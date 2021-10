NT rinkoje ryškėja nauja žvaigždė – labiausiai geidžiamas lietuvio būstas

Per tris šių metų ketvirčius Lietuvoje iš viso įregistruota 120,2 tūkst. NT pirkimo-pardavimo sandorių. Tai yra 33 proc. daugiau nei 2020 metų sausį-rugsėjį, kai buvo įregistruota 90,4 tūkst. NT sandorių. Palyginti su analogišku 2019 metų laikotarpiu, kai buvo fiksuota apie 94,5 tūkst. NT sandorių, šių metų rezultatas yra ketvirtadaliu didesnis.

Vien tik per šių metų rugsėjo mėnesį įregistruota 13,7 tūkst. NT sandorių – 8 proc. daugiau nei praėjusių metų rugsėjį ir 6 proc. daugiau nei šių metų rugpjūčio mėnesį.

„Visus šiuos metus stebime gerokai didesnį NT sandorių skaičių nei praėjusiais metais, tačiau tai nesunku paaiškinti prisiminus praėjusiais metais šalį užklupusią pandemiją ir įvestą karantiną, kuriam laikui praktiškai sustabdžiusį bet kokių NT sandorių įregistravimą.

Vis dėlto šie metai lenkia ir 2019 metus, kurie pagal įregistruotų sandorių skaičių, beje, buvo rekordiniai. Jeigu per likusius tris šių metų mėnesius rinkoje nenutiks kažko netikėto, tikėtina, kad šiemet fiksuosime naują NT sandorių rinkos rekordą“, – kalba Registrų centro Duomenų sprendimų ir analizės departamento vadovo pareigas laikinai einantis Paulius Rudzkis.

Augimas visose NT kategorijose

P. Rudzkio teigimu, NT sandorių skaičius šiemet auga visose pagrindinėse nekilnojamojo turto kategorijose, o labiausiai augimu išsiskiria žemės sklypai bei individualūs gyvenamieji namai.

„Ir toliau neblėsta individualių gyvenamųjų namų populiarumas – pastarąjį pusmetį visoje šalyje per mėnesį įregistruojama vidutiniškai po 1,5 tūkst. namų pardavimų. Sulig jais auga ir žemės sklypų rinka, kur kas mėnesį įregistruojama po maždaug 7 tūkst. sandorių, kai iki tol vidurkis siekdavo šiek tiek daugiau nei 5 tūkstančius“, – kalba P. Rudzkis.

Per šiuos metus visoje šalyje įregistruota 12 tūkst. individualių gyvenamųjų namų pardavimų – 33 proc. daugiau nei 2020 metų sausį-rugsėjį, kai įregistruota daugiau kaip 9 tūkst. individualių namų sandorių (2019 m. sausį-rugsėjį –8,8 tūkst.). Tik per šių metų rugsėjį pasikeitė beveik 1,5 tūkst. gyvenamųjų namų savininkų, arba 12 proc. daugiau nei per 2020 metų rugsėjį ir 4 proc. daugiau nei per šių metų rugpjūtį.

Visoje šalyje šiemet taip pat įregistruota beveik 61 tūkst. žemės sklypų savininkų pasikeitimų. Tai yra 36 proc. daugiau nei per praėjusių metų tris ketvirčius, kai įregistruota 44,6 tūkst. sandorių (2019 m. sausį-rugsėjį – 45,3 tūkst.). Vien tik per rugsėjį įregistruota 6,9 tūkst. žemės sklypų sandorių, arba proc. daugiau nei 2020 metų rugsėjo mėnesį ir 4 proc. daugiau nei šių metų rugpjūtį.

Butų rinkoje – kol kas augimas

Šiemet visoje Lietuvoje taip pat įregistruota 29,3 tūkst. butų pardavimų – 27 proc. daugiau nei per devynis 2020 metų mėnesius, kai įregistruota 23 tūkst. butų pardavimų (2019 m. sausį-rugsėjį – 26,4 tūkst.), o vien tik per šių metų rugsėjį – 3,2 tūkst., arba 1 proc. daugiau nei praėjusių metų rugsėjį ir 7 proc. daugiau nei šių metų rugpjūtį.

„Butų rinkoje pastaruosius keletą mėnesių fiksuojama po daugiau kaip 3 tūkst. įregistruotų pirkimo-pardavimo sandorių per mėnesį. Didesnis ar mažesnis augimas stebimas visuose šalies didmiesčiuose, taip pat pirkėjams patraukliose kurortinėse savivaldybėse. Ateityje bus įdomu stebėti, kaip pirkėjų ir pardavėjų elgesį koreguos neseniai Lietuvos banko pasiūlytos priemonės, susijusios su būsto kreditavimu. Kadangi NT sandorių registravimas nuo pirminio susitarimo iki galutinio patvirtinimo ir įregistravimo paprastai trunka kelis mėnesius, tad šių priemonių efektą pamatysime tik kitais metais“, – kalba Registrų centro duomenų analitikas P. Rudzkis.

Vilniuje šiais metais įregistruota daugiau kaip 10 tūkst. butų sandorių, arba 26 proc. daugiau nei atitinkamą laikotarpį pernai (2019 m. sausį-rugsėjį – 8,7 tūkst.), Kaune – 4,1 tūkst., arba 20 proc. daugiau (2019 m. – 3,7 tūkst.), Klaipėdoje – 2,7 tūkst., arba 47 proc. daugiau (2019 m. – 2,4 tūkst.).

Iš šių sandorių investiciniais, t.y. kai butą įsigijo pirkėjas jau turintis kitą gyvenamosios paskirties būstą, Vilniuje, Kaune Klaipėdoje galima laikyti kas penktą. Bendras investicinių butų sandorių skaičius Vilniuje per metus padidėjo 34 proc., Kaune – 21 proc., Klaipėdoje – 61 procentu.