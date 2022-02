Įvardijo potvynio priežastį

„Apsemta viena pirtis, ji nebeveikia, netoliese yra dar kitos. Didelės bėdos sodyboje dar nėra, bet neramu, kaip klostysis toliau. Jei dar intensyviai lis, gali užtvindyti ir teritoriją“, – nuogąstavo A.Šoblinskas.

Toje Padvarių gyvenvietės vietoje, kur A.Šoblinskas vysto kaimo turizmo verslą, jo žodžiais, šįsyk Akmena ištvinusi labiausiai per kelis šio žiemos sezono potvynius. „Ligi šiol veikė visos pirtys, dabar pirmas kartas, kai vanduo apsėmė vieną jų“, – tvirtino savininkas.

Dėl tvinkstančios teritorijos jis įžvelgė konkrečią priežastį – prieš kelerius metus atliekant užtvankos remontą, nebuvo numatyta įrengti vandens nuleidimą. „Turėjo sumontuoti įrenginius, kad dar prieš potvynį galima būtų nuleisti vandenį iš užtvankos, ir taip sureguliuoti vandens lygį upėje.

Anksčiau, kai užtvanka dar nebuvo remontuota, vanduo prabėgdavo ir pro šachtos šonus. Po remonto, mano žiniomis, niekas nė nebandė atidaryti apatinio šliuzo, paliko tik avariniu atveju. Niekada taip netvindavo mūsų sodybos teritorija, kaip dabar – po kelis sykius per metus. Aišku, kretingiškiai prisimena tą išskirtinį atvejį prieš 15 metų, kai išplaukė visa mūsų sodyba. Bet tą vasarą smarkiai ir be perstojo lijo, meteorologai sakė, kad toks potvynis Lietuvoje būna sykį per 100 metų“, – tvirtino A.Šoblinskas.

Ekstremalios situacijos nėra

Verslininkas sakė apie smarkiai kylantį vandens lygį Akmenoje informavęs ir Kretingos rajono savivaldybę, kad žinotų ir pasirūpintų arti upės gyvenančiais senoliais, ligoniais.

Kretingos rajono savivaldybės Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja Rasmina Beniušienė teigė, kad per praėjusią parą vandens lygis Akmenoje pakilo 67 cm, o Minijoje – net 142 cm. Vandens lygis nustatomas pagal rodiklį virš matavimo stoties nulinės amplitudės. Vakar rytą šiose upėse jis siekė: Akmenos ties Bajorais – 378 cm, Minijos – 418 cm.

Kylančią vandens masę plukdanti Akmena bauginančiai sėmė greta upės gyvenančių žmonių trobesius. Abiejose upėse vandens lygis gerokai viršijo vidutinį: vidutinis Akmenos lygis yra 322 cm, o Minijos 460 cm, tačiau stichinė situacija dar nėra skelbiama. „Tam, kad būtų skelbiama ekstremali situacija, vandens lygis Akmenos upėje turi siekti 420 cm, o Minijos – 520 cm.

„Tačiau tai nėra didžiausias potvynis šiemet: aukščiausias Akmenos vandens lygis buvo sausio 4-ąją – 384 cm, bet sausio 6 d. vanduo nuslūgo iki 348 cm. Jeigu dar kiltų upių vandens lygis, turėtume skelbti ekstremalią situaciją. Tačiau sniegas jau nutirpęs, pagal prognozes, turėtų nustoti ir lietus“, – R.Beniušienės manymu, vanduo upėse turėtų pamažėle slūgti.

Jos žiniomis, per pastaruosius metus aukščiausias Akmenos-Danės vandens lygis yra buvęs 423 cm, o Minijos – 586 cm.

Kilus pavojui, talkina ugniagesiai

R.Beniušienės žodžiais, gyventojai, gyvenantys arčiau vandens arterijų, turėtų patys įsivertinti riziką ir apsaugoti savo turtą. Todėl iš anksto turėtų ruoštis ir galimiems potvyniams: pasirūpinti rūsiais, pakelti baldus, įsigyti vandens siurblius, kad galėtų išpumpuotų vandenį iš rūsių.

Esant ekstremaliai situacijai, gyventojams talkina ugniagesiai. Tačiau, patikino vedėja, jie atvyksta tik tais atvejais, jeigu yra pavojus, kad vanduo gali apsemti pavojingus elektros ar šildymo įrenginius. Esant staigiems didžiuliams vandens poplūdžiams, į talką gali ateiti ir bendrovė „Kretingos vandenys“, turinti galingus siurblius.

Jeigu paskelbiama ekstremali situacija, pasak R.Beniušienės, gyventojai dėl patirtų nuostolių gali kreiptis į Savivaldybę, o ši – į Vyriausybę, kad galima būtų gauti paramą nukentėjusiems nuo vandens stichijos.