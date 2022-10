Nusprendėte šildytis oras-vanduo šilumos siurbliu, o kas toliau: du dalykai, kurie čia svarbiausi

Renkantis – daugiau nei du kriterijai

Efektyvus, patikimas, nebrangiai eksplotuojamas, nereikalaujantis sudėtingos priežiūros – šiuos prioritetus, rinkdamiesi tinkamiausią jų namams šildymo sistemą, įprastai dėlioja ir naujakuriai, ir renovuojantys anksčiau statytus namus.

Šios energetinės krizės ir nestabilios geopolitinė situacijos pasaulyje metu bene optimaliausias sprendimas šildymui – šilumos siurblys oras-oras arba oras-vanduo. Oras-oras šilumos siurblys, priešingai nei šilumos siurblys oras-vanduo, negali paruošti karšto buitinio vandens, tad individualiojo namo savininkas jį renkasi tuomet, kai nėra galimybės sumontuoti grindinio arba radiatorinio šildymo arba nori visą vasarą vėsinti patalpas.

Jei oras-oras įrenginys naudojamas daugiausia tik patalpoms vėsinti, vertėtų rinktis oro kondicionierių, kuris vėsins patalpas ir galės šildyti pereinamuoju laikotarpiu, iki -10 ar -15 laipsnių temperatūros. Tuomet investiciniai kaštai bus mažesni.

Jei reikia šildyti visą žiemą, tuomet patariama rinktis oras-oras šilumos siurblį, skirtą šiaurės šalių klimatui, kuris gali šildyti, temperatūrai lauke nukritus net iki -35 laipsnių (t. y. esant gerokai žemesnei temperatūrai nei geba dirbti paprasti oro kondicionieriai), ir – lygiai kaip ir oro kondicionierius – vėsinti vasarą.

Beje, Skandinavijos šalyse daug žmonių noriai renkasi šilumos siurblį oras-oras kaip pagrindinį šilumos šaltinį patalpoms šildyti (Švedijos svetainė Bäst-i-test.se „Panasonic HZ FLAGSHIP“ (modelį HZ25WKE) paskelbė geriausiu 2022 m. šilumos siurbliu), tačiau lietuviai konservatyvesni šiuo klausimu ir pirmenybę, jei tik leidžia aplinkybės, teikia šildymui vandeniu (per grindis ar radiatorius) bei ta pačia sistema nori ruošti ir buitinį karštą vandenį.

Norintiesiems efektyviai šildytis žiemą ir kartu apsirūpinti karštu vandeniu ištisus metus, tinkamiausias pasirinkimas – šilumos siurblys oras-vanduo.

Apsisprendus įsidiegti šilumos siurblį oras-vanduo, tenka apsispręsti, kokios galios, kokio gamintojo ar kokį modelį rinktis.

Pasaulinė šildymo ir vėsinimo pramonės lyderė, sukaupusi solidžią daugiau nei 60 metų patirtį, gamindama inovatyvius produktus, bendrovė „Panasonic“, negaili investicijų moksliniams tyrimams ir plėtrai – viskas tam, kad rinką pasiektų šiuolaikiški ir pažangūs sprendimai.

Bendrovė daug dėmesio skiria poveikio aplinkai mažinimui, todėl investuoja į naujas anglies dvideginio išskyrimą mažinančias technologijas, tokias kaip aeroterminiai šilumos siurbliai.

Galimybę pasirinkti tinkamiausią spendimą užtikrina platus šilumos siurblių asortimentas: nuo 3 kW iki 16 kW bei skirtingi konstrukcijos tipai: „Mono-bloc“ – vienos dalies siurblys su atskiru karšto vandens šildytuvu, kuris yra tinkamas pasirinkimas taupantiems vietą namuose arba kai sunaudojama daugiau karšto vandens.

„Bi-Bloc“ – dviejų dalių šilumos siurblys su atskiru karšto vandens šildytuvu – optimalus pasirinkimo variantas montuojant šilumos siurblį prie jau esamos šildymo sistemos, kurioje veikia dujinis ar kietojo kuro katilas, ar kai norima didesnės talpos šildytuvo karštam vandeniui ruošti.

„Viskas viename“ (angl. „All in One“) – dviejų dalių su integruotu karšto vandens šildytuvu (185 litrų talpos) – idealus pasirinkimas namams su vidutiniu karšto vandens poreikiu ir taupantiems vietą ir / ar tiesiog vertinantiems estetinį vaizdą.

Toks platus pasirinkimas – tam, kad klientus pasiektų jų poreikius ir techninius reikalavimus atitinkanti įranga.

„Panasonic“ oras-vanduo šilumos siurblius „Aquarea“ galima prijungti prie radiatorių, grindinio šildymo ir ventiliatorinių konvektorių (angl. fan coil), kad žiemą būtų užtikrintas šildymas, o vasarą – vėsinimas.

Beje, tiek statantieji, tiek renovuojantieji namus turėtų pasirūpinti tinkama elektros įvado galia – tai bene vienintelė priežastis, dėl kurios darbus gali tekti atidėti.

Renovuojamų namų savininkai, ypač turėdami galimybę gauti solidžią valstybės paramą, vis trumpiau svarsto: verta ar ne seną, taršų katilą keisti šiuolaikiška ir efektyvia šildymo sistema. Sykiu nebesirūpinti malkomis, nebedirbti kūrikais, nebevalyti pelenų – retas su malonumu prisimena šią patirtį. Neretai šilumos siurblius oras-vanduo diegia sodybų savininkai ar norėdami sumažinti rūpesčių vyresnio amžiaus tėvams.

Kol kas tik nedidelė lietuvių dalis šilumos siurblį oras-vanduo renkasi būtent dėl ekologijos: apsisprendžia nebeteršti aplinkos ir gyventi tvariau. Tačiau, net ir esant kitiems pasirinkimo prioritetams, žinojimas, kad naujoji šildymo sistema prisidės prie aplinkos taršos mažinimo, žinoma, suteiks ne tik papildomo malonumo, bet ir galiausiai atneš realios naudos – tiek sau, tiek aplinkiniams, gamtai. Kitaip sakant, net jei pirkėjo intencijos ir yra kitos, pasirinkęs šilumos siurblį, jis nori nenori vis tiek prisidės prie aplinkos tausojimo.

Svarstydami, ar verta investuoti į pažangias šildymo sistemas, dauguma dėl žinių trūkumo svarbiausiais kriterijais įvardija tik pradines investicijas ir atsiperkamumą, maža to, vis dar yra tikinčiųjų, jog šilumos siurblys oras-vanduo žiemą užšąla ar esant žemai aplinkos temperatūrai itin krenta įrangos efektyvumas, ji veikia nestabiliai – skeptikų neįtikina patikima ir patvirtina informacija ar sėkmės pavyzdžiai, kurių netrūksta.

Teisingai pasirinkus šilumos siurblio galią ir modelį, kuris pritaikytas šiauriniam klimatui, įrenginys veiks be priekaištų. Vasarą galėsite vėsinti patalpas, žiemą komfortiškai šildytis, ruošti karštą vandenį ištisus metus - gyvenimas be rūpesčių viską atperka.

„Svarbu išsklaidyti mitus, netikėti nepatikrinta informacija ar remtis vien tik kaimynų patirtimi. Taip pat itin svarbu laiku pasitarti su kompetentingais specialistais ir su jų pagalba parinkti tinkamą vietą išoriniam blokui montuoti, kad jums ar kaimynams nepatogumo nekeltų išorinio bloko garsas“, – kalbėjo „Panasonic“ komunikacijos vadovas Baltijos šalims Rolandas Kuprys.

Montuoti – tik įvertinus visus poreikius (o ir darbus planuokite iš anksto)

Specialistas pataria įrenginio ieškoti ne tada, kai atvėsta ir laikas šildytis. Viena vertus, užtrunka šilumos siurblį oras-vanduo išsirinkti, pasitaiko atvejų, kuomet išsirinkto įrenginio, dėl visoje Europoje išaugusios paklausos, nėra sandėlyje. Paklausa šiuo metu viršija pasiūlą, ir ši tendencija, tikėtina, išliks ir toliau.

Iš anksto reikėtų pagalvoti ir apie montavimo darbus, nes specialistų užimtumas artėjant šildymo sezonui būna išties didelis. Šilumos siurblio montavimo darbus reikia patikėti kvalifikuotiems specialistams, kurie išmano tokios sistemos montavimo ypatumus.

Kritiškai svarbu ne tik įrenginys, bet ir jo sumontavimas

Oras-vanduo šilumos siurblio „Aquarea“ „Viskas viename“ (angl. „All in One“) vidinis blokas dydžiu primena standartinį šaldytuvą, tad jį įmanoma sumontuoti netgi, pavyzdžiui, virtuvėje.

Visgi besistatantieji namus vieną svarbiausių sprendimų, kaip šildysis, priima gana anksti, tad įprastai numato patalpą išsirinktai sistemai sumontuoti.

Namą renovuojant, daug sprendimų priklauso nuo to, ar ketinama įrengti grindinį šildymą, o, galbūt, seną, taršų katilą pakeitus šilumos siurbliu oras-vanduo ir toliau šildymas radiatoriais. Tuomet seno katilo vietoje teliktų sumontuoti vidinį bloką ir toliau naudoti tuos pačius vamzdžius.

Šilumos siurblys – žematemperatūris įrenginys, jungiamas arba prie radiatorių, į kuriuos paduodamo vandens temperatūra yra 35–45 laipsniai, arba prie grindinio šildymo vamzdyno.

Jei name įrengti seno tipo radiatoriai, į kuriuos turi būti tiekiamas 65 laipsnių vanduo, tuomet rekomenduojama rinktis „Aquarea“ T-CAP serijos šilumos siurblius, kurie išlaiko pastovią galią net ir esant ypač žemai lauko temperatūrai (-20 laipsnių) ir efektyviai dirba iki -28 laipsnių.

Kokybiškas įrenginys ir tinkamas jo sumontavimas – sėkmės garantas. Montuoti ir paleisti šilumos siurblį oras-vanduo gali tik sertifikuotas meistras, tad verta pasidomėti, ar atvykęs specialistas turi tam reikalingus sertifikatus, žinių ir tinkamos patirties.

Ne mažiau nei tinkamas montavimas, svarbus šilumos siurblio paleidimas ir derinimas. Bendrovė „Panasonic“ bendradarbiauja su oficialiais atstovais Lietuvoje – bendrovėmis „Celsis“ ir „Komfovent“, kurių kiekvienas turi platų savo serviso ir partnerių tinklą.

Prieš priimant sprendimą, konsultacija su specialistu

Šilumos siurblys oras-vanduo įprastai parenkamas atsižvelgiant į individualius namo šilumos poreikius (namo plotą, energinio naudingumo klasę, sandarumą, namo orientaciją), vandens šildytuvas parenkamas įvertinus šeimos narių skaičių (skaičiuojama, jog vienam nuolat gyvenančiam suaugusiam šeimos nariui prireiks 50 litrų vandens), todėl labai svarbu išsirinkti teisingos galios ir patikimą šilumos siurblį.

Per galingas šilumos siurblys nėra gerai: susivienodins paduodamo ir grįžtamo srauto vandens temperatūra, todėl siurblys išsijungs nepasiekęs norimos kambario temperatūros, ir įsijungs vėl tik atvėsus termofikatui. Taip gerokai padidės įsijungimų skaičius, kas galiausiai virs didesnėmis elektros sąnaudomis, mažesniu komfortu, be to, toks nestabilumas tarsi užprogramuoja trumpesnį kompresoriaus tarnavimo laiką.

Per mažo galingumo šilumos siurblys neužtikrins reikiamos šildymo galios, padidins elektros išlaidas šildymui, taip pat mažins šilumos siurblio tarnavimo laiką.

„Išvykstant į komandiruotę ar atostogų, ir daugiau sumažinus temperatūrą, taip siekiant sutaupyti, pamirštama, jog vėliau, norint temperatūrą pakelti iki komfortiškos, priklausomai nuo individualiojo namo situacijos, gali prireikti pusdienio ar net paros.

Taigi, susigrąžinti buvusią jaukią kambarių temperatūrą kainuos brangiau nei nuolat palaikyti vienodą. Vartotojui nusprendus, įmanoma suteikti galimybę meistrui saugiai prisijungti ir, negaištant laiko atvykimui į vietą, nuotoliniu būdu, keisti įrenginio parametrus, stebėti jį: meistrą, jei sistemoje kiltų trikdžių, pasiektų perspėjimo pranešimai, tad jis turėtų galimybę prevenciškai sureaguoti galimai net greičiau, nei apie kilusią problemą jam praneš pats įrenginio savininkas – tai suteikia papildomos ramybės, be to, tai dar vienas privalumas, palyginti su kito tipo katilais“, – paaiškino „Panasonic“ atstovas.

Vieni ketinantieji įsigyti šilumos siurblį į specialistus kreipiasi nurodydami visą būtiną informaciją: kokios energinio naudingumo klasės namas, koks jo plotas, įvardija, ar yra rūsys, palėpė, garažas, nurodo ir šeimos narių skaičių, kiti tiesiog tiesiai sako, kokios galios įrenginio ieško. Klausimas, pašnekovo žodžiais, iš kur žino. Galbūt, su kažkuo konsultavosi, o, galbūt, tokį turi kaimynas, tad tokiu atveju renkantis kyla realus pavojus suklysti.

Dalis teprašo kainos, bet ne patarimo. Galbūt, patarimą jau gavo, ieško, kur įrenginį įsigyti pigiau. Galbūt, turėjo nusipirkęs kito gamintojo, pavyzdžiui, 9 kW šilumos siurblį, ir dabar ieško tokios pačios galios, tik kito gamintojo. Yra ir tokių, kurie renkasi šildymo sistemą, tik dar tiksliai negali įvardyti, ko iš jos tikisi.

Tokie žmonės neturi išankstinių nuostatų, nėra prisiklausę nepatikrintos informacijos. Ir jie atviresni naujovėms. O jų yra, ir vis atsiranda naujų (pavyzdžiui, „Panasonic“ šiemet pristatė „Aquarea EcoFleX“ šilumos siurblį du viename: oras-vanduo + oras-oras), tereikia rasti laiko ir pasidomėti – kiekvienam galima rasti tinkamą sprendimą. Geriausią įmanomą. Tereikia ryžtis.

Sudomino, bet vis dar nežinote kur kreiptis, o gal paprasčiausiai nemėgstate gyvai bendrauti, vis nerandate laiko apsilankyti prekybos salone?

Tuomet tiesiog užpildykite užklausos formą internete ir gaukite nemokamą specialistų konsultaciją dėl šilumos siurblio parinkimo Jūsų namui ir oras-vanduo ar oras-oras šildymo sistemos įrengimo niuansų telefonu ar el. paštu.