Kauno pietuose auga NT projektas „Namučiai“

Bendras NT projekto gyvenamasis plotas sudarys apie 24 000 kvadratinių metrų. Iš viso vystytojai numatę pastatyti 12 pastatų, o projektą pilnai planuojama užbaigti iki 2025 metų.

Numatoma, kad pirmųjų dviejų etapų statybos baigsis jau 2022 metų spalį, tad pirmieji gyventojai čia galės įsikurti jau kitų metų pabaigoje.

„Kauno pietuose esančios teritorijos turi daugybę privalumų, todėl atveria puikias perspektyvas žmonėms, kurie nori gyventi jaukiai, patogiai ir mėgautis gamta, aktyviu laisvalaikiu. Išplėtota infrastruktūra leidžia per 15 minučių pasiekti miesto centrą. Taigi gamtos ramybė ir miesto dinamika – vienas šalia kito“, – sako „Namučių“ projekto vadovas Tadas Galminas.

Puikus susisiekimas ir gamtos apsuptis

„Namučiai“ – tai dvylikos modernių daugiabučių namų kompleksas Kauno rajone, į pietus nuo miesto centro.

Dėl gerai išvystytos transporto infrastruktūros II Jonučių gyvenvietė rajone yra net lengviau ir greičiau pasiekiama iš centro negu kai kurios kitos miesto dalys.

Mažiausių parduodamų butų plotas prasidės nuo 44 kv. m., didžiausių sieks iki 73 kv. m.

Modernų ir erdvų kvartalą sudarys 4 aukštų pastatai, visi butai turės vieną ar du balkonus. Pirmųjų aukštų gyventojai galės leisti laiką privačiuose kiemeliuose.

Kvartalo gyventojai bet kuriuo metu galės mėgautis gamta, kuri – vos už kelių žingsnių. Tad sportas ir aktyvus laisvalaikis čia įgyja dar didesnę vertę. Jiesios kraštovaizdžio draustinis, VDU botanikos sodas, dviračių takai, vaikų žaidimų aikštelė ir vietinis parkas – tai atviros erdvės naujiems įspūdžiams, susitikimams su draugais ir kokybiškam poilsiui.

Įkurtuvės – jau po metų

Pasak T.Galmino, šiuo metu pietinėje Kauno pusėje „Namučiai“ yra vienintelis tokio tipo projektas – kol kas šioje vietovėje konkurencijos nėra. Būsimiems gyventojams vystytojai siūlo ekonomišką, tačiau itin kokybišką sprendimą, atitinkantį visus poreikius.

Su miesto ir rajono transporto tinklu II Jonučius jungia lengvai įveikiamos gatvės, kursuoja viešasis transportas. Netoliese statomas naujas, privatus vaikų darželis, kelias į artimiausią mokyklą – irgi trumpas.

„Namučių“ kvartale vystytojai numatę įrengti vaikų žaidimų ir poilsio erdves, patogias erdves automobilių stovėjimui, sandėliukus, bendro naudojimo kiemą ir kitus patogumus gyventojams.

Populiarėjanti gyvenvietė

Jonučių II-osios gyvenvietės plėtra pastaruoju metu tapo itin sparti. Miesto gyventojų susidomėjimas rajonu rodo, jog šiandieninėje rinkoje žmonės ieško ne tik ekonomiškų, tačiau ir modernių sprendimų, kurių privalumus įtvirtintų geras susisiekimas ir infrastruktūra.

Šio projekto pardavimais besirūpinančios nekilnojamo turto rinkodaros įmonės „Juda NT“ bendraįkūrėjas Juras Sadauskas pastebi, kad rajone buriasi itin aktyvios ir draugiškos bendruomenės – kaimynai kartu sportuoja, žaidžia su vaikais, organizuoja renginius, šventes.

Pašnekovo teigimu, augant naujiems kvartalams Jonučių bendruomenė dar labiau didės ir tvariai keis savo aplinką pagal savo poreikius.

„Šiandien Jonučių II-oji gyvenvietė yra vienas populiariausių pasirinkimų, kai šeimos nusprendžia įsigyti naują būstą Kaune ar Kauno rajone. Čia ypač patogu įsikurti jaunoms šeimoms su vaikais, kadangi gyventojai namus įsirengs gamtos apsuptyje, o laisvalaikį aktyviai galės leisti erdvėse prie pat namų. Be to, susisiekimas su miesto centru yra itin patogus, o šeimos, auginančios vaikus, vos per kelias minutes automobiliu gali pasiekti tiek mokyklą, tiek ir darželį. Kelionė į aplink esančius prekybos centrus taip pat nebus varginanti, nes jie – visada pakeliui“, – sako J.Sadauskas.

Prasidėjus pirmiesiems „Namučių“ statybos darbams, nuosavo būsto ieškantys žmonės jau gali rezervuoti butus.