuojamas būtent naujas kvartalas? Meras atviras: rajone trūksta patrauklaus būsto jaunoms šeimoms. Jis neslėpė: seni daugiaaukščiai, vargu, ar yra patrauklūs jaunimui. Naujų, modernių daugiaaukščių nėra ko tikėtis: statybos kaštai (išskyrus sklypo kainą) yra tokie pat, kaip ir didmiesčiuose, tad vargu ar kuris nekilnojamojo turto vystytojas imtųsi statyti daugiabutį Rokiškyje.

O ir šeimos, kaip rodo savivaldybės duomenys, verčiau norėtų savo namukų, pastatytų pagal jų poreikius ir pageidavimus. Tad kodėl gi joms neištiesti rankos? Juolab kad esamas plotas patrauklus ir dėl išskirtinio kraštovaizdžio, ir dėl labai patrauklios, patogios vietos: čia pat miesto centras, patogus išvažiavimas aplinkkeliu.

Du etapai

Minėtasis plotas bus formuojamas dviem etapais. Pirmame etape bus suformuoti 32 sklypai, kurių vidutinis plotas yra 10,5 a. Ir formavimo darbai, pasak mero, prasidės artimiausiu metu. Jau užsakyti kadastriniai matavimai, bus skelbiamas projektavimo konkursas. Kitąmet numatomi kelio tiesimo, komunikacijų vedimo darbai. Ir jau kitąmet pirmuosius 32 sklypus tikimasi pasiūlyti pirkėjams aukcione.

Meras neslepia: taip greitai parengti sklypus – didelis iššūkis savivaldybės Architektūros ir paveldosaugos bei Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrių specialistams. Tačiau tikima, kad jie su tuo iššūkiu susitvarkys.

Pardavus pirmuosius sklypus, už gautas lėšas bus tęsiamas likusio ploto sklypų, o jų numatyta 28, formavimas. Paklaustas, ar kvartale planuojami kokie nors viešųjų paslaugų objektai, tokie kaip darželis, mokykla, meras atviras – tam poreikio nėra. Be to, ganėtinai arti jau esamos ugdymo įstaigos.

Ir garažiukams ateis eilė

Formuojant kvartalą, reikia numatyti ir poilsio, žaliąsias erdves. Viena jų bus palei Topolių gatvę – bus išsaugota čia esanti kūdra, palikta vietos nuo gatvės žaliosioms erdvėms. Didesnė poilsio zona numatoma palei Laukupės upelį. Kaip sakė meras, tokia tendencija – jau esamų projektų tąsa.

Jis pabrėžė, kad taip siunčiamas signalas garažų masyvo Pandėlio gatvėje garažų savininkams. Jie turėtų artimiausiu metu planuoti, kaip nusikelti savo statinius. Nes anksčiau ar vėliau šis valstybinės žemės plotas tikrai bus įveiklintas: bus įrengti takai, želdynai. „Žemė valstybinė.

Teritorija apleista, statiniai nesaugūs, daugelis jų nenaudojami. Taigi, savininkai turėtų pagalvoti, kad anksčiau ar vėliau paprašysime juos pašalinti“, – sakė meras.

Kas pirks sklypus?

Kaip jau minėta, sklypai naujame kvartale bus parduodami aukciono būdu. Kas bus jų pirkėjai? Kiekvienas to norintysis. R. Godeliauskas tikisi, kad juos įsigys ir naujakuriai, ketinantys pasirinkti mūsų rajoną. Tai iš didmiesčių, užsienio grįžtantys rokiškėnai, kviečiami jauni specialistai.

Naujo kvartalo idėją pristatęs Verslo klube, meras tikisi, kad gal ir kai kurios rajono įmonės susidomės šiais sklypais.

Įsigiję juos, ar pačios vystydamos nekilnojamojo turto projektus, ar padėdamos savo darbuotojams įsigyti sklypus ir patiems statyti namus, jos, pasak mero, turi puikias galimybes pritraukti specialistų į mūsų rajoną.