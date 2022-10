Keis ydingą sistemą? Iš S. Gentvilo – gera žinia butus įsigijusiems, bet jų negavusiems vilniečiams

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas socialiniame tinkle pranešė gerą žinią – šiandien statytojui išduotas NŽT sutikimas dėl atstumo iki valstybinio sklypo, kurio trūko pastatui tapti teisėtu.

Tai turėtų nutraukti teismų maratoną. „Būtina atsiprašyti gyventojų. Valstybės institucijos ilgai žaidė stalo tenisą su projekto likimu. NŽT neišdavė savalaikių ir jiems įgaliotų leidimų, Vilniaus savivaldybė nusiplovė rankas ir netvarkingą projektą pasiuntė automatiniam suderinimui, o VTPSI neskirsto kas yra mažareikšmiai ir reikšmingi pažeidimai ir griovimo ryžtą rodė iki paskutinės stadijos. Mano žiniom architektų rūmai irgi ėmėsi klaidas privėlusio architekto atestato vertinimo. Ką padarėme, kad taip nenutiktų ateity?

Pavasarį mūsų pasiūlytas valstybinės žemės perdavimas savivaldybėms 2024 m. panaikins šitą beviltišką stalo tenisą tarp NŽT ir savivaldybių. Savivaldybės taps valstybinės žemės savininkais ir išduodant statybos leidimus valstybinėje žemėje arba greta valstybinės žemės tai reikš jų automatinį sutikimą (šiuo metu tokio nebuvo gavę statytojai iš NŽT).

Tai ne tik sukeldavo tokias kolizijas kaip „Gelvonų terasų“ situacijoje, bet ir ištempdavo leidimų išdavimą mėnesiais“, – rašė S. Gentvilas. Kitą savaitę Seimui bus pateiktas Statybos įstatymo pakeitimas, kur eliminuojamas automatinis VTPSI suderinimas, kai to nepadaro savivaldybės. Savivaldybės neretai išprovokuodavo automatinį suderinimą be turinio patikros VTPSI pačios to nepadarydamos laiku.