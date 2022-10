Namo statyboms samdyti vieną rangovą ar kelis meistrus? Iškalbingas eksperto atsakymas

Ausko amžius baigėsi, atsirado stabilumo

Statybų srityje veikiančios įmonės „Prohaus“ projektų vadovas Justinas Valenta teigė, jog medžiagų kainos ir tiekimas stabilizavosi, terminai tapo palankesni statytojams ir užsakovams.

Pavyzdžiui, polistireninio putplasčio, reikalingo namui šiltinti, metų pradžioje eilėje tekdavo laukti 2–3 mėnesius, šiuo metu pakanka 2–3 dienų.

Nuo sausio iki balandžio šios sunkiai pakeičiamos medžiagos kainos buvo pasiekusios piką, pilkojo polistireninio putplasčio kaina siekė 110 eurų plius PVM, šiuo metu jis kainuoja 85 eurai plius PVM.

„Manau, kad pardavimo vadybininkai išgyveno aukso amžių. Metalo pardavimo kaina per porą naktų išaugo dvigubai. Be to, buvo labai sunku apskritai kažką nupirkti. Skambini tiekėjams – sandėliai tušti. Armatūros nėra – tas trūkumas pradėjo auginti kainas.

Šiuo metu galima sakyti, kad metalo kaina yra pasiekusi praėjusių metų rugsėjo kainą – nuo 2000 už toną, gerokai sumažėjo. Reali metalo kaina siekdavo 680 eurų už toną, šiuo metu jis kainuoja apie 950 eurų už toną“, – „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Būsto anatomija“ kalbėjo J. Valenta.

Paklaustas, koks šį rudenį darbų krepšelis, J. Valenta komentavo, jog šiems metams darbų pakanka, kitiems metams taip pat turi užsakymų. Statybų procesas ilgas – metai, pusantrų. Bet, bendraujant su kolegomis, subrangovais, tiekėjais, girdisi žinių rinkoje, kad atsiranda laisvesnės vietos.

„Statybose viskas prasideda nuo pamatų. Prieš pusmetį statybininkų reikėjo tikrai ilgai laukti, šiuo metu sako: spalio mėnesiui turime užsakymų, vėliau galime derinti. Žmonėms bus lengviau, nes tas laukimas, statantis individualųjį namą, erzina – norisi čia ir dabar. Statybų procesas ilgas ir sunkus, manau, kad viskas juda gerąja linkme. Rinka stabilizuojasi: nebėra taip, kad žmonių mažai, o darbų daug – tuomet prasideda suirutė“, – kalbėjo pašnekovas.

Projektų, kurie jau pradėti, NT plėtotojai taip pat nestabdo – būtų kvaila mesti pradėtus darbus. Kaune vyksta daug statybų, rinkoje pasirodys naujų objektų, pirkėjai turės didesnį būsto pasirinkimą.

Noriu namo – nuo ko pradėti

Žiūrovai J. Valentos klausė, nuo ko pradėti norint statyti namą. Pirmiausia specialistas siūlo pradėti nuo vietos, o tuomet diskusijos šeimoje – kokio namo norisi: kiek kambarių, miegamųjų.

Jau tuomet pasirinkti architektą, peržiūrėti jo darbų aplanką, išsirinkti artimiausią sau jo projektą, padedant architektui susiprojektuoti namą, išsirinkti rangovą, kuris tą namą pastatytų. 140–160 kv.m ploto namo statybos nuo leidimo gavimo iki dalinės apdailos trunka maždaug metus, norint įrengti visiškai – iki dvejų metų.

Samdyti vieną rangovą ar skirtingus meistrus? Samdant rangovą, veikia vienos rankos principas: viską atiduodi vienam žmogui, turi įsivedęs vieną telefono numerį, visus klausimus derini su juo. Pasirinkus modelį turėti telefone 30 skirtingų numerių, pats turėsi viską sudėlioti: darbų eiga, medžiagos – žmonės renkasi.

Vidutinės klasės būsto 1 kv. m kaina iki baldų pirkimo siekia nuo 350 iki 400 eurų, vidutinės klasės – nuo 400 eurų iki 550. Prabangios klasės – nuo 500 eurų.

Pašnekovas rekomenduoja dirbti su interjero dizaineriais, nes šie atsakys į daugelį klausimų, apie kuriuos retas susimąsto.

Į amžiną klausimą, kodėl statybininkai visuomet vėluoja, J. Valenta atsakė trumpai: sudėlioti grafiką su atskirais meistrais sudėtinga, todėl statybininkai vėluoja.