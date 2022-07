Panevėžiečiai lauko tualetus vadina gėda, tačiau valdininkai smarvės neužuodžia ir netvarkos nemato

Šokiravo tualetas

Panevėžietė Alma liko be amo, kai aplankiusi artimųjų kapus Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse Ramygalos gatvėje pamėgino užeiti į čia pastatytą viešąjį tualetą.

„Tragedija. Tualetas nevalytas ir smarvė didžiulė, visur netvarka, o ir pats tualetas neaišku kiek šimtmečių skaičiuoja. Baisu ir didžiulė gėda, kad kapinėsi stovi tokie tualetai. Esu vyresnio amžiaus, per gyvenimą mačiau visko, bet šitas vaizdas tiesiog pasibaisėtinas. Tikrai nemaniau, kad tokiame pažengusiame pasaulyje dar gali būti tokių tualetų, juos reikia griauti ir kuo greičiau“, – piktinosi moteris.

Prašosi remonto

Kapinėse esančių tualetų priežiūra rūpinasi bendrovė „Panevėžio specialusis autotransportas“. Įmonės Miesto tvarkymo skyriaus vadovas Sigitas Vainauskas naujienų portalui JP tvirtino, kad šie tualetai darbuotojų prižiūrimi bene kiekvieną dieną, tačiau juos tinkamai išvalyti – misija neįmanoma.

„Taip, tai tikrai yra bėda ir ją reikia spręsti. Pačių tualetų estetinė išvaizda ne kokia: sienos išpaišytos, išterliotos ir paprastu vandeniu jų jau nenuplausi.

Be to, kvapai taip įsigėrę, kad net jokia dezinfekcija nepadeda. Normalesnių tualetų tikrai reikia. Žiemą ten nėra nei vandens, nei šildymo. Neseniai buvo spręstas klausimas apie rimtesnį remontą, bet tam reikia lėšų. Ar savivaldybė skirs finansavimą, pasakyti negaliu“, – kalbėjo S. Vainauskas.

Nugriauti – ne išeitis

Paklaustas, ar nevertėtų tokių tualetų atsisakyti, tai yra jų nugriauti, S. Vainauskas tai priima kaip vieną iš kitų alternatyvų.

„Taip, galbūt. Vietoj to galim statyti daugiau biotualetų, bet atsiranda kita problema – vagystės. Deja, bet ir vienose, ir kitose kapinėse biotualetai buvo pavogti. Be to, žiemą biotualeto irgi negalima išplauti, nes ten viskas prišąla. Su biotualetais yra taip: išvalai, išplauni, bet užtenka viena nevalyvo žmogaus ir vėl jis atrodys kaip nevalytas.

Čia lygiai tas pats kaip su šiukšlėm. Tik sutvarkėme, po minutės žmonės vėl primėtė, sudaužė, išspardė – ir vėl netvarka. Taip ratas ir sukasi. Toks mūsų darbas, ką darysi – dirbam, tvarkom“, – sakė S. Vainauskas.

Biotualetų netrūksta

Anot jo, kapinėse yra ne tik seni „mūrinukai“, bet ir biotualetai. Pašiliuose – vienas, Šilaičiuose – trys ir vienas gelžbetoninis įrengtas prie autobusų stotelės, Ramygalos kapinėse – du biotualetai. Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos senosiose kapinėse išvis nėra tualeto, tačiau jį pastatyti planuojama artimiausiu metu. Netrukus ir Pašilių kapinėse bus statomas administracinis pastatas, o kartu su juo ir visa infrastruktūra.

Kapinėse biotualetai tvarkomi pagal poreikį, arba 2–3 kartus per savaitę.

„Yra kapinių administratoriai, dažniausiai jie ir informuoja, kada reikalinga mūsų pagalba. Kuo daugiau žmonių, tuo tualetus valome dažniau. Kai lietinga, žmonių būna mažiau, taupant lėšas, tvarkome rečiau, – sakė S. Vainauskas ir pridūrė: Pastatyti tualetų pačių kapinių teritorijose negalime, nes sudėtinga juos aptarnauti, nėra galimybių privažiuoti – per siauri takai. Įprastai tualetus statome prie kapinių ar šalia įėjimų. Ir nusiskundimų, kad jų trūksta nesulaukėme“, – kalbėjo pašnekovas.

Prieš didžiąsias šventes, tokias kaip Motinos diena, Tėvo diena ar Visų šventųjų diena, bendrovės darbuotojai kapinėse dar papildomai pastato 7–8 biotualetus.

Nemato problemos

Panevėžio miesto savivaldybės Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjas Dalius Vadluga stebisi pareiškimais, kodėl kapinėse esančios mūrinės tupyklos nėra tinkamos atlikti gamtinius reikalus.

„Nežinau, kaip dabar tie tualetai atrodo, bet, kai buvau prieš metus, neatrodė jie jau taip blogai. Jeigu žmogų prispiria reikalas, tai eina ir padaro. O priežiūra tualeto jau kitas reikalas. Jeigu jie neprižiūrimi, tai ir į naują tualetą gali būti baisu įeiti. Čia yra stogas, normalios durys, sienos, tai ko daugiau reikia“, – klausia D. Vadulga ir tvirtina, kad apie šių, nors ir labai senų statinių kapitalinį remontą, nėra jokių kalbų.

„Paremontuojame tiek, kiek būtina. Buvo išlaužtos durys, sutvarkėme. Jeigu reikia sienas galime padažyti. Viskas yra tvarkoma ir tuo užsiima kapinių administratorius. Jis praneša, ko reikia, o mes sprendžiame, ką daryti. Aš asmeniškai nesu gavęs jokių nusiskundimų. Važiuosiu ir pasižiūrėsiu, kas ten jau taip blogai“, – tikino D. Valduga ir pažymėjo, kad kone visose miesto kapinėse yra biotualetai, todėl kam nepatogūs „mūrinukai“ gali naudotis kitais.