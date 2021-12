Šv. Kalėdos gali tapti nauja pradžia taupyti: išmokite patys ir išmokykite šeimos narius

Kiekvienas namų ūkis gali prisidėti prie šiltnamio efekto mažinimo

„Projektas ODYSSEE-Mure, analizuojantis energijos vartojimo efektyvumo tendencijas Europoje, savo šiųmetėje analizėje atskleidė, kad nuo 2000 m. iki 2018 m. itin smarkiai išaugo Lietuvos namų ūkių sunaudojamos energijos kiekis apšvietimui ir elektros energijos prietaisams. Svarbu pabrėžti, kad tai sritys, kurioms įtaką galime daryti tiesiogiai keisdami savo elgesio įpročius. Taigi, perteklinis vartojimas tampa pagrindiniu iššūkiu, susijusiu ne tik su išaugusiomis gyventojų išlaidomis, bet ir su klimato kaita“, – tvirtina Asta Vaitulevičė, „Ignitis grupės“ energetinio efektyvumo programos vadovė.

Pasak jos, vartotojai jau įprato taupyti vandenį arba kurą, nes juos suvokia kaip baigtinius resursus, be to, tiesiogiai sieja su poveikiu aplinkai. Visgi naudodami elektros energiją nesiejame savo elgesio su įtaka aplinkai, nors nemaža jos dalis gaminama iš iškastinio kuro. Taigi, švaistydami elektrą, mes ne tik prarandame lėšas, bet ir tiesiogiai prisidedame prie anglies dvideginio emisijų augimo.

„Dažnai galvojame, kad vienam žmogui sunku padaryti žymų pokytį mažinant klimato kaitą. Tačiau visada siūlau susipažinti su Jadav Payeng istorija. Jis nuo 1979 m. Indijoje kas dieną pasodindamas po medį sukūrė 1360 akrų mišką – namus paukščiams, vabzdžiams ir gyvūnams. Tad tikiu, kad mūsų kiekvieno veiksmai mažinant elektros energijos švaistymą yra daug lemiantys, o efektyvus energijos vartojimas – tai įprotis, kurį visai nesunku suformuoti. Šventinės ruošos metu tai galima padaryti smagiai bei įtraukiant visą šeimą“, – teigia A. Vaitulevičė.

Nuo mažų žingsnelių – prie tvarių įpročių

Pradėti vartoti sąmoningiau pašnekovė siūlo mažais žingsneliais: „Pirmiausia, naudinga būtų panagrinėti savo namų ūkio elektros energijos suvartojimo grafiką-palyginimą, kaip sekasi energiją naudoti šį mėnesį, lyginant su praėjusiu, o tada imtis veiksmų. Pavyzdžiui, Naujieji metai dažnam mūsų asocijuojasi su naujais iššūkiais. Tad kodėl ateinančių metų pažadai negali būti susiję su atsakingu energijos suvartojimu? Be to, siūlau į šį procesą įtraukti vaikus, o sutaupytus pinigus skirti bendroms pramogoms. Toks būdas suteiks atžaloms naudingų žinių ne tik apie tvarų energijos vartojimą, bet ir apie šeimos biudžetą. Tai padės ugdyti atsakomybės jausmą, o pramogoms pareigingai taupantys mažieji pasistengs užtikrinti, kad šių planų būtų laikomasi“, – naudas vardina pašnekovė.

Kaip vieną iš efektyvesnio vartojimo būdų, A. Vaitulevičė siūlo Advento ir šventinius vakarus viename namų ūkyje leisti kartu, vienoje erdvėje, – skirsite laiko bendravimui ir sutaupysite energijos. Ruošiantis šventėms su artimaisiais siūlome pasigaminti kalėdinius atvirukus – ši veikla gali tapti nauja jūsų šeimos tradicija! Tai padaryti Jums padės patarimai video filmuke: https://youtu.be/TAH2IDs6DYw

Kaip dar šventinį laikotarpį išnaudoti suvartojamos energijos efektyvinimui bei naujų įpročių suformavimui, rasite tolimesniuose patarimuose.

Šventinės ruošos metu galite sutaupyti lėšų

Kad šventes pasitiktume švariai, nemažai laiko praleidžiame tvarkydami namus. Visgi retas besišvarinantis žmogus atkreipia dėmesį į lempučių ir šviestuvų švarą. Pasirodo, nešvarios lemputės skleidžia net trečdaliu (30 proc.) mažiau šviesos nei švarios, teigia JAV Energetikos departamentas. Taigi, nuvalyti apšvietimo šaltiniai ne tik gali sutaupyti energijos, bet ir suteikia daugiau šviesos, už kurią susimokate.

Puošdami eglutę ar namus šventėms, rinkitės LED kalėdines lemputes.

LED kalėdinės lemputės yra ryškesnės, tarnauja ilgiau ir sunaudoja mažiau elektros už tradicines kaitrines lempas. Nors LED lemputės gali kainuoti šiek tiek daugiau nei kaitrinės, jų pranašumai kompensuoja nedidelį kainų skirtumą.

Dekoracijoms rinkitės šviesos pluoštų lempas.

Šviesos pluoštai turi LED lemputes, sunaudojančias daug mažiau energijos, nei tradicinės kaitrinės lempos. Praktiški ir naudingi yra papildomi jų privalumai – nedūžtantys, atsparūs smūgiams ir saugūs liesti vėsūs paviršiai. Taip pat modernūs sistemų moduliai yra mažo dydžio ir nekaista, naudoja žemą įtampą, todėl jūs galėsite džiaugtis ne tik dekoruotomis erdvėmis, bet ir mažesniu sunaudojamos energijos kiekiu.

Papuoškite namus be lempučių.

Jei tik įmanoma, rekomenduojama apsieiti be kalėdinių lempučių dekoravimui, pakeičiant jas šviesą atspindinčiais papuošalais, žvakėmis, juostelėmis ar girliandomis, t.y. viskuo tuo, ką turite namuose. Atkreipkite dėmesį, kad žvakės su baterijomis yra daug saugesnis pasirinkimas už įprastas. Be to, ir estetinis vaizdas dėl to nenukentės, nes jos vis tiek suteiks nuostabų švytėjimą, nepadidindamos sąskaitos už elektrą. Šventinė juostelė, girlianda ir blizgūs papuošalai gali būti naudojami visuose namuose, dekoruojant laiptus, langus, įėjimus ar kitas erdves.

Ruošdami šventinį stalą, gaminkite kelis patiekalus vienu metu.

Kokios šventės be tradicinių patiekalų? Ruošdami Kalėdų ir Kūčių stalui skirtus patiekalus, grupuokite juos taip, kad galėtumėte gaminti kartu. Pilnai orkaitei įkaitinti reikia beveik tiek pat energijos, kiek ir tuščiai. Todėl, kiek tik įmanoma, išnaudokite energiją gamindami kelis patiekalus vienu metu.

Reguliuokite šildymo intensyvumą per šventes

Sumažinkite termostate nustatytą temperatūros lygį ar prisukite radiatorius. Kadangi švenčių laikotarpiu daugiau laiko leisite kartu vienoje patalpoje, savo kūno šiluma ir taip prišildysite erdvę. Šilta emocija leidžiant laiką drauge ir kūno šilumos temperatūra užtikrins, kad jūsų erdvėje būtų šilta, jauku ir patogu, o šilumos į lauką neišleisite sumažindami temperatūrą. Turėkite omenyje, kad įjungta viryklė, o ypač kepimas orkaitėje, taip pat prišildo namus.

Kad palaikytumėte šventinę nuotaiką, indų plovimui rankomis tarkite „ne“.

Šventinio stalo pasekmė – daug nešvarių indų. Leiskite sau mėgautis švente juos plaudami ne rankomis, o pasitelkę žymiai efektyvesnį sprendimą laiko ir vandens švaistymo aspektu – indaplovę. Taip pat svarbu siekiant didesnio našumo nejungti indaplovės tol, kol ji nebus pilnai užpildyta nešvariais indais. Plaunant indus rankomis, taip pat galima taupyti vandenį: prileiskite kriauklę vandens, indus nuvalykite, o vėliau nuskalaukite vandeniu, – taip sutaupysite vandens nei nuolat leidžiant vandenį iš čiaupo.

Pasidovanokite taupymo dovaną

Jei manote, kad išleidote daug pinigų šventinėms lemputėms, įvertinkite ar jos visuomet turi būti įjungtos. Nepamirškite šviesiuoju paros metu ar tada, kai nesate namuose ir džiaugtis jomis negalite, ištraukti jų iš elektros lizdo. Taip pat apsvarstykite galimybę įsigyti išmanųjį kištukinį lizdą. Naudodamiesi išmaniųjų telefonų programėle arba įmontuotu laikmačiu, lanksčiai ir be papildomų pastangų išjungsite apšvietimą bet kuriuo patogiu laiku.

Paskelbkite šventes be ekranų

Leiskite laiką kartu, atsisakydami ekranų ir taip sukurdami daug gražių šventinių akimirkų. Jei visgi visų ekranų išjungti nepavyks, sutelkite šeimą ties vienu ekranu. Juk laikas kartu – didžiausia dovana.

Kurkite energijos taupymo tradicijas savo šeimoje.

Įtraukite visus šeimos narius į energijos švaistymo mažinimo procesus. Darykite tai žaismingai ir inicijuokite konkursus ar apdovanojimus. Paaiškinkite savo atžaloms, kad taupydami energiją ne tik sumažinsite sąskaitas, bet ir prisidėsite prie aplinkos išsaugojimo!