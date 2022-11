Pamario krašte atgimstančiame mieste nauji butai siūlomi su ypatingu priedu: žada nustebinti ir NT kainomis

Ir tai dar ne viskas – pirkėjai turės išskirtinę galimybę įsigyti privačias mažųjų laivų švartavimosi vietas šalia pastato planuojamoje įrengti krantinėje. Šyšos upės vingyje namus išsirinkę naujakuriai galės ne tik mėgautis vaizdingais vandens keliais ir jais pasiekti idilišką Nidą ar vandens sporto mėgėjų rojų Svencelę.

Taip pat čia pat pėstute pasieks miesto centrą ir visą kasdieniam gyvenimui reikalingą infrastruktūrą: nuo kavinių ir maisto turgaus iki netrukus atidarymą skelbsiančio modernaus sveikatingumo komplekso.

XIX amžių siekančio pastato, esančio istorinėje miesto dalyje, Rusnės gatvėje, renovacijos darbų ėmėsi nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovė „Haleta“, kurios investuotojai ir vadovė – šilutiškiai, miesto centrinėje dalyje stovintį puošnų, tačiau neprižiūrimą pastatą sumanę prikelti naujam gyvenimui. Panašu, kad vietos ir projekto privalumus jau įvertino ir pirmieji pirkėjai – dalis butų pastate buvo rezervuoti nė neprasidėjus oficialiems pardavimams. Renovacijos darbus pabaigti ir butus naujakuriams perduoti planuojama 2023 metų pavasarį.

„Tai – istorinis pastatas, kurio statybos datuojamos 1898 metais, tačiau ant medinių jo elementų išdrožinėti 1912 metai. Manoma, kad šiame pastate gyveno medicinos seselės, dirbusios greta buvusioje Šilokarčemos ligoninėje arba pastatas buvo naudojamas ligoninės skyriaus veiklai. Vėliau šiame pastate veikė įvairios visuomeninės paskirties įstaigos​​, – teigia projektą plėtojančios NT bendrovės vadovė Viktorija Savickaitė-Vindžigelskė.

Renovuojant istorinį pastatą, bus siekiama išsaugoti klasikinę, tam laikmečiui ir kraštui būdingą išorės architektūrą, o vidų pritaikyti šiuolaikiniams poreikiams. Pastato laikančioji konstrukcija – išsaugotas tvirtų vokiškų keraminių plytų mūras. Pastato fasadas taip pat išliks originalus, jis remontuojamas išsaugant autentiškas detales ir lipdinius.

Visi langai bus pakeisti naujais, tačiau bus išlaikyta originalių langų vieta, dydis bei forma. Pastato stogas bus uždengtas nauja keraminių čerpių danga, įrengti stoglangiai. Pastato viduje bus įrengti nauji šildymo, vėdinimo, elektros ir santechnikos inžineriniai tinklai. Butuose bus įrengtos šildomos grindys su individualia šildymo apskaita. Butų išplanavimas bus pritaikytas šiuolaikiniams poreikiams: butų plotai svyruos nuo 28 kv. m studijų iki 55 kv. m trijų kambarių (dviejų miegamųjų kambarių) butų.

„Pastato sklypas kompaktiškas, tačiau privatus ir jaukus – teritorija aptverta, su automatiniu užtvaru ir vaizdo stebėjimo kameromis. Naujakurių patogumui bus įrengtos privačios parkavimo vietos, vaikų žaidimų aikštelė ir poilsio zona. Siekiant dar labiau pabrėžti pastato puošnumą, fasadas bus apšviestas. Pageidaujantiems neįkainojamos autentikos ir savo būsimųjų namų interjere, suderinus iš anksto, paliksime atidengtą originalių vokiškų keraminių plytų mūrą“, – tvirtina V. Savickaitė-Vindžigelskė.

Neišsemto potencialo vieta

Šilutės rajono meras Vytautas Laurinaitis teigia, kad vasarą Šilutė yra jaukus ir ramus miestas. Veiksmas tuomet persikelia į miestą ir rajoną supančias upes, tokias kaip Šyša, Nemunas, Atmata, Mingė, taip pat – Kuršių marias, kurios Šilutės rajoną jungia su Neringa.

Vasaros laiku Šilutės rajone fiksuojama apie 200 tūkst. turistų, šis skaičius kasmet didėja. Vis daugiau turistų Šilutę atranda ne tik kaip kultūrinio paveldo, bet ir kaip vandens kraštą. Daugėja vandens pramogų norinčių turistų, o Šilutės miesto mažųjų laivų uoste jau nebetelpa laivai.

„Siekiant netapti tik provincija, mieste stiprinama profesionalaus meno pozicija – plenerai, stovyklos, mainai, erdvės, kūriniai, ekspozicijos po atviru dangumi turi sąlygoti veržlumą Šilutės rajono išskirtinumas – vanduo, tad dešimtmečio strateginiuose planuose numatoma uosto ir krantinių plėtra (Šilutės rajone planuojama uostų plėtra didesniam laivų kiekio švartavimui), vandens turizmo, vandens sporto plėtra, vandens viešojo transporto sistemos diegimas (elektrinio vandens autobuso ir „vandens taksi“ įsigijimas ir naudojimas), Kuršių marių krantinių įveiklinimas“, – pasakoja V. Laurinaitis.

Šilutės strateginis šūkis: „Šilutės kraštas – kur vanduo ir žmonės kuria veržlų gyvenimą“, todėl miesto valdžia tiki, kad vietoje draudimų statybai galima tvariais projektais užtikrinti aplinkosaugą.

„Draudimais statyti negalime užtikrinti aplinkosaugos. Naudojant tvarius sprendinius būtų galima gyventi kartu su gamta. Vystant projektus, kuriuose naudojami tvarūs sprendiniai, galėtume visuomenę supažindinti su gamta, o ne nuo jos nutolinti“, – apibendrina V. Laurinaitis.

Ramybė be spūsčių ir nepermokant

„Upės namai“ yra įsikūrę istorinėje Šilutės miesto dalyje, H. Šojaus dvaro parko kaimynystėje, nuo kurio paupiu veda pėsčiųjų ir dviračių takas. Vos už 100 metrų nuo pastato dar šiemet duris atvers sveikatingumo kompleksas su baseinu, pirtimis ir sporto sale, o už 50 metrų yra įsikūręs medicinos ir reabilitacijos centras. Dar daugiau, šalia pastato pernai įrengta mažųjų laivų įleidimo vieta, šalia kurios „Upės namų“ gyventojai turės išskirtinę galimybę įsigyti privačias švartavimosi vietas planuojamoje įrengti krantinėje.

Taip pat čia gyvenantiems pėstute bus patogiai pasiekiamos kasdienės paslaugos – nuo maisto prekių parduotuvių, maisto turgaus, grožio salonų, vaistinių iki modernaus ir jaukaus Šilutės Kultūros ir pramogų centro su koncertų ir kino sale ir kitų patogumą užtikrinančių privataus verslo ir valstybinių įstaigų.

„Šilutė unikali savo lėtesniu nei didmiesčių gyvenimo tempu, tačiau pasižymi visais miesto privalumais – per 12 Šilutės minučių gali nuveikti 120 minučių Vilniaus darbų. Sutvarkyta infrastruktūra pilnai paruošta įveiklinimui – esamų verslų plėtrai ir naujų kūrimui“, – sako V. Savickaitė-Vindžigelskė.

Šilutėje būstą įsigiję žmonės galės džiaugtis ramybe. Kitaip nei, pavyzdžiui, Palangoje, čia nėra eilių kavinėse, didžiulio pėsčiųjų srauto pagrindinėse miesto gatvėse, kamščių prie įvažiavimo į miestą ar automobilių parkavimo problemų. Be to, tai – puiki galimybė įsigyti atostogų būstą nepermokant.

Kituose Lietuvos kurortuose už panašų būstą gali tekti sumokėti kelis kartus daugiau arba už tą pačią kainą rinktis ankštą būstą ne pačioje patraukliausioje miesto vietoje. Tad įsigiję būstą „Upės namuose“ galite ne tik gerokai sutaupyti, tačiau už dalį sutaupytų lėšų galbūt įsigyti ir nuosavą katerį ar kitą vandens transporto priemonę, kuri suteiks išskirtinių atostogų įspūdžių visai šeimai.

Šis projektas tinka skirtingų poreikių žmonėms. Tie, kurie ieško atostogų būsto ir aktyvaus laisvalaikio, galės čia pat reguliariai kursuojančiu laivu ar nuosavu kateriu per trumpą laiką vaizdingais maršrutais pasiekti gražiausius Vakarų Lietuvos kurortinius miestus ir miestelius: Nidą, Juodkrantę, Preilą, Pervalką, taip pat – vandens sporto aistruolių pamėgtą Svencelę bei autentiškus Pamario krašto Drevernos, Kintų, Rusnės, Uostadvario miestelius. Be to, vandens keliai yra ne tik romantiškas keliavimo būdas, tačiau ir neišsemiamos pramogos: maudynės atokiose vietose, pasiplaukiojimai vandens slidėmis ar tempiamu pripučiamu plaustu, piknikai ir saulėlydžio stebėjimas ant vandens, žvejyba. Tai – tik dalis esamų pramogų.

Taip pat „Upės namai“ tiks ir tiems, kurie dirba per nuotolį ir nori patogiai apsistoti ilgesniam laikui, mat be šiuolaikiško būsto čia pat yra visa kasdieniam gyvenimui reikalinga infrastruktūra ir paslaugos, o prireikus darbo vietą didmiestyje pasieksite per dvi-tris valandas. Jei planai pasikeistų, savo būstą visada galėsite išnuomoti be konkurencijos. Šilutėje būsto nuomos pasiūla beveik neegzistuoja, o paklausa – didžiulė“, – tvirtina V. Savickaitė-Vindžigelskė.

Galiausiai jaunos šeimos, įsigydamos būstą šiame projekte, tai gali padaryti pasinaudodamos „Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms“ priemone.

Šilutė: unikali istorija ir pažanga

Šilutė – ypač gražus ir žalias miestas pavasarinių potvynių krašte, patrauklus nepaprasta istorija, išsiskiriantis unikalumu ir savitu paveldu bei gamta . Šilutės rajono meras V. Laurinaitis tvirtina, kad per kelerius metus Šilutės miestas neatpažįstamai pasikeitė – sutvarkytos gatvės, pėsčiųjų takai, parkai, rekonstruotos aikštės ir pastatai, sutvarkyti inžineriniai tinklai, komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūra, modernizuota švietimo įstaigų infrastruktūra.

„Todėl ne tik šilutiškiai, bet ir miesto svečiai gali džiaugtis sutvarkyta infrastruktūra, sukurtomis naujomis erdvėmis, kuriose smagu ir saugu leisti laisvalaikį, užsiimti įvairia veikla“, – teigia pašnekovas.

Vaikus ir jaunimą ypač traukia pastate, esančiame Tilžės g. 12, Šilutėje, esantis Lazerių kambarys, interaktyvūs žaidimai, kitos kūrybinės veiklos. O Lietuvininkų g. 6, Šilutėje, rekonstruotose patalpose vykdomos robotikos, elektronikos ir kitos veiklos. Mažieji miesto gyventojai labai pamėgo Šeimų skverą ir Šyšos kilpos parką, todėl čia nuolat pilna vaikų.

„Visai neseniai rekonstruotas Kultūros ir pramogų centro pastatas. Jo atsinaujinusios, estetiškai patrauklios, moderniai ir šiuolaikiškai įrengtos Šilutės kultūros ir pramogų centro didžioji ir Kamerinio dramos teatro salės pasitinka darbuotojus, kolektyvus ir žiūrovus. Priešais pastatą sutvarkytoje teritorijoje dažniausiai vyksta įvairios mugės, koncertai ir renginiai. Sutvarkyti Hugo Šojaus parkas ir H. Zudermano skveras traukia kiekvieną gyventoją ir tapo mielai lankomomis vietomis“, – sako V. Laurinaitis.

Be to, rekonstruotas Šilutės Hugo Šojaus dvaras ir jo pastatai tapo Šilutės miesto simboliu ir dar vienu traukos objektu. Pastate įsikūrė Šilutės Hugo Šojaus muziejus bei Šilutės turizmo informacijos centras. Muziejuje nuolat veikia įvairios ekspozicijos.

Neatsiejama Šilutės miesto dalis – Šilokarčemos kvartalas. Šilokarčemos kvartalas yra vienas pagrindinių urbanistinės struktūros elementų ir viešųjų traukos centrų Šilutės mieste, todėl ši sutvarkyta infrastruktūra tapo patrauklesnė miesto gyventojams bei svečiams, pagerino miesto centrinės viešosios erdvės estetinį vaizdą bei miesto įvaizdį, padidino miesto investicinį patrauklumą.

„Šiuo metu kompleksiškai tvarkoma Šilutės miesto parko infrastruktūra, Šyšos upės senvagės sala. Visa tai – atgimusi, naujoji Šilutė, o galimybę pasižvalgyti po senąją Šilutę ir jos istoriją netradiciškai pateikia išskirtinis Lietuvoje ir Europoje projektas „Šilutės sekretai“, – pasakoja V. Laurinaitis.

Anot jo, Šilutėje glaudžiai persipynusios prūsų, vokiečių ir lietuvių kultūrinės sąsajos, itin daug kultūros paveldo objektų, savitas, išskirtinis architektūros palikimas. Trys istoriniai kaimai, laidavę miesto pradžią, atvėrę duris verslams ir prekybai, savo sėkme ir judrumu kėlę nemažai rūpesčių Klaipėdai ir Tilžei, bei iki šiandienos garsūs, linksmomis legendomis apipinti žuvų turgūs, įvairių religijų santara – buvo pradžia.

„Likimo valia, kad šią vietovę pasirinko žmogus, kurio vardą ir šiandien tariam su pagarba ir dėkingumu – dvarininkas Hugo Šojus. Savo idėjomis, dovanotomis žemėmis, darbais jis Šilokarčemą garsino kaip pažangią gyvenvietę, o dvare sukūrė ypatingą bendrystės, intelektualių sambūrių, etnografinio Mažosios Lietuvos kultūrinio lobyno oazę, kuri šiandien leidžia tituluoti Šilutės miestą kaip miestą-muziejų po atviru dangumi, etnografinio Mažosios Lietuvos regiono centrą.

Dvarininko H. Šojaus ir kitų iškilių krašto žmonių darbai ir kūryba mums leidžia puoselėti šį pasididžiavimo jausmą. Daugelio Šilutės krašto žmonių išsipildžiusios svajonės, talentai, gebėjimas kurti ir dalintis, meilė savo namams atveria galimybę miestui ir kraštui gražėti, garsėti, džiuginti“, – tikina V. Laurinaitis.

Šilutė tituluota Lietuvos kultūros sostine, etnografinio Mažosios Lietuvos regiono sostine bei pasidabino Europos Sąjungos bei „Auksinės krivūlės“ ir kitais pripažinimo ženklais.

„Visą tai pasiekti leido daug įgyvendintų subtilių, šmaikščių sumanymų, bendruomeniškų iniciatyvų, kultūros ir meno bendruomenei palankių sprendimų bei garbingomis „Sidabrinė nendrė“, „Lietuvininkų viltis“ premijomis, Garbės piliečio vardais apdovanotų Šilutės krašto žmonių pasiekimai“, – kalba V. Laurinaitis.