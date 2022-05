Nuomos kainai Lietuvoje paaiškinti nėra jokios logikos: butus išgraibo akimirksniu, moka keturženkles sumas

Vilnių renkasi vis daugiau užsieniečių

Į Lietuvos didmiesčius vis dar atvyksta didelis srautas žmonių iš Ukrainos ir Baltarusijos, nors, neabejojama, kad chaosas nuomos rinkoje vyksta visoje Lietuvoje. Savo tinklalaidėje brokeriai Justas Pranskaitis, Mantas Sladkevičius ir Arūnas Pranevičius aptarė nuomos sandorius, kuriuos teko sudaryti, ir kurie nustebino net juos pačius – sumos, už kuriuos išnuomojami būstai, neįtikėtinos.

„Iš draugų, pažįstamų lietuvių girdime istorijų, jog išsinuomoti būstą itin sunku. Norintieji gyventi arčiau Vilniaus centro, už 600 eurų nesunkiai išsinuomodavo dviejų kambarių naujos statybos butą, o dabar už tiek nuomojami dviejų kambarių butai senuose daugiabučiuose, kur komunaliniai mokesčiai taip pat gerokai didesni“, – kalbėjo M. Sladkevičius.

A. Pranevičius pritarė: situacija nuomos rinkoje itin karšta. Jei paskelbiama apie nuomojamą butą, skambina itin daug ukrainiečių, pabėgusių nuo karo, kurie buto nuomai įprastai ieško trumpesniam terminui. Karo pradžioje ieškojo keletui mėnesių, vėliau suprato, kad per sudėtinga, pradėjo ieškoti pusmečiui ar metams. Nemažai atvyksta ir baltarusių, kurie taip pat papildo butų nuomai ieškančiųjų gretas.

Brokeris J. Pranskaitis pastebi, kad nuomos bumas tęsiasi pastarąsias kelias savaites, iki tol tokio didelio susidomėjimo nebuvo, būstą išnuomoti užtrukdavo ir savaitę. Dabar butai išnuomojami per porą dienų.

Neabejojama, jog nuomos kainų pikas dar nėra pasiektas, ir jos dar tikrai augs. „Kita vertus, kiek ilgai ukrainiečiai užsibus, dalis jau grįžta į Kijevą“, – svarstė J. Pranskaitis.

Butų nuomai pasiūla nėra didelė. Jei anksčiau sostinėje būdavo nuomojami pusantro tūkstančio butų, šiuo metu pasiūla – maždaug 500 butų. Beje, ieškantieji randa ir savų būdų išsinuomoti butą: skambina, prašo savininkų išnuomoti butą kad ir už didesnę kainą, kuriai paaiškinti nėra jokios logikos.

Štai, dviejų kambarių butas su terasa Lazdynėliuose buvo išnuomotas už 850 eurų, nors įprastai tokių metų ar net negyvento buto su automobilių stovėjimo vieta nuoma šiame rajone kainuodavo 570 eurų.

Šnipiškėse dviejų kambarių butas buvo išnuomotas už 1000 eurų. Paupyje – už 1400 eurų su automobilio stovėjimo vieta. Anot brokerių, stebina ne tik kaina, bet ir tai, kad šie butai išnuomoti per porą dienų.

Be to, šiuos butus, kiek žinoma, išsinuomojo baltarusiai. Iš Baltarusijos į Lietuvą pastaruoju metu atvyksta itin daug IT sektoriaus darbuotojų.

Investuotojams siūloma nebeatidėlioti sprendimų

Nuomos pajamingumas auga: vienu metu metinė grąža siekė iki 5 proc., dabar ji didesnė. Žinoma, pačių butų kaina irgi gerokai išaugo. „Didžioji ukrainiečių dalis, pasibaigus karui, grįš, atvykę baltarusiai, rusai, pasiliks, jie vėliau būstus pirks, kaip ir žmonės, norintys apsaugoti pinigus nuo infliacijos, investuotojai – visa tai tik kaitins NT rinką. Kas laukia kainų kritimo – to nenusimato“, – prognozavo J. Pranskaitis.

Brokeriai svarstė, kad, galbūt, savininkai, anksčiau pasirašę sutartis su nuomininkais, bandys būstus pernuomoti. Prieš dvejus ar trejus metus dviejų kambarių butai buvo išnuomoti už 400 eurų, dabar už tokius prašoma 650 eurų.

„Bus tokių savininkų, kurie sakys: „geras nuomininkas, kiek moka, tiek, tinka“. Bus ir tokių, kurie, pasibaigus sutarčiai, sakys: „arba kainą pakeliame, arba sutarties nepratęsime“, – mano J. Pranskaitis.

A. Pranevičius pritarė: rinka nuomininkams nepalanki. Jei sutartis greitai baigsis, NT brokeris pataria iš anksto tartis su savininku, kad sutartį pratęstų, kainą pakeltų keliasdešimt ar šimtu eurų, bet toliau butas, tikėtina, bus nuomojamas geresne kaina, nei rinkoje, nuomotojas žinomas, nereikės ieškoti naujo būsto ir stumdytis pečiais su kitais.

Būsimų studentų tėvams siūloma taip pat nedelsti – rudenį studentams būstą išsinuomoti bus išties sudėtinga arba net neįmanoma. Kas nori taupyti, geriausia pagalvoti apie trijų kambarių buto nuomą ir dalytis juo su bendrakursiais ar draugais, keturių kambarių butų nuomojama labai mažai.

Galbūt tėvai, planavę išnuomoti būsimiems studentams butą, tačiau pamatę, kiek teks mokėti, apsispręs jį pirkti? Toks scenarijus, neatmetė brokeriai, tikrai įmanomas.

„Skelbimuose daug „kosmonautų“, kurie įdeda skelbimą ir laukia, kol kažkas susidomės. Ir susidomi. Atvažiuoja užsieniečių, kuriems reikia kažkur gyventi, ir jie sutinka mokėt tiek, kiek paprašo. Juolab daugelio iš Baltarusijos atvykstančiųjų IT specialistų atlyginimai išties solidūs“, – kalbėjo M. Sladkevičius.

Brokeriai svarstė, ar dabar ne geriausias metas apsispręsti, kad, jei įmanoma, galbūt geriau butą pirkti. „Už nuomą moki 600–700 eurų, o paskolos įmoka sudarys 500 eurų ar mažiau, NT nepinga, o tik brangsta, naujų projektų nėra, o jei yra – kainos didžiulės. Pavyzdžiui, Lazdynėliai – vieta gera, bet dviejų kambarių, 42 kv. m ploto buto kaina prasideda nuo 125 tūkst. eurų be pertvarų, išvedžiotos elektros ar rekuperatoriaus, įsirengti butą kainuotų dar mažiausiai 30 tūkst. eurų“, – svarstė J. Pranskaitis.

Žinant, kiek atvažiuoja baltarusių, rusų, visas šis chaosas tęsis ne kelis mėnesius, mano NT brokeriai.

„Apsiprasime su nauja realybe, ir bus nauja norma“, – sutinka brokeris.

Brokerių žodžiais, susirasti būsto už 500 eurų nebepavyks, ir tas truks ne kelis mėnesius, o bent pusmetį, kad situacija bent jau stabilizuotųsi. Brokeriai svarstė, kad galbūt atsigaus sostinės priemiesčiai, kai kas rinksis verčiau kraustytis į mažesnius miestus ir dirbti nuotoliniu būdu.

Investuotojams, kurie dvejojo pirkti butą nuomai ar ne, brokeriai siūlo apsispręsti greičiau: nutarus investuoti, geriausia, žinoma, pirkti baigtą arba baigiamą statyti butą.

Tiesa, yra nuomotojų, kurie nenori buto nuomoti ukrainiečiams ar baltarusiams, nes nekalba šiomis kalbomis. Jų nedaug, bet yra.