Vienos sparčiausiai Kaune besiplečiančios įmonės darbuotojai: 5 mums svabiausi modernaus biuro akcentai

Vienas svarbiausių iš jų yra patogus ir šiuolaikiškas biuras – juk būtent jame įsidarbinus teks praleisti nemažą dalį savo laiko.

Kaune įsikūrusios ir sparčiai besiplečiančios internetinių žaidimų bendrovės „Evolution“ personalo skyriaus vadovė Greta Krivičiūtė-Tonkė išskiria 5 svarbiausius modernaus biuro aspektus, kurie šiandien svarbūs norint pritraukti reikiamų darbuotojų.

1. Emocinei ir fizinei sveikatai palanki aplinka

G.Krivičiūtės-Tonkės įsitikinimu, jaustis gerai ir mėgautis savo darbu darbuotojai gali, kai dirba jų poreikiams pritaikytoje ir emocinei bei fizinei sveikatai tinkamoje aplinkoje. Tai reiškia, kad didelis dėmesys biure turėti būti skiriamas ne tik ergonomiškoms ir patogioms darbo vietoms, bet ir tinkamoms poilsio erdvėms.

„Tam, kad darbuotojai neperdegtų, išliktų motyvuoti ir pozityvūs, svarbu kurti tokią darbo aplinką ir atmosferą, kuri nekeltų įtampos, leistų atsipalaiduoti. Šios pastangos apima tiek darbo organizavimo principus, tiek fizines erdves, kuriose darbuotojai leidžia laiką. Dėl to „Evolution“ darbuotojams yra suteikiama daugiau apmokamo laiko poilsiui. Šį laiką galima skirti bendravimui su kolegomis, įvairiems žaidimams, skaitymui bei kitoms veikloms. Norėdami atsipalaiduoti darbuotojai taip pat gali pasinaudoti masažine kėde, kuri padeda išjudinti nuo sėdėjimo sustingusius raumenis ir pagerinti kraujotaką, o kartu ir bendrą savijautą“, – sako G.Krivičiūtė-Tonkė.

2. Erdvės bendravimui

Be kitų dalykų emocinei darbuotojų sveikatai neabejotinai yra labai svarbūs bendravimo poreikiai.

Dėl to, anot „Evolution“ personalo skyriaus vadovės, įrengiant biurą svarbu nepamiršti pasirūpinti ir neformaliam darbuotojų bendravimui tinkamomis erdvėmis.

„Tokios erdvės ne tik padeda užtikrinti įmonėje pozityvią, draugišką atmosferą, bet ir labiau sutelkia komandą, stiprina jos tarpusavio ryšius. „Evolution“ biure Kaune tam skiriamas itin didelis dėmesys. Turime poilsio erdves, kuriose galima drauge su kolegomis žaisti stalo ar vaizdo žaidimus, stalo futbolą ir tenisą. Darbuotojų susibūrimo vieta taip pat dažnai tampa jauki mūsų virtuvė, o vasarą – terasa su vaizdu į Nemuną. Biuras projektuotas taip, kad darbuotojai turėtų kuo daugiau galimybių būti kartu, bendrauti, dalintis idėjomis“, – pasakoja G.Krivičiūtė-Tonkė.

3. Dėmesys asmeniniam tobulėjimui

Visgi kuriant bendravimui palankią darbo aplinką taip pat neturėtų būti pamirštos ir erdvės, kuriose būtų galima susikaupti ir susikoncentruoti į savo asmeninius reikalus ar paprasčiausiai atitrūkti nuo darbo skaitant knygą.

„Nemažą dalį mūsų darbuotojų sudaro jauni, studijas su darbu derinantys žmonės. Dėl to savo laisvą laiką darbe jie neretai skiria mokymuisi, akademinei veiklai. Tam mūsų biuro erdvės taip pat puikiai tinka – jose esama daug nuošalių kampelių, kuriuose galima ramiai, niekieno netrukdomiems mokytis, naudotis nemokamu internetu. Biure taip pat turime bibliotekėlę, kurioje kiekvienas darbuotojas gali išsirinkti norimą knygą ir skirti laiko savo asmeniniam tobulėjimui, praplėsti akiratį. Šiandien daugeliui darbuotojų tai yra itin svarbu“, – teigia G.Krivičiūtė-Tonkė.

4. Jauki namų atmosfera

Kad ir kokius privalumus suteiktų darbdavys, nei vienas jų nebus patrauklus, jei darbo vietoje trūks jaukumo. Sukurti jaukią, namus primenančią darbo aplinką, anot bendrovės „Evolution“ atstovės, turėtų būti vienas svarbiausių darbuotojų gerove besirūpinančių įmonių uždavinių.

„Jaukią darbo aplinką padeda kurti ne tik tam tikri interjero sprendimai, bet ir privalumai, leidžiantys darbuotojams jaustis kaip namuose. Pavyzdžiui, mūsų biure tokią funkciją labai gerai atlieka didelė ir patogi virtuvė, kurioje darbuotojai gali pasiruošti ir pasišildyti iš namų atsinešto maisto, neskubėdami papietauti.

Čia taip pat visuomet galima rasti nemokamų šviežių vaisių, neribotai vaišintis kava, karštu šokoladu ar arbata. Taip pat reguliariai organizuojamos skanumynų dienos, kurių metu kiekvienas gali mėgautis sveikais desertais ir užkandžiais. Biure galima pasinaudoti netgi lygintuvu ir lyginimo lenta – sako G.Krivičiūtė-Tonkė.

5. Patogi biuro vieta

Galiausiai, „Evolution“ atstovės teigimu, daugeliui darbuotojų yra labai svarbi biuro lokacija. Neretai ji tampa netgi lemiamu darbdavio pasirinkimo kriterijumi.

„Daugelis darbuotojų nori, kad jų darbovietė būtų netoli miesto centro ir lengvai pasiekiama tiek automobiliu, tiek pėsčiomis, paspirtuku ar dviračiu. Šiuo požiūriu mūsų bendrovė yra įsikūrusi išties puikioje Kauno vietoje. „Alia“ verslo centre įsikūręs biuras nuo miesto centro automobiliu pasiekiamas vos per tris minutes, o pėsčiomis – per penkiolika minučių. Maža to, biuras įsikūręs ant Nemuno kranto ir dovanoja išskirtinius vaizdus į upės vingį bei Kauno santaką. Nenuostabu, kad šiltuoju sezonu darbuotojai savo pertraukėles mėgsta leisti biuro lauko terasoje, kurioje galima mėgautis grynu oru ir puikia panorama“, – priduria ji.

G.Krivičiūtės-Tonkės teigimu, kiekvienos įmonės biuras atspindi jos vertybes ir požiūrį į darbuotojus, todėl verta dėl jo pasistengti. Tik pasirūpinus darbuotojų poreikius atitinkančiu biuru galima tikėtis motyvuotų specialistų dėmesio.