Jaunoms šeimos įsigyti būstą vis sunkiau, tačiau vienas būdas yra: išlošti gali ne tik pirkėjai

Tai padeda ne tik lengviau įsigyti nuosavą būstą šeimoms, bet ir atveria naujas galimybes investuotojams ir plėtotojams“, – teigia INREAL NT brokeris Arminas Karalius. Pasak jo, tokių subsidijuojamų būstų rinkoje paklausa viršija pasiūlą. Ypač trūksta subsidijuojamų būstų arčiau sostinės.

„Kadangi potencialus pirkėjas dalį paskolos galės pasidengti iš valstybės gaunamos subsidijos, natūralu, jog ir būsto įsigijimui galės skirti kiek didesnę sumą. Investuodamas ir parduodamas gyvenamąjį turtą regionuose, kur jaunai šeimai skiriama subsidija, plėtotojas ne tik pasieks efektyvesnį, greitesnį rezultatą parduodamas, bet ir prisidės prie valstybės tikslo remti šeimas, skatinti gimstamumą, padėti jauniems žmonėms įsitvirtinti bei tuo pačiu stiprinti regionus pritraukiant į juos daugiau jaunų žmonių“, – sako A. Karalius. Planuojant projektus, orientuotus į subsidijuojamų pirkėjų auditoriją, reikėtų pagalvoti apie kelis svarbius dalykus.

Vieta

Subsidijų būstui politika gali būti naudinga ir investuotojams, planuojantiems statyti būstą pardavimui. Tokiu atveju svarbūs yra keli dalykai. Pirmiausia – vieta. Naujo projekto žemės sklypas turi būti teritorijoje, kuri įeina į valstybės subsidijuojamus plotus. Šių teritorijų verčių zonas galite rasti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamuose dokumentuose (o verčių zonų vietą – REGIA žemėlapyje.

Kalbant apie Vilniaus regioną, vietų namo statybai ar įsigijimui, kuriose galėtumėte pretenduoti į šią subsidiją, galima rasti net visai šalia miesto ribos. Pavyzdžiui, NT verčių zonoje 58.44 (teritorija rytinėje Vilniaus dalyje, besiribojanti su Antakalnio seniūnijos ribomis, į kurią įeina Dievoniškių k., Egliškių k., Gailiūnų k., Galgių k., Kairėnų k., Ližiškių k. bei Paliuliškių k.).

Pardavimų paskelbimo laikas

Projekto marketingo veiksmus reikėtų suplanuoti likus bent porai mėnesių iki statybų pabaigos, nes subsidijuojamų būstų pirkimas, dokumentų tvarkymas užtrunka ilgiau nei įprastai. Kartais – net 4 mėnesiais. Svarbu, kad namas jau būtų įregistruotas Registrų centre ir turėtų savo unikalų numerį. Tai būtina tam, kad tiek bankai, tiek savivaldybė turtą matytų registre ir galėtų įvertinti jo tinkamumą gauti paskolą bei subsidiją. Pirkimas iš brėžinių tokiu atveju, kai namas dar tik bus pradėtas statyti ar statybos tik ką prasidėjo, yra itin sudėtingas arba net neįmanomas.

Kaina

Maksimali būsto kredito suma naudojantis šia valstybės parama negali būti didesnė nei 87 000 eurų, todėl visa likusi būsto kainos dalis susideda iš pradinio įnašo (15–30 proc.) ir šeimos santaupų skiriamų būstui įsigyti. Į tai būtina atsižvelgti statytojams ir, planuojant namo statybas, tinkamai įsivertinti įrengimo kainą. Jei turto pardavimo kainą pavyks išlaikyti tokią, kad į parduodamą turtą galėtų pretenduoti ir jaunos šeimos, ieškančios būsto regione su subsidija, pirkėjų konkurencija objektą padarys dar patrauklesniu, todėl ir pardavimo kainos bei greičio galima bus tikėtis maksimalių.

Apie subsidiją

Subsidija skiriama pirmąjį būstą regionuose įsigyjančioms jaunoms šeimos, o jos dydis priklauso nuo šeimos dydžio:

neauginančioms vaikų – 15 proc. Auginančioms 1 vaiką – 20 proc. Auginančioms 2 vaikus – 25 proc. Auginančioms 3 ir daugiau vaikų – 30 proc.

Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė nei 87 000 EUR, o maksimali subsidija siekia 26 000 EUR. Ji skiriama būsto kredito daliai apmokėti arba jaunos šeimos prašymu – pradiniam įnašui padengti. Jeigu gavusi subsidiją jauna šeima įgyja teisę į didesnę subsidiją (gimus dar vienam vaikui), jai suteikiama šių subsidijų skirtumo dydžio papildoma suma.

Verta pažymėti, kad papildoma subsidija gimus antram vaikui suteikiama tik tuo atveju, jeigu kreipimosi metu šeima vis dar atitinka jaunos šeimos apibrėžimą. Tai yra, kiekvienas iš sutuoktinių yra iki 36 metų amžiaus. Gimus trečiam ir daugiau vaikų, kreipimosi dėl papildomos subsidijos metu kiekvienas iš sutuoktinių turi būti iki 40 metų (įskaitytinai). Gavusi subsidiją šeima yra įpareigota per pirmuosius 10 metų įsigyto nekilnojamojo turto nuosavybės teisės neperleisti kitam žmogui. Taip nutikus, subsidija turėtų būti grąžinta į valstybės biudžetą.

Kaip pretenduoti į šią subsidiją?

1. Šeima turi atitikti jaunos šeimos apibrėžimą. Tai – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų. Taip pat, šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų.

2. Jauna šeima ir nė vienas jos narys negali turėti nei dabar, nei anksčiau, Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto.

3. Jauna šeima turi įsigyti pirmąjį būstą regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė (nors konkretaus įsigyjamo būsto kaina gali būti ir didesnė). 2022 m. normatyvines vertes galite rasti čia.

Skamba gana sudėtingai ir painiai, todėl, kad žinotumėte kurioje vietoje galite ieškoti būsto įsigijimui, paprasčiau būtų anksčiau pateiktoje nuorodoje (normatyvinės vertės), surasti dominančio rajono verčių zonas, kuriose teikiama subsidija, o zonomis sunumeruotą žemėlapį rasite čia.

4. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka jauna šeima turi būti deklaravusi turtą.

Atitikus šiuos reikalavimus, reikėtų kreiptis į to rajono savivaldybę ir užpildyti prašymą. Savivaldybė per 10 darbo dienų suformuoja pažymą subsidijai gauti. Kai suformuojama pažyma, per 15 kalendorinių dienų kreipiamasi į pasirinktą kredito įstaigą (kreditų su finansine paskata davėjų sąrašą galite rasti čia).

Kredito įstaiga per 4 mėnesius priima sprendimą, ar suteikti kreditą. Gavus teigiamą atsakymą, pasirašoma kreditavimo sutartis ir, galiausiai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius perveda subsidiją kredito įstaigai.