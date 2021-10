Vilniuje atnaujintas 18 sporto aikštynas, planuose – 40

„Per pastaruosius dvejus metus sukūrėme mechanizmą, kuris leidžia tikrai greitai ir kokybiškai renovuoti ugdymo įstaigų aikštynus, todėl neabejojame, kad koalicijos programoje nustatytus tikslus ne tik įgyvendinsime, bet ir viršysime. Šių metų pabaigoje turėsime 23 užbaigtus stadionus, o kitą pavasarį pradėsime dar vieną etapą“, – skaičiuoja Vilniaus miesto vicemeras Valdas Benkunskas.

Bus atviras visiems

Karoliniškių gimnazijos teritorijoje įrengtas naujas dirbtinės dangos 4 takų, 250 m ilgio bėgimo takas. Taip pat atnaujinta krepšinio aikštelė, įrengta daugiafunkcinė tinklinio/kvadrato aikštelė, 2500 kvadratinių metrų ploto futbolo aikštė. Taip pat įrengta tvora, ribojanti judėjimą per aikštyno teritoriją, apšvietimas.

Mokyklos bendruomenė ir nuomos sistemos „Active Vilnius“ nuomininkai stadionu naudosis darbo dienomis nuo 16.30 iki 22.00 val. ir savaitgaliais nuo 7 val. iki 22 val.

Daugiau informacijos apie šį ir kitus Vilniaus lauko aikštynus bei jų vietas, darbo laiką, dangų būklę pateikiama „Active Vilnius“ svetainėje specialiai sukurtame lauko aikštynų žemėlapyje.

Atidaryme – sporto mokyklos programa

Atnaujinto aikštyno atidarymo proga Karoliniškių gimnazijoje surengtas ir sporto renginys, kurio metu sporto mokykla „Tauras“ pristatė moksleiviams pristatė komandines sporto šakas – žolės riedulį, regbį ir beisbolą. Renginio metu moksleiviai supažindinti su šių sporto šakų taisyklėmis ir pradmenimis.

Sporto mokyklos atstovai kvietė moksleivius domėtis ir ieškoti patinkančių sporto šakų, neapsiribojant veiklomis, kurios mūsų šalyje ar mieste yra populiariausios.

„Be abejo, mes džiaugiamės, kad vaikai domisi bet kokiais užsiėmimais, skatinančiais fizinį aktyvumą, nes be akivaizdžių naudų sveikatai, sportas gali kompensuoti ir socializacijos trūkumą, kurį vaikai patyrė per karantiną. Tačiau sporto pasaulis yra be galo didelis, norisi, kad vaikai rinktųsi tas sporto šakas, kurios leidžia atsiskleisti jų stiprybėms“, – sakė sporto mokyklos direktorius Bronius Burneika.