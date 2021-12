Vyriausiasis Vilniaus architektas M. Pakalnis: savo regioną gadiname su „didžialietuviška“ architektūra

„Turime daug problemų, kai kurios šalys, galbūt, nuėjusios toliau nei mes, mes viską bandome sureglamentuoti, sudėti į teisės aktus, juos fragmentiškai lopyti, tada gauname pakankamai didelį chaosą, ir tai neužtikrina kokybės. Ką galima padaryti, kad kokybė būtų geresnė?

Mes turime sistemą, kad, jei nori statyti, reikia parengti techninį projektą, gauti statybos leidimą, įveikti ilgą procedūrą, susijusią su žemės paskirties keitimu, būdo nustatymu, bendruoju ir detaliuoju planais, tuomet rengiami projektiniai pasiūlymai ir, galiausiai, techninis projektas.

Nuo 2014-ųjų egzistuojanti galimybė apeiti detaliojo plano rengimą su projektiniais pasiūlymais, kurie realiai ir atsirado kaip atskira statybos projekto stadija, yra veiksmingas įrankis, nes ne kiekvieną kartą būtina veltis į ilgas teritorijų planavimo procedūras. Kai kurias problemas galima spręsti per projektinius pasiūlmus“, – neabejoja vyriausiasis miesto architektas.

Yra manančiųjų, kad reikia grįžti prie privalomo detaliojo plano, nors, anot M. Pakalnio, pats savaime planavimas vertės nekuria. Dabar prieš statybos techninį projektą bet kuriuo atveju rengiami projektiniai pasiūlymai. Kyla klausimas, kodėl remiantis jais negalima išduoti statybų leidimo? Techninis projektas – skaičiai, kurių savivaldybėje dėl laiko ir specialistų trūkumo patikrinti nelieka laiko.

Savivaldybėje tikrinami duomenys, tiksliau, didžioji dalis jų, galėtų būti tikrinami automatizuotai, nes jie pateikti registruose, bazėse.

Savivaldybė paskendusi biurokratinėse procedūrose, daug žmonių tikrina 38 aspektus, kuriuos patikrinti būtų galima kompiuterizuotai.

Ekspertas reikalingas tikrinti maždaug ketvirtadalį visų aspektų, susijusių su kokybe ir santykiu su aplinka arba tuo, kas daroma, kad statybos būtų priimtinos vietos bendruomenei.

Visa tai, kur reikalingas ekspertas, sprendžiama rengiant projektinius pasiūlymus. „Ar mums reikia tikrinti duomenis, kurie kaupiami kitose bazėse? Tą galėtų padaryti automatika. Manau, turime eiti europietišku keliu ir mažinti statybų leidimo išdavimo biurokratiją“, – kalbėjo vyr. architektas.

Bendrieji planai savivaldybėse, anot jo, rengiami taip, kaip suprantama, kad reikia tą padaryti. Yra privalomosios dalys, nustatomi reglamentai. Daug kas priklauso nuo savivaldybės ir planų rengėjų profesionalumo. Vilniaus bendrajame plane yra įtraukta papildomų dalykų, kurie lemia atskirų sostinės rajonų gyvenimo kokybę.

Vilnius, rengdamas naująjį bendrąjį planą, pridėjo daugiau išmaniojo reguliavimo, papildomų reglamentų, kurie statytojus skatina įrengti požemines automobilių stovėjimo aikšteles, nes tuomet galima 10 proc. padidinti užstatymo intensyvumą, komercines patalpas pirmuose aukštuose. Tas sukuria patrauklias erdves miestiesčiams, smulkiesiems verslams padeda būti arčiau žmonių.

„Bendrajame plane nurodėme teritorijas, kur negalima statyti automobilių priešais fasadus. Pėsčiųjų juosta turėtų būti pritaikoma pėstiesiems, automobiliai turėtų stovėti gatvėse. Kad tą būtų galima padaryti geriau, automobiliai turėtų būti statomi gatvių raudonosiose linijose, tokiu būdu padidinamas žmonių saugumas ir sukuriama galimybė žmogui užeiti į pirmajame aukšte esančią parduotuvę. Tam nepakanka vien tik bendrojo plano reglamentų, patvirtintos dešimt kokybiškos architektūros taisyklių ir 12 gatvių taisyklių“, – aiškino vyr. architektas.

Architektūros taisyklėse kalbama apie kontekstą, pamatinį bendrojo plano principą. Siekiama, kad būtų aiškiai atskirta interesų turinti gatvė ir saugus, gyventojams patrauklus, kiemas.

Gyvybingas gatves formuoja pagal parengtas gatvių taisykles: infrastruktūra pritikyta visiems, daugiau žaliųjų zonų, infrastruktūra turi būti patraukli visiems, kad jose saugiausiai jaustųsi pėstysis, toliau dviratininkas, viešasis transportas ir, galiausiai, automobiliai.

Architektūriniai konkursai, anot vyriausiojo architekto, leidžia išspręsti daugelį problemų. Ta tvarka, kad savivaldybės nusistato, kuriems pastatams jie būtini, turėtų būti aiškesnė.

„Girdime, kad konkursų per mažai, iš kitų, kad per daug ir nebeišeina prisikviesti architektų. Vienus architektai kritikuoja, kad parengė konkursų tvarką, kitur, kad neparengė.

Norisi aiškesnio reglamentavimo, kad pastatai atitiktų laikmečio reikalavimus: ne kad kaitintų istoriją, o būtų statomi modernūs, po pusšimčio metų būtų galima suprasti, kad jie statyti šiuo metu, kad būtų naudojamos vietinės, natūralios medžiagos“, – mano vyr. architektas.

Labai svarbu, anot M. Pakalnio, konversija ir pritaikymas, nesvarbu, ar tai atgaivinta gamykla, ar Revoliucijos muziejus, pavirtęs Nacionaline dailės galerija, ar seni mūrai, iš kurių iškyla modernus pastatas, ar senas vandens šulinys, ar sena siurblinė – visa tai kuria vietos dvasią.

Dėl biurokratinių sprendimų neišeina kurti mišraus miesto. Pavyzdžiui, jei statomi pastatai, kur įtariama, kad bus parduoti dalimis, reikalaujama, kad būtų įrengta gyvenamajam namui reikalinga infrastruktūra, nepaisant to, kad pastatas komercinės paskirties.

„Dažnai viską formalizuojame, o tikrasis gyvenimas kitoks. Žmogus įsigyja biurą, jame apsigyvena, galiausiai vėl įsirengia biurą. Tas funkcinis grynumas vis dar per daug reglamentuotas. Kad išsaugotume mūsų kraštovaizdį nustatėme, kad būtų atsodinami kertami medžiai, tiek, kiek naujų medelių telpa į kertamo medžio kamieną, tas nesudėta į teisės aktus, bet leidžia mums kurti vietovės jausmą. Realūs projektai mus pasiekia ne visada geri, sulaukiame daug kritikos iš visuomenės“, – kalbėjo vyriausiasis architektas.

Naujos taisyklės, kurias savivaldybė ketina diegti: pirmoji – kokybiškų parametrų erdvė. Mūsų teisės aktai, anot M. Pakalnio, neleidžia sukurti kokybiškų miesto erdvių.

Pokyčių jau yra: formuojami gražūs kvatalai, suformuojant vidines erdves, kurios privačios, o aplink viešos, kuriama gera architektūra. Vienas geriausių pavyzdžių – Paupys, Lazdynuose taip pat laikytasi tų pačių princių.

Kiek prasmės reglamentuoti insoliaciją? „Naujamiestyje, kur pastatai pastatyti laikantis tik insoliacijos reikalavimų, į kvartalo vidurį veržiasi triukšmas, kur vyrauja perimetrinis užstatymas, triukšmo lygis mažesnis. Reikėtų vertinti kompleksiškai: gyventojų saugumą, privačios erdvės turėjimą kartu su saulės patekimu 2 val. per dieną. Juk už langų gali augti medžių alėja arba panaudoti langai, kurie nepraleidžia UV spindulių.

Dar viena taisyklė – adekvačiai plėtoti tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą. Kai kada neleidžia prie projekto įrengti to, kas nepažymėta detaliajame plane, bert reikalinga. Taisyklė: nė vieno daugiabučio prie vieškelio arba nė vieno biuro ar parduotuvės be centralizuoto nuotekų ir vandens tiekimo. Nors būna neįtikėtinų projektų, pavyzdžiui, baseinai su vandeniu iš gręžinio.

Pasikeitęs gyvenimas Vilniuje, anot M. Pakalnio, rodo, kad gal ne veltui sėdime ir bandome kažką pakeisti. Dalis statytojų nepatenkinti besikeičiančiomis taisyklėmis, tačiau dabar egzistuoja daugiau kokybinių kriterijų. „Sulaukiame didelio pasipriešinimo iš statytojų, architektų, kad Vilniuje viskas per daug autoritariška, negerbiami autoriai. Manau, kad kuo daugiau miesto ir kokybiško pojūčio mieste, tuo geriau, kad žmogus eidamas matytų šviesą pirmuose aukštuose, kad neitų pagal garažus, kad būtų aišku, kad ant jo neužlėks plačia gatve švilpiantis automobilis – to ir siekiame“, – teigė M. Pakalnis.

Architektūrinių konkursų, vyriausiojo architekto žodžiais, per mažai. „Man patinka kolegų architektų pozicija, kad kažkas negerai, bet kaip gerai, nežinome. Į Architektūros įstatymą nesugebėta sudėti kriterijų ir palikta savivaldybėms. Yra vienas architektas savivaldybėje ir vienas architektas, projektuojantis septynis namus, kurie metus pastatomi toje savivaldybėje. Jam tvirtinti architektūrinių konkursų kokybės kriterijus būtų sudėtinga. Yra atvejų, kai statytojas pasikviečia vieną architektų biurą, turėtų būti daugiau įvairesnių sprendimo variantų nei tik konkursas.

Būna konkursų, kur dalyvauja viena stipresnė komanda ir kelios silpnesnės, tokiuose konkursuose, gali įtarti, kad iš anksto aiškus laimėtojas. To reikia išvengti. Organizuoti konkursus, kurie tikrai vyksta. Auga konkursų kokybė, supranta vystytojai, kad juos organizuodamas gali pasiekti kokybę. Kartais gali būti organizuojamos kūrybinės dirbtuvės ir konkursai atskiriems kvartalams“, – kalbėjo M. Pakalnis.

Visuomenės įtraukimas, anot vyriausiojo architekto, susijęs su procesu, tam skiriama per mažai dėmesio. Jei Lietuva didžiuojasi, kad detalųjį planą parengė per 6 mėnesius, šveicarai, kad per trejus metus. Statomi informaciniai stendai, viešinami projektai, architektai pristato projektus, dirba su žmonėmis, pasiekiamas adekvatesnis rezultatas.

Paupio atveju visuomenės įtraukimas buvo sėkmingas, viešinant projektinius pasiūlymus gyventojai klausė, ar viskas taip, kaip susitarėm prieš 5 metus. Kai susitari, tas susitarimas akcentuojamas.

Ne taip, kad džiaugiamės, kad paviešinom, surinkom skundus, atsakėme ir viskas baigėsi. Tie, kurie džiaugiasi, kad sutrumpino detaliųjų palanų parengimo laiką, tai nereiškia geresnės jų kokybės.

„Mes turime skirtingus miestus: palyginkite Vilnių, Klaipėdą, Šiaulius ir Simną. Kiekvienas turi savitą urbanistinę struktūrą. Lietuvoje labai aiškus vokiškas regionas, kurį mes gadiname su „didžialietuviška“ architektūra. Iki šiol nesuvokia tos specifikos, kodėl ten žmogus jaučiasi kitaip. Nes erdvinė struktūra kitokia.

Jei neaiškus kvartalo dydis, neaišku, kur bus darželis, mokyklos, gatvė, reikalingas planavimas, niekur nedingsime. Jei mažesnis uždavinys, būčiau už tai, kad spręstume projektinių pasiūlymų metu ir turėtume diskusiją. Diskusija nereiškia nusileidimą vystytojui, bet ieškant gero sprendimo“, – komentavo pašnekovas.