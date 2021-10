Aktualu visiems, planuojantiems statybas: jau greitai pradėti ir užbaigti statybas bus lengviau

Joje vartotojų laukia naujiena – sudėtinė elektroninė paslauga „Statau namą“, kuri sujungs 6 naujai sukurtas ir 13 modernizuotų elektroninių paslaugų.

Sukūrus papildomas integracijas su kitų institucijų informacinėmis sistemomis ir registrais bus galima pakartotinai naudoti sukeltus dokumentus, greitai ir paprastai pasiekti kitose valstybės informacinėse sistemose kaupiamą informaciją. Dėl to gyventojams nebus būtina fiziškai vykti į institucijas, visas paslaugas jie galės gauti elektroniniu būdu.

Reikšmingi pokyčiai numatyti ir teikiant pranešimus apie statybos pradžią, rangovo, pagrindinių statybos sričių vadovų samdymą. Pastaruoju metu pasitaikė atvejų, kai statybos proceso dalyviai nurodydavo neteisingą informaciją apie statybose dalyvaujančius specialistus, pavyzdžiui, statybos techninius prižiūrėtojus ar statybos vadovus. Dabar jie turės patys prisijungti prie sistemos ir tai patvirtinti.

Aplinkos ministerija atkreipia dėmesį, kad spalio 30 d. pradedami modernizuotos IS „Infostatyba“ paleidimo darbai, kurie užtruks iki lapkričio 3 d. ryto, todėl šiuo pereinamuoju laikotarpiu ji neveiks.

Per IS atnaujintą „Infostatyba“ prašymus teikiantys asmenys juos pasirašyti galės tik kvalifikuotu el. parašu. Todėl iki modernizuotos informacinės sistemos starto vartotojai turėtų pasirūpinti elektroninio pasirašymo priemonėmis arba mobiliaisiais parašais.

Artimiausiu metu Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) parengs ir paskelbs detalią instrukciją, kaip prisijungti prie modernizuotos IS „Infostatyba“. Naudotis modernizuota IS „Infostatyba“ padės ir elektroninis vedlys.

Atkreipiame visų IS „Infostatyba“ vartotojų dėmesį, kad nuo lapkričio 3 d. nebeliks atskiros IS „Infostatyba“ išorinės svetainės. Visos paslaugos bus teikiamos per Aplinkos ministerijos realizuotą Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų interneto svetainę (Vartai) pasiekiamą adresu www.planuojustatau.lt.